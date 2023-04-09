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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 14039 Главный судья: Санчес Хосе
Альмерия
2:1
Конец матча
Валенсия
0'
7' Желтая карточка
Фулкье Димитри
20' Желтая карточка
Брандарис Хуан
23' Желтая карточка
Суарес Луис
42' Желтая карточка
Робертоне Лукас
1:0
49' Гол
Мелеро Гонсало
2:0
58' Гол
Бабич Срджан
2:1
61' Гол
Кастильехо Самуэль
86' Желтая карточка
Перес Фран
90'+6

Ход матча

7'
 
Фулкье Димитри
20'
Брандарис Хуан
 
23'
Суарес Луис
 
42'
 
Перес Фран
Клюйверт Джастин
42'
Робертоне Лукас
 
49'
Мелеро Гонсало
(Саму Гарсия)
1:0
50'
 
Гильямон Уго
Нико Гонсалес
58'
Бабич Срджан
(Робертоне Лукас)
2:0
61'
2:1
Кастильехо Самуэль
66'
Посо Алехандро
Пуигмаль Арнау
 
73'
 
Муса Юнус
Лино Сэмуел
73'
 
Кавани Эдинсон
Кастильехо Самуэль
78'
Рамазани Ларжи
Баптистао Лео
 
78'
Де ла Ос Сесар
Мелеро Гонсало
 
86'
 
Перес Фран
90'
Кайки
Суарес Луис
 
90'
Эгуарас Иниго
Робертоне Лукас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Альмерия 14.3% (18)
X 42.9% (54)
Валенсия 42.9% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
21
Брандарис
Хуан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
23
Саму
Гарсия
18
Пуигмаль
Арнау
3
Мелеро
Гонсало
5
Робертоне
Лукас
16
Суарес
Луис
III
12
Баптистао
Лео
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
12
Дьякаби
Муктар
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
17
Нико
Гонсалес
9
Клюйверт
Джастин
11
Кастильехо
Самуэль
18
Алмейда
Андре
IV
16
Лино
Сэмуел
19
Дуро
Уго
Альмерия
4-1-3-2
Валенсия
4-1-4-1

История личных встреч

Альмерия
Валенсия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
П
2:3
П
3:2
П
2:2
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
2:0
П
0:3
П
3:2
П
2:2
ПД
0:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.43

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.86
2.6

Среднее время на гол

48
34

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

56
46

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.21
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.14
Баптистао Лео 3 0.11
Бабич Срджан 3 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.11
Суарес Луис III 2 0.07
Портильо Франсиско 2 0.07
Умар Садик 2 0.07
Робертоне Лукас 1 0.04
Эмбарба Адриан 1 0.04
Саму Гарсия 1 0.04
Эгуарас Иниго 1 0.04
Лазаро 1 0.04
Брандарис Хуан 1 0.04
Де ла Ос Сесар 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Пуигмаль Арнау 1 0.04
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Мендес Убулан 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.18
Клюйверт Джастин 5 (1) 0.18
Кастильехо Самуэль 4 0.14
Алмейда Андре IV 2 0.07
Лино Сэмуел 2 0.07
Дьякаби Муктар 2 0.07
Гильямон Уго 1 (1) 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Лато Тони 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Кёмерт Эрай 1 0.04
Дуро Уго 1 0.04
Андре Маркос 1 0.04
Солер Карлос 1 (1) 0.04
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Эли Родриго 5 1
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Де ла Ос Сесар 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Суарес Луис III 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Бабич Срджан 3 0
Сентельес Алехандро 0 1
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Мендес Убулан 1 0
Марко Милованович I 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 8 0
Дьякаби Муктар 5 1
Кастильехо Самуэль 6 0
Кёмерт Эрай 4 1
Гильямон Уго 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Кавани Эдинсон 4 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Дуро Уго 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Перес Фран 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты матчей

Альмерия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Валенсия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
9
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Валенсия
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

22
7

Волевые поражения

6
18
Альмерия
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Валенсия
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
54% (15)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

29
8

Волевые поражения

11
27

Голы по времени матча

Забито

23
11
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
3
13%
2
18%
1-15
6
26%
3
27%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
6
32%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
5
26%
6
32%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Пропущено

28
14
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
11%
2
14%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
7
25%
5
36%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Забито

35
31
19 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
5
14%
4
13%
1-15
7
20%
5
16%
16-30
7
20%
4
13%
31-45
8
23%
5
16%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
4
11%
7
23%
76-90

Пропущено

47
33
18 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
4
9%
4
12%
1-15
8
17%
3
9%
16-30
6
13%
3
9%
31-45
7
15%
7
21%
46-60
11
23%
7
21%
61-75
11
23%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2
Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1
Валенсия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0
Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2

Результаты матчей

Альмерия
Валенсия

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
8 раз 29%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
5
9
4
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
7
3
10
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
18
10
10
18
1.5
7
21
4
24
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 1:0 Заявка 28 17 6 5 44 - 19 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 28 9 10 9 32 - 32 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
17.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 1:0 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
14.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
15.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 14 5 5 4 18 - 15 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 1:0 Заявка 14 9 3 2 18 - 8 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
16.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Уго Гильямон из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Эли Родриго выиграл воздушное противоборство у Дуро Уго.
    • 93'
      Юнус Муса выиграл воздушное противоборство у Samu.
    • 93'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Тактическая замена. Робертоне Лукас уходит с поля и его заменяет Эгуарас Иниго
    • 93'
      Тактическая замена. Суарес Луис III уходит с поля и его заменяет Кайки
    • 92'
      Фулкье Димитри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Дуро Уго из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 90'
      Дженк Озкаджар успешно блокирует удар.
    • 90'
      Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 90'
      Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 90'
      Контроль мяча: Альмерия: 41%, Валенсия: 59%.
    • 89'
      Дуро Уго наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!
    • 89'
      Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 89'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Уго Гильямон из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Largie Ramazani
    • 88'
      Бабич Срджан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Валенсия начинает контратаку
    • 88'
      Дьякаби Муктар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 87'
      Бабич Срджан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Фулкье Димитри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 87'
      Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      87'
      Fran Perez - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      87'
      Fran Perez наказан за толчок Робертоне Лукас
    • 86'
      Де ла Ос Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Дженк Озкаджар выиграл воздушное противоборство у Суарес Луис III.
    • Фол, нарушение
      86'
      Юнус Муса наказан за толчок Samu
    • 86'
      Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 85'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Альмерия: 43%, Валенсия: 57%.
    • 84'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 83'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 83'
      О, нет. Из многообещающей позиции Кавани Эдинсон из команды Валенсия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 83'
      Сентельес Алехандро из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      83'
      Samu из команды Альмерия опасно и грубо сыграл. Юнус Муса пострадал.
    • 82'
      Сегодняшная посещаемость составляет 14039 болельщиков
    • 82'
      Суарес Луис III выиграл воздушное противоборство у Дженк Озкаджар.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 82'
      Шанс! Кавани Эдинсон из команды Валенсия пробил головой, но мимо
    • 82'
      Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 81'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      81'
      Алмейда Андре IV навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Суарес Луис III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Юнус Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      81'
      Алмейда Андре IV навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Контроль мяча: Альмерия: 44%, Валенсия: 56%.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      80'
      Алмейда Андре IV навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Samu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Бабич Срджан выиграл воздушное противоборство у Дуро Уго.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 78'
      Тактическая замена. Мелеро Гонсало уходит с поля и его заменяет Де ла Ос Сесар
    • 78'
      Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani
    • 78'
      Робертоне Лукас из команды Альмерия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 77'
      Альмерия начинает контратаку
    • 77'
      Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Валенсия контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      76'
      Дьякаби Муктар наказан за толчок Суарес Луис III
    • 76'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Мелеро Гонсало из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Альмерия: 45%, Валенсия: 55%.
    • 75'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 75'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 74'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Сентельес Алехандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Валенсия начинает контратаку
    • 74'
      Уго Гильямон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 73'
      Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Кавани Эдинсон
