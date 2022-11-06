Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Шиндлер Кингсли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Ян Тильман ослабляет давление, выбив мяч.

86' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Nikola Soldo ослабляет давление, выбив мяч.

85' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

84' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Грегорич Михаэль из команды Фрайбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

81' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

79' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Кюблер Лукас наказан за толчок Ян Тильман

78' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

77' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

77' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Фрайбург

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Адамян Саркис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Фрайбург

72' Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

72' Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Denis Huseinbasic

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Мартель Эрик не смог попасть в створ ударом издали

71' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Nikola Soldo из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Гюнтер Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

61' Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Оооо... вот это был удар! Майна Линтон должен был забить с этой позиции.

60' Хорошую попытку сделал Майна Линтон . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Педерсен Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Фрайбург

56' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Фрайбург

55' Майна Линтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Команда Фрайбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Г О О О О Л - Чон У-Ён забивает с левой ноги!

53' Грегорич Михаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Nikola Soldo успешно блокирует удар.

49' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Кёльн

47' Удар от ворот произведет Кёльн

46' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.