Тур: 35. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Гиль Хесус
История личных встреч
Севилья
Бетис
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
30 матчей
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2.29
1.44
Среднее время на гол
39
62
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.81
1.07
Среднее время на гол
110
84
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.24
|Мир Рафа
|5
|0.15
|Ламела Эрик
|4
|0.12
|Окампос Лукас
|4 (3)
|0.12
|Акунья Маркос
|3
|0.09
|Гудель Неманья
|3
|0.09
|Торрес Оливер
|3
|0.09
|Сусо Хесус
|2
|0.06
|Хиль Бриан
|2
|0.06
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.06
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Гомес Алехандро Папу
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Корона Хесус
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|13 (5)
|0.38
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.12
|Хуанми Мигель
|4
|0.12
|Карвалью Вилльям
|3
|0.09
|Миранда Хуан
|3
|0.09
|Родри Родриго
|2
|0.06
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.06
|Перес Айосе
|2
|0.06
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|0.06
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Сабали Юссуф
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|2
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Гуйе Папе
|4
|2
|Окампос Лукас
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Теллес Алекс
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|6
|2
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Песселья Херман
|4
|2
|Луис Фелипе
|2
|3
|Гидо Родригес
|7
|0
|Каналес Серхио
|3
|2
|Гуардадо Андрес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Энрике Луис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|3
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Браво Клаудио
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Сабали Юссуф
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Бетис
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
9
5
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
0% (0)
41% (7)
Бетис
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
17
19
Севилья
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Бетис
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
24
18
Волевые поражения
26
24
Голы по времени матча
Забито
25
18
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
1
4%
3
17%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
8
32%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
8
32%
5
28%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
10%
8
36%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
4
18%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
4
18%
3
13%
76-90
Пропущено
25
18
7 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
6
24%
7
39%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
7
28%
3
17%
76-90
Забито
47
41
23 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 14
6 Не забивали 12
5
11%
7
17%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
11
23%
8
20%
31-45
6
13%
2
5%
46-60
6
13%
10
24%
61-75
12
26%
8
20%
76-90
Пропущено
46
40
17 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
4
9%
10
25%
1-15
7
15%
3
8%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
10
22%
9
23%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
12
26%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2
Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Бетис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0
Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0
Результаты матчей
Севилья
Бетис
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Севилья
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
89
710
215
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
413
611
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
2311
1222
1321
430
727
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|64 - 13
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|52 - 35
|57
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 38
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|15.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|16.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|17.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|30 - 60
|35
|18.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 43
|34
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|26 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|10.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
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|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
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|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогнозы на матч Севилья - Бетис
Исход игры
Севилья
67.4% (29)
Ничья
20.9% (9)
Бетис
11.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
50% (21)
Меньше
50% (21)
Обе команды забьют
Да
69.05% (29)
Нет
30.95% (13)
Популярный счёт
2:1 Севилья
39.5% (17)
1:1 Ничья
18.6% (8)
1:0 Севилья
16.3% (7)
2:0 Севилья
9.3% (4)
1:2 Бетис
4.7% (2)
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