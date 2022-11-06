Тур: 13. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Бонусы букмекеров
Ход матча
53'
1:0
64'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
29
Чон
У-Ён
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
28
Скири
Эйе
37
Майна
Линтон
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Кёльн
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.09
1.22
Среднее время на гол
43
73
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.11
0.91
Среднее время на гол
42
99
Всего голов
42
21
Голов в среднем за матч
2.1
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
42
85
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|6 (2)
|0.46
|Грегорич Михаэль
|5
|0.38
|Гинтер Маттиас
|2
|0.15
|Доан Рицу
|2
|0.15
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0.15
|Чон У-Ён
|1
|0.08
|Кюблер Лукас
|1
|0.08
|Шаде Кевин
|1
|0.08
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|5 (2)
|0.38
|Тиггес Штеффен
|3
|0.23
|Любичич Деян
|3
|0.23
|Гусенбашич Денис
|2
|0.15
|Майна Линтон
|1
|0.08
|Тилманн Ян
|1
|0.08
|Адамян Саркис
|1
|0.08
|Дитц Флориан
|1
|0.08
|Килиан Лука
|1
|0.08
|Хектор Йонас
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|4
|0
|Гюнтер Кристиан
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Кайтель Янник
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|3
|2
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Шиндлер Кингсли
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
6
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
12
11
Фрайбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Кёльн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
4
17
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
75%
4
24%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
6
33%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
3
17%
7
33%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
7
32%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
4
31%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Карабах - Фрайбург 1:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Фрайбург - Вердер 2:0
Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2
Кёльн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0
Кёльн - Аугсбург 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1
Результаты матчей
Фрайбург
Кёльн
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
43
33
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
66
210
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|41 - 12
|28
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Вердер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|10.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|12.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 25
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|14.
|Байер Л
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 35
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|12.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|15.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Кёльн
Исход игры
Фрайбург
84.5% (109)
Ничья
11.6% (15)
Кёльн
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
70.49% (86)
Меньше
29.51% (36)
Обе команды забьют
Да
77.87% (95)
Нет
22.13% (27)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
54.3% (70)
1:0 Фрайбург
10.1% (13)
1:1 Ничья
7.8% (10)
3:1 Фрайбург
7% (9)
2:0 Фрайбург
7% (9)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:2 Фрайбург
1.6% (2)
1:2 Кёльн
1.6% (2)
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