    • 73'
      Тактическая замена. Лино Сэмуел уходит с поля и его заменяет Юнус Муса
    • 73'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 73'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Уго Гильямон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Алмейда Андре IV из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: Альмерия: 45%, Валенсия: 55%.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Дьякаби Муктар из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Робертоне Лукас
    • 69'
      Брандарис Хуан выиграл воздушное противоборство у Дуро Уго.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 68'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Робертоне Лукас из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      67'
      Назначен штрафной. Пострадал Лино Сэмуел, его свалил Samu.
    • 67'
      Робертоне Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Алмейда Андре IV нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Тактическая замена. Arnau Puigmal уходит с поля и его заменяет Посо Алехандро
    • 65'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Баптистао Лео из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Альмерия: 47%, Валенсия: 53%.
    • 65'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 64'
      Arnau Puigmal выиграл воздушное противоборство у Гайя Хосе.
    • 64'
      Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 64'
      Лино Сэмуел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Баптистао Лео из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      63'
      Кастильехо Самуэль из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
    • 63'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Бабич Срджан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 62'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Забив гол, Валенсия сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • Описание гола
      61'
      Г О О О О Л - Кастильехо Самуэль из команды Валенсия забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 61'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Samu из команды Альмерия поставил подножку. Пострадал Лино Сэмуел
    • 60'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Альмерия: 48%, Валенсия: 52%.
    • 59'
      Мамардашвили Георгий плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      59'
      Г О О О О О О Л - Бабич Срджан из команды Альмерия с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 58'
      Робертоне Лукас сделал результативную передачу.
    • Угловой
      58'
      Arnau Puigmal из команды Альмерия подал угловой слева.
    • 58'
      Уго Гильямон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Уго Гильямон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 57'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 56'
      Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Алмейда Андре IV ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Бабич Срджан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Бабич Срджан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Альмерия: 47%, Валенсия: 53%.
    • 55'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      54'
      Робертоне Лукас наказан за толчок Дуро Уго
    • Угловой
      54'
      Arnau Puigmal из команды Альмерия разыграл угловой с правого угла.
    • 53'
      Дьякаби Муктар успешно блокирует удар.
    • 53'
      Суарес Луис III нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Мелеро Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Альмерия начинает контратаку
    • 53'
      Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Уго Гильямон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 52'
      Альмерия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 52'
      Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Мамардашвили Георгий делает важнейший сейв!
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Arnau Puigmal. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Робертоне Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 52'
      Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      51'
      Суарес Луис III из команды Альмерия в офсайде
    • 51'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 51'
      Шанс! Дьякаби Муктар из команды Валенсия пробил головой, но мимо
    • 51'
      Кастильехо Самуэль из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Нико Гонсалес получил травму и заменен. Уго Гильямон выходит на поле.
    • Фол, нарушение
      51'
      Брандарис Хуан наказан за толчок Алмейда Андре IV
    • 50'
      Arnau Puigmal сделал ключевой пас для гола!
    • 50'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Альмерия: 45%, Валенсия: 55%.
    • 49'
      Samu сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Мелеро Гонсало забивает с правой ноги!
    • 49'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Травма, повреждение
      49'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нико Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 49'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      47'
      Нико Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 47'
      Нико Гонсалес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Альмерия начинает контратаку
    • 47'
      Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Суарес Луис III из команды Альмерия поставил подножку. Пострадал Алмейда Андре IV
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Альмерия: 45%, Валенсия: 55%.
    • 48'
      Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Гайя Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 46'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Дуро Уго задерживает мяч рукой
    • 45'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Кастильехо Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Бабич Срджан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Валенсия начинает контратаку
    • 44'
      Fran Perez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Лино Сэмуел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      42'
      Робертоне Лукас из команды Альмерия получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья свистит. Робертоне Лукас атаковал сзади соперника. Это Кастильехо Самуэль заработал своей команде штрафной
    • 42'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 42'
      Клюйверт Джастин получил травму и заменен. Fran Perez выходит на поле.
    • 41'
      Суарес Луис III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      41'
      Алмейда Андре IV наказан за толчок Мелеро Гонсало
    • 41'
