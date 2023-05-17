Тур: 35. Стадион: Камп Ноу Спотифай.
Позже
История личных встреч
Барселона
Реал Сосьедад
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
86.4%
18.2%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
31 матч
71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
2.87
1.81
Среднее время на гол
31
49
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.73
Среднее время на гол
65
122
Всего голов
65
40
Голов в среднем за матч
2.1
1.29
Тотал матчей
2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
42
69
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|21
|0.62
|Рафинья Диас
|7
|0.21
|Педри
|6
|0.18
|Дембеле Усман
|5
|0.15
|Фати Ансу
|4
|0.12
|Роберто Серхи
|4
|0.12
|Торрес Ферран
|4
|0.12
|Альба Жорди
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Бальде Алехандро
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Депай Мемфис
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|10
|0.29
|Кубо Такефуса
|8
|0.24
|Браис Мендес
|7
|0.21
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.12
|Барренечеа Андер
|3
|0.09
|Сильва Давид
|2
|0.06
|Мерино Микель
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Умар Садик
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|10
|0
|Рафинья Диас
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Альба Жорди
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Бальде Алехандро
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Педри
|2
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|12
|0
|Субельдия Игор
|9
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Барренечеа Андер
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Реал Сосьедад
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
13
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
1
3
Барселона
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Реал Сосьедад
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
30
21
Барселона
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Реал Сосьедад
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Сухие победы
14
7
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
7
16
Волевые поражения
31
24
Голы по времени матча
Забито
33
21
22 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 10
19 Не забивали 22
5
15%
3
14%
1-15
4
12%
5
24%
16-30
13
39%
4
19%
31-45
3
9%
5
24%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
4
12%
2
10%
76-90
Пропущено
2
17
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
50%
3
18%
61-75
1
50%
3
18%
76-90
Забито
32
22
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
2
6%
4
18%
1-15
6
19%
5
23%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
5
16%
5
23%
46-60
7
22%
2
9%
61-75
9
28%
3
14%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
30%
3
19%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Забито
65
43
33 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 19
27 Забивали первыми 20
4 Не забивали 9
7
11%
7
16%
1-15
10
15%
10
23%
16-30
16
25%
7
16%
31-45
8
12%
10
23%
46-60
11
17%
4
9%
61-75
13
20%
5
12%
76-90
Пропущено
12
33
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 19
3
25%
4
12%
1-15
2
17%
5
15%
16-30
1
8%
7
21%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
2
17%
6
18%
61-75
3
25%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1
Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Барселона
Реал Сосьедад
Точный счет
1:0
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 35%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
4
7 раз 21%
2
5 раз 15%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
2
12 раз 35%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Барселона
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
143
98
89
611
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
710
710
512
215
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
259
1618
1519
1123
331
727
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|64 - 13
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|52 - 35
|57
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 38
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|15.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|16.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|17.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|30 - 60
|35
|18.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 43
|34
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|26 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|10.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|21 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад
Исход игры
Барселона
92.9% (26)
Ничья
3.6% (1)
Реал Сосьедад
3.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (21)
Меньше
25% (7)
Обе команды забьют
Да
71.43% (20)
Нет
28.57% (8)
Популярный счёт
2:1 Барселона
42.9% (12)
3:1 Барселона
17.9% (5)
2:0 Барселона
17.9% (5)
4:0 Барселона
7.1% (2)
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