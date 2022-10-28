Тур: 14. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 19352
1:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолТомалла Денис
63' Желтая карточкаГнака Силас
85' Желтая карточкаLeon Bell
87' Желтая карточкаКляйндинст Тим
1:1
90' ГолИто Тацуя
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
23'
0:1
63'
85'
87'
90'
1:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
17 Leo Scienza
-
10 Jason Ceka
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Магдебург
Хайденхайм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.29
|Атик Бариш
|3
|0.21
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.14
|Jason Ceka
|1
|0.07
|Пиччини Кристиано
|1
|0.07
|Connor Krempicki
|1
|0.07
|Ито Тацуя
|1
|0.07
|Рикманн Юлиан
|1
|0.07
|Шулер Лука
|1
|0.07
|Andreas Mueller
|1
|0.07
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|6
|0.43
|Томалла Денис
|4
|0.29
|Бесте Ян-Никлас
|3 (1)
|0.21
|Adrian Beck
|2
|0.14
|Майнка Патрик
|2
|0.14
|Буш Марнон
|1
|0.07
|Шиммер Штефан
|1
|0.07
|Сесса Кевин
|1
|0.07
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Leon Bell
|4
|0
|Конде Амара
|3
|0
|Атик Бариш
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Andreas Mueller
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Малони Леннард
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
30%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
18%
2
29%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
43%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
4
24%
4
20%
76-90
Пропущено
28
14
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
4
14%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
3
21%
31-45
5
18%
4
29%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
6
21%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0
Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|13
|8
|4
|1
|23 - 13
|28
|2.
|Падерборн
|13
|8
|2
|3
|32 - 12
|26
|3.
|Гамбург
|13
|8
|1
|4
|19 - 13
|25
|4.
|Хайденхайм
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|5.
|Ганновер 96
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Фортуна
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|7.
|Хольштайн Киль
|13
|5
|5
|3
|24 - 24
|20
|8.
|Кайзерслаутерн
|13
|4
|7
|2
|22 - 20
|19
|9.
|Ян
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|10.
|Карлсруэ
|13
|5
|2
|6
|21 - 19
|17
|11.
|Айнтрахт Бр
|13
|4
|4
|5
|15 - 21
|16
|12.
|Санкт-Паули
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|13.
|Нюрнберг
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|14.
|Ганза
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|15.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|16.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|17.
|Зандхаузен
|13
|3
|3
|7
|13 - 19
|12
|18.
|Арминия
|14
|3
|2
|9
|16 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Хайденхайм
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Ян
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|6.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|11.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|12.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|14.
|Арминия
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|15.
|Кайзерслаутерн
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|16.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|7.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|9.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|Фортуна
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|12.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|14.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|15.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4