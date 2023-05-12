Тур: 34. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Позже
История личных встреч
Бетис
Райо Вальекано
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
72
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.36
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.12
|Хуанми Мигель
|4
|0.12
|Карвалью Вилльям
|3
|0.09
|Миранда Хуан
|3
|0.09
|Родри Родриго
|2
|0.06
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.06
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|0.06
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Перес Айосе
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|8 (1)
|0.24
|Камелло Серхио
|6
|0.18
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.15
|Лежён Флорьян
|4
|0.12
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.09
|Гарсия Франсиско III
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|6
|2
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Луис Фелипе
|2
|3
|Гидо Родригес
|7
|0
|Каналес Серхио
|3
|2
|Песселья Херман
|3
|2
|Гуардадо Андрес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Энрике Луис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|3
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|11
|1
|Лежён Флорьян
|5
|3
|Валентин Оскар
|9
|0
|Трехо Оскар
|8
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Димитриевски Столе
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Ираола Андони
|2
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Мумин Абдул
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
11
Бетис
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
14
21
Бетис
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Райо Вальекано
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
18
32
Голы по времени матча
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
3
15%
3
19%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
5
25%
5
31%
61-75
2
10%
4
25%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
6
35%
5
23%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
3
18%
4
18%
76-90
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
3
17%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
28%
4
17%
61-75
5
28%
6
25%
76-90
Пропущено
22
20
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
8
36%
2
10%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
4
18%
6
30%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
3
15%
76-90
Забито
38
40
19 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
6
16%
6
15%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
2
5%
5
13%
46-60
10
26%
9
23%
61-75
7
18%
10
25%
76-90
Пропущено
39
42
19 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 24
10
26%
4
10%
1-15
3
8%
7
17%
16-30
6
15%
11
26%
31-45
8
21%
8
19%
46-60
6
15%
5
12%
61-75
6
15%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2
Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2
Результаты матчей
Бетис
Райо Вальекано
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
9 раз 27%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бетис
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
610
98
412
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
611
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
249
1221
1221
627
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|52 - 46
|47
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 33
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|9.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|10.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогнозы на матч Бетис - Райо Вальекано
Исход игры
Бетис
80% (44)
Ничья
12.7% (7)
Райо Вальекано
7.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (32)
Меньше
41.82% (23)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
2:1 Бетис
45.5% (25)
1:0 Бетис
18.2% (10)
2:0 Бетис
12.7% (7)
1:1 Ничья
9.1% (5)
1:2 Райо Вальекано
3.6% (2)
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