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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Бетис
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 55
Бетис 80% (44)
X 12.7% (7)
Райо Вальекано 7.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Райо Вальекано
2.00
3.60
4.38
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бетис
Райо Вальекано

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
КК
1:1
КК
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
72

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.36
Каналес Серхио 4 (1) 0.12
Хуанми Мигель 4 0.12
Карвалью Вилльям 3 0.09
Миранда Хуан 3 0.09
Родри Родриго 2 0.06
Фекир Набиль 2 (1) 0.06
Виллиан Жозе 2 (1) 0.06
Энрике Луис 1 0.03
Перес Айосе 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 8 (1) 0.24
Камелло Серхио 6 0.18
Гарсия Альваро Ривера 5 0.15
Лежён Флорьян 4 0.12
Трехо Оскар 3 (1) 0.09
Гарсия Франсиско III 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Фалькао Радамель 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Рауль де Томас 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Карвалью Вилльям 6 1
Луис Фелипе 2 3
Гидо Родригес 7 0
Каналес Серхио 3 2
Песселья Херман 3 2
Гуардадо Андрес 6 0
Фекир Набиль 4 1
Энрике Луис 5 0
Руибаль Айтор 3 1
Перес Айосе 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Миранда Хуан 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 11 1
Лежён Флорьян 5 3
Валентин Оскар 9 0
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Гарсия Альваро Ривера 6 0
Комесанья Санти 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Ираола Андони 2 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Бетис
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
11
Бетис
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

14
21
Бетис
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Райо Вальекано
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

18
32

Голы по времени матча

Забито

20
16
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
3
15%
3
19%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
5
25%
5
31%
61-75
2
10%
4
25%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
6
35%
5
23%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
3
18%
4
18%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
3
17%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
28%
4
17%
61-75
5
28%
6
25%
76-90

Пропущено

22
20
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
8
36%
2
10%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
4
18%
6
30%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
3
15%
76-90

Забито

38
40
19 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
6
16%
6
15%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
2
5%
5
13%
46-60
10
26%
9
23%
61-75
7
18%
10
25%
76-90

Пропущено

39
42
19 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 24
10
26%
4
10%
1-15
3
8%
7
17%
16-30
6
15%
11
26%
31-45
8
21%
8
19%
46-60
6
15%
5
12%
61-75
6
15%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2
Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2

Результаты матчей

Бетис
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
9 раз 27%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
6
10
1.5
9
8
4
12
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
3
13
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
24
9
12
21
1.5
12
21
6
27
2.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 33 13 8 12 52 - 46 47
8.
Атлетик Б
 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
10.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
16.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
7.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
9.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
10.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
13.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.

    Главный судья: Пулидо Хуан Луис

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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Бетис 80% (44)
    X 12.7% (7)
    Райо Вальекано 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Райо Вальекано
    2.00
    3.60
    4.38
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    Где смотреть матч Бетис - Райо Вальекано онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Райо Вальекано

    Исход игры
    Бетис
    80% (44)
    Ничья
    12.7% (7)
    Райо Вальекано
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    45.5% (25)
    1:0 Бетис
    18.2% (10)
    2:0 Бетис
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.1% (5)
    1:2 Райо Вальекано
    3.6% (2)
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    Бетис
    Райо Вальекано
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