      Дуро Уго выиграл воздушное противоборство у Samu.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 40'
      Arnau Puigmal из команды Альмерия наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 40'
      Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Альмерия: 43%, Валенсия: 57%.
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Клюйверт Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      39'
      Клюйверт Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 39'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Альмерия пробьет пенальти!
    • 37'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 37'
      Дьякаби Муктар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      37'
      Дьякаби Муктар наказан за толчок Суарес Луис III
    • 36'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Эли Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 35'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Валенсия пробьет пенальти!
    • 35'
      Контроль мяча: Альмерия: 44%, Валенсия: 56%.
    • Травма, повреждение
      33'
      Клюйверт Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 33'
      Эли Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Клюйверт Джастин из команды Валенсия забивает перекинув вратаря.
    • 33'
      Кастильехо Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Валенсия начинает контратаку
    • 33'
      Гайя Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Нико Гонсалес выиграл воздушное противоборство у Samu.
    • 33'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 31'
      Бабич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 30'
      Шанс! Дуро Уго из команды Валенсия пробил головой, но мимо
    • 30'
      Кастильехо Самуэль из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Альмерия: 42%, Валенсия: 58%.
    • 30'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Arnau Puigmal создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Нико Гонсалес успешно блокирует удар.
    • 29'
      Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Нико Гонсалес из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
    • 28'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 27'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 27'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 26'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 25'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Альмерия: 42%, Валенсия: 58%.
    • 24'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 24'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Дженк Озкаджар из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Желтая карточка
      23'
      Суарес Луис III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья свистит. Суарес Луис III атаковал сзади соперника. Это Дьякаби Муктар заработал своей команде штрафной
    • 23'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 22'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Баптистао Лео из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      21'
      Судья подбегает и показывает Брандарис Хуан из команды Альмерия отложенную желтую карточку за фол.
    • Фол, нарушение
      21'
      Мелеро Гонсало наказан за толчок Алмейда Андре IV
    • 20'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Альмерия: 52%, Валенсия: 48%.
    • 20'
      Мартинес Фернардо делает важнейший сейв!
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Гайя Хосе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Валенсия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 19'
      Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Дуро Уго выиграл воздушное противоборство у Бабич Срджан.
    • 18'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 18'
      Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 17'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 17'
      Алмейда Андре IV ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Альмерия начинает контратаку
    • 16'
      Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 15'
      Лино Сэмуел не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 15'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 15'
      Контроль мяча: Альмерия: 53%, Валенсия: 47%.
    • 14'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Нико Гонсалес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 14'
      Гайя Хосе выиграл воздушное противоборство у Arnau Puigmal.
    • 13'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 13'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 13'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Валенсия пробьет пенальти!
    • 12'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Угловой
      12'
      Кастильехо Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Бабич Срджан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Альмерия: 67%, Валенсия: 33%.
    • 10'
      Нико Гонсалес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 9'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Брандарис Хуан выиграл воздушное противоборство у Лино Сэмуел.
    • 8'
      Робертоне Лукас бьет со штрафного в створ, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем
    • Желтая карточка
      7'
      Фулкье Димитри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      7'
      Фулкье Димитри из команды Валенсия заходит слишком далеко, он валит Робертоне Лукас.
    • 6'
      Фулкье Димитри из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Arnau Puigmal успешно блокирует удар.
    • 6'
      Лино Сэмуел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Клюйверт Джастин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Альмерия: 50%, Валенсия: 50%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Суарес Луис III наказан за толчок Кастильехо Самуэль
    • 4'
      Баптистао Лео выиграл воздушное противоборство у Дженк Озкаджар.
    • 4'
      Мелеро Гонсало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Валенсия начинает контратаку
    • 4'
      Кастильехо Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 3'
      Дуро Уго выиграл воздушное противоборство у Эли Родриго.
    • 3'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 2'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Сентельес Алехандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Бабич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня высокая влажность.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Альмерия начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Альмерия 14.3% (18)
    X 42.9% (54)
    Валенсия 42.9% (54)
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