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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 29
Барселона 93.1% (27)
X 3.4% (1)
Реал Сосьедад 3.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Реал Сосьедад
3.85
3.90
4.54
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Реал Сосьедад

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

86.4%
18.2%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

31 матч

71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:6
С
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:4
П
3:2
КК
5:2
КК
0:1
П
1:1
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
КК
1:1
КК
2:0
П
4:1
П
3:2
П
5:1
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
5:0

Голы

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

2.87
1.81

Среднее время на гол

31
49

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.38
0.73

Среднее время на гол

65
122

Всего голов

65
40

Голов в среднем за матч

2.1
1.29

Тотал матчей

2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

42
69

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 21 0.62
Рафинья Диас 7 0.21
Педри 6 0.18
Дембеле Усман 5 0.15
Фати Ансу 4 0.12
Роберто Серхи 4 0.12
Торрес Ферран 4 0.12
Альба Жорди 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Бальде Алехандро 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Гави 1 0.03
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бускетс Серхио 0 0
Араухо Рональд 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 10 0.29
Кубо Такефуса 8 0.24
Браис Мендес 7 0.21
Оярсабаль Микель 4 (2) 0.12
Барренечеа Андер 3 0.09
Сильва Давид 2 0.06
Мерино Микель 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Умар Садик 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 10 0
Рафинья Диас 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Альба Жорди 5 1
Араухо Рональд 5 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Алонсо Маркос 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Кунде Жюль 2 0
Педри 2 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 12 0
Субельдия Игор 9 0
Мерино Микель 5 1
Ле Норман Робен 6 0
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Ильяраменди Асьер 4 0
Сорлот Александр 4 0
Барренечеа Андер 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Горосабел Андони 3 0
Кубо Такефуса 2 0
Гевара Андер 2 0
Муньос Айхен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Реал Сосьедад
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

13
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

1
3
Барселона
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Реал Сосьедад
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

30
21
Барселона
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Реал Сосьедад
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)

Сухие победы

14
7

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

7
16

Волевые поражения

31
24

Голы по времени матча

Забито

33
21
22 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 10
19 Не забивали 22
5
15%
3
14%
1-15
4
12%
5
24%
16-30
13
39%
4
19%
31-45
3
9%
5
24%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
4
12%
2
10%
76-90

Пропущено

2
17
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
50%
3
18%
61-75
1
50%
3
18%
76-90

Забито

32
22
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
2
6%
4
18%
1-15
6
19%
5
23%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
5
16%
5
23%
46-60
7
22%
2
9%
61-75
9
28%
3
14%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
30%
3
19%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Забито

65
43
33 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 19
27 Забивали первыми 20
4 Не забивали 9
7
11%
7
16%
1-15
10
15%
10
23%
16-30
16
25%
7
16%
31-45
8
12%
10
23%
46-60
11
17%
4
9%
61-75
13
20%
5
12%
76-90

Пропущено

12
33
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 19
3
25%
4
12%
1-15
2
17%
5
15%
16-30
1
8%
7
21%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
2
17%
6
18%
61-75
3
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1
Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Барселона
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 35%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
4
7 раз 21%
2
5 раз 15%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
2
12 раз 35%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Барселона
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
8
9
6
11
2.5
1
16
3
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
7
10
5
12
2.5
2
15
4
13
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
25
9
16
18
1.5
15
19
11
23
2.5
3
31
7
27
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 34 27 4 3 64 - 13 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 34 17 6 11 52 - 35 57
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 34 13 8 13 44 - 38 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 34 10 9 15 39 - 48 39
14.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
15.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
16.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
17.
Вальядолид
 Заявка 34 10 5 19 30 - 60 35
18.
Хетафе
 Заявка 34 8 10 16 30 - 43 34
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 Заявка 34 4 7 23 26 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
8.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
10.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
7.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
8.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 29
    Барселона 93.1% (27)
    X 3.4% (1)
    Реал Сосьедад 3.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.85
    3.90
    4.54
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Барселона
    92.9% (26)
    Ничья
    3.6% (1)
    Реал Сосьедад
    3.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (21)
    Меньше
    25% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (20)
    Нет
    28.57% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    42.9% (12)
    3:1 Барселона
    17.9% (5)
    2:0 Барселона
    17.9% (5)
    4:0 Барселона
    7.1% (2)
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