Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Дженк Озкаджар успешно блокирует удар.

90' Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

90' Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Удар от ворот произведет Альмерия

89' Дуро Уго наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

89' Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

88' Судья сигнализирует, что Уго Гильямон из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Largie Ramazani

88' Дьякаби Муктар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Фулкье Димитри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Fran Perez - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Fran Perez наказан за толчок Робертоне Лукас

86' Юнус Муса наказан за толчок Samu

86' Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Удар от ворот произведет Альмерия

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' О, нет. Из многообещающей позиции Кавани Эдинсон из команды Валенсия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

83' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Samu из команды Альмерия опасно и грубо сыграл. Юнус Муса пострадал.

82' Сегодняшная посещаемость составляет 14039 болельщиков

82' Удар от ворот произведет Альмерия

82' Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Алмейда Андре IV навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Юнус Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Алмейда Андре IV навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Алмейда Андре IV навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Samu ослабляет давление, выбив мяч.

79' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Валенсия

78' Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani

78' Робертоне Лукас из команды Альмерия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Уго Гильямон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Альмерия

73' Тактическая замена. Лино Сэмуел уходит с поля и его заменяет Юнус Муса

73' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Уго Гильямон ослабляет давление, выбив мяч.

69' Удар от ворот произведет Альмерия

68' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Тактическая замена. Arnau Puigmal уходит с поля и его заменяет Посо Алехандро

65' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

64' Arnau Puigmal выиграл воздушное противоборство у Гайя Хосе

64' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Альмерия

64' Лино Сэмуел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Удар от ворот произведет Валенсия

62' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Забив гол, Валенсия сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

61' Г О О О О Л - Кастильехо Самуэль из команды Валенсия забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

59' Мамардашвили Георгий плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

59' Г О О О О О О Л - Бабич Срджан из команды Альмерия с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

58' Arnau Puigmal из команды Альмерия подал угловой слева.

58' Уго Гильямон ослабляет давление, выбив мяч.

58' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Уго Гильямон ослабляет давление, выбив мяч.

57' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Arnau Puigmal из команды Альмерия разыграл угловой с правого угла.

53' Мелеро Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Уго Гильямон ослабляет давление, выбив мяч.

53' Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Альмерия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

52' Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хорошую попытку сделал Arnau Puigmal. Удар в створ, но вратарь начеку

52' Робертоне Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Альмерия

51' Кастильехо Самуэль из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Нико Гонсалес получил травму и заменен. Уго Гильямон выходит на поле.

50' Arnau Puigmal сделал ключевой пас для гола!

49' Samu сделал результативную передачу.

49' Г О О О О Л - Мелеро Гонсало забивает с правой ноги!

49' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Ох, нехорошо это выглядит. Нико Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Матч возобновится спорным мячом

47' Нико Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Нико Гонсалес ослабляет давление, выбив мяч.

47' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника