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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 19352
Магдебург
1:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
0:1
23' Гол
Томалла Денис
63' Желтая карточка
Гнака Силас
85' Желтая карточка
Leon Bell
87' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
1:1
90' Гол
Ито Тацуя
90'+5
Голы (видео). Вторая Бундеслига....

Ход матча

23'
0:1
Томалла Денис
(Кляйндинст Тим)
46'
Ито Тацуя
Бокхорн Эберт
 
46'
Биттрофф Александер
Пиччини Кристиано
 
63'
Гнака Силас
 
64'
Kai Bruenker
Квартенг Мориц-Брони
 
70'
 
Тоеркауф Норман
Adrian Beck
80'
Jason Ceka
Andreas Mueller
 
85'
Leon Bell
 
86'
 
Кюльветтер Кристиан
Бесте Ян-Никлас
87'
 
Кляйндинст Тим
90'
Ито Тацуя
(Jason Ceka)
1:1
90'
 
Шиммер Штефан
Томалла Денис

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
25
Гнака
Силас
7
Бокхорн
Эберт
19
Leon
Bell
13
Connor
Krempicki
16
Andreas
Mueller
11
Эль-Ханкури
Мохамед
8
Квартенг
Мориц-Брони
23
Атик
Бариш
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
16
Сесса
Кевин
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Магдебург
3-4-1-2
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Магдебург
Хайденхайм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
0:0
Б2
3:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.29
Атик Бариш 3 0.21
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.14
Jason Ceka 1 0.07
Пиччини Кристиано 1 0.07
Connor Krempicki 1 0.07
Ито Тацуя 1 0.07
Рикманн Юлиан 1 0.07
Шулер Лука 1 0.07
Andreas Mueller 1 0.07
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 0.43
Томалла Денис 4 0.29
Бесте Ян-Никлас 3 (1) 0.21
Adrian Beck 2 0.14
Майнка Патрик 2 0.14
Буш Марнон 1 0.07
Шиммер Штефан 1 0.07
Сесса Кевин 1 0.07
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Leon Bell 4 0
Конде Амара 3 0
Атик Бариш 2 0
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Гнака Силас 2 0
Шулер Лука 2 0
Andreas Mueller 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 5 0
Гейпль Андреас 2 0
Майнка Патрик 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Малони Леннард 2 0
Буш Марнон 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

10
12
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
30%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
18%
2
29%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
43%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Пропущено

28
14
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
4
14%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
3
21%
31-45
5
18%
4
29%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0
Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 13 8 4 1 23 - 13 28
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Гамбург 13 8 1 4 19 - 13 25
4. Хайденхайм 14 6 6 2 21 - 13 24
5. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
6. Фортуна 13 6 2 5 22 - 15 20
7. Хольштайн Киль 13 5 5 3 24 - 24 20
8. Кайзерслаутерн 13 4 7 2 22 - 20 19
9. Ян 13 5 3 5 14 - 18 18
10. Карлсруэ 13 5 2 6 21 - 19 17
11. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
12. Санкт-Паули 13 3 5 5 18 - 19 14
13. Нюрнберг 13 4 2 7 12 - 21 14
14. Ганза 13 4 2 7 12 - 21 14
15. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
16. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
17. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
18. Арминия 14 3 2 9 16 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Хайденхайм 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
5. Ян 7 3 3 1 8 - 9 12
6. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
11. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 9 10
12. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
14. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
15. Кайзерслаутерн 7 2 3 2 12 - 14 9
16. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
7. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
9. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
10. Фортуна 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
12. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
13. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
14. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
15. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Томалла Денис бьет в цель!
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