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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Фрайбург
2:0
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
53' Гол
Чон У-Ён
2:0
64' Гол
Грегорич Михаэль
90' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
90'+4
2:0. Гол Михаэля Грегорича (виде...
1:0. Гол Чуна Ву-Юна (видео). Ч...

Ход матча

53'
Чон У-Ён
(Грегорич Михаэль)
1:0
62'
 
Адамян Саркис
Тиггес Штеффен
64'
Грегорич Михаэль
(Гюнтер Кристиан)
2:0
72'
 
Шиндлер Кингсли
Кайнц Флориан
72'
 
Гусенбашич Денис
Дуда Ондрей
72'
 
Тилманн Ян
Майна Линтон
82'
Хёлер Лукас
Грегорич Михаэль
 
82'
Шаде Кевин
Чон У-Ён
 
89'
 
Олесен Матиас
Мартель Эрик
90'
Петерсен Нильс
Доан Рицу
 
90'
Шаллаи Роланд
Грифо Винченцо
 
90'
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан
 
90'
 
Шиндлер Кингсли

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 129
Фрайбург 84.5% (109)
X 11.6% (15)
Кёльн 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
5
Сольдо
Никола
15
Килиан
Лука
3
Педерсен
Кристиан
6
Мартель
Эрик
28
Скири
Эйе
37
Майна
Линтон
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
21
Тиггес
Штеффен
Фрайбург
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Кёльн

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
5:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
К
2:1
Б
0:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.09
1.22

Среднее время на гол

43
73

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
0.91

Среднее время на гол

42
99

Всего голов

42
21

Голов в среднем за матч

2.1
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

42
85

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 6 (2) 0.46
Грегорич Михаэль 5 0.38
Гинтер Маттиас 2 0.15
Доан Рицу 2 0.15
Киере Даниэль-Кофи 2 0.15
Чон У-Ён 1 0.08
Кюблер Лукас 1 0.08
Шаде Кевин 1 0.08
Эггештайн Максимилиан 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 5 (2) 0.38
Тиггес Штеффен 3 0.23
Любичич Деян 3 0.23
Гусенбашич Денис 2 0.15
Майна Линтон 1 0.08
Тилманн Ян 1 0.08
Адамян Саркис 1 0.08
Дитц Флориан 1 0.08
Килиан Лука 1 0.08
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 0
Гюнтер Кристиан 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Кайтель Янник 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Дуда Ондрей 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шиндлер Кингсли 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Ут Марк 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Скири Эйе 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Тилманн Ян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
6
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

12
11
Фрайбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Кёльн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

13
17

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

4
17
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
75%
4
24%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
6
33%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
3
17%
7
33%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
7
32%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
4
31%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Карабах - Фрайбург 1:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Фрайбург - Вердер 2:0
Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2
Кёльн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0
Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1

Результаты матчей

Фрайбург
Кёльн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 8 4 1 41 - 12 28
2. Фрайбург Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3. Унион Берлин Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4. Боруссия Д Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер Заявка 13 6 3 4 23 - 19 21
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
9. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
10. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
11. Вольфсбург Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
12. Кёльн Заявка 13 4 5 4 20 - 25 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Байер Л Заявка 13 3 3 7 21 - 25 12
15. Герта Заявка 13 2 5 6 16 - 20 11
16. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
17. Бохум Заявка 13 2 1 10 11 - 35 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
3. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
8. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
11. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
12. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
13. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
14. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
16. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
12. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
15. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Фрайбург: 54%, Кёльн: 46%.
  • 94'
    Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 93'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Фрайбург 84.5% (109)
    X 11.6% (15)
    Кёльн 3.9% (5)
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    Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Кёльн

    Исход игры
    Фрайбург
    84.5% (109)
    Ничья
    11.6% (15)
    Кёльн
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.49% (86)
    Меньше
    29.51% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    77.87% (95)
    Нет
    22.13% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    54.3% (70)
    1:0 Фрайбург
    10.1% (13)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    3:1 Фрайбург
    7% (9)
    2:0 Фрайбург
    7% (9)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    3:2 Фрайбург
    1.6% (2)
    1:2 Кёльн
    1.6% (2)
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