Тур: 15. Стадион: Боруссия Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия М
Боруссия Д
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 18 побед
32 матча
21.9%
9.4%
68.7%
7 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.24
0.53
Среднее время на гол
72
168
Всего голов
46
23
Голов в среднем за матч
3.07
1.35
Среднее время на гол
29
66
Всего голов
67
31
Голов в среднем за матч
2.09
0.97
Тотал матчей
2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
42
92
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|9
|0.64
|Хофманн Йонас
|4
|0.29
|Бенсебаини Рами
|4 (1)
|0.29
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.14
|Эльведи Нико
|2
|0.14
|Штиндль Ларс
|1
|0.07
|Херрманн Патрик
|1
|0.07
|Фридрих Марвин
|1
|0.07
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
|Коне Куадио
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукоко Юссуфа
|6
|0.43
|Брандт Юлиан
|3
|0.21
|Беллингем Джуд
|3
|0.21
|Ройс Марко
|2
|0.14
|Модест Антони
|2
|0.14
|Джованни Рейна
|2 (1)
|0.14
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.07
|Зюле Никлас
|1
|0.07
|Вольф Мариус
|1
|0.07
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.07
|Шлоттербек Нико
|0
|0
|Эзкан Салих
|0
|0
|Мален Дониэлл
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|5
|0
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Вайгль Юлиан
|3
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|4
|0
|Эзкан Салих
|4
|0
|Беллингем Джуд
|4
|0
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Модест Антони
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Джованни Рейна
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Боруссия Д
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
1
Боруссия М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Боруссия Д
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
13
Боруссия М
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Боруссия Д
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
3
43%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
3
23%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
11%
5
33%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
5
38%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
60%
76-90
Забито
25
22
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
3
12%
5
23%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
7
28%
5
23%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
5
20%
6
27%
76-90
Пропущено
21
18
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
6
29%
3
17%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
24%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3
Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Бохум 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2
Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3
Результаты матчей
Боруссия М
Боруссия Д
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
43
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
68
77
410
311
113
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 25
|17
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|15.
|Байер Л
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
Исход игры
Боруссия М
11.1% (6)
Ничья
16.7% (9)
Боруссия Д
72.2% (39)
Тотал 2.5
Больше
84.91% (45)
Меньше
15.09% (8)
Обе команды забьют
Да
96.23% (51)
Нет
3.77% (2)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
50% (27)
1:1 Ничья
11.1% (6)
2:3 Боруссия Д
9.3% (5)
1:3 Боруссия Д
7.4% (4)
2:1 Боруссия М
5.6% (3)
2:2 Ничья
5.6% (3)
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