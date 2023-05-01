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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Севилья
 
Позже
Эспаньол
Прогнозы 44
Севилья 84.1% (37)
X 6.8% (3)
Эспаньол 9.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Эспаньол
1.93
3.72
4.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Эспаньол

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

33 матча

63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
П
0:1
П
2:1
П
0:3
П
1:1
П
3:1
П
6:4
П
1:0
П
2:0
П
3:2
КК
1:0
КК
3:1
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
3:0
П
2:2
КК
0:3
КК
3:1
П
1:1
П
0:0
ТМС
5:0
П
2:3
П
1:2
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
2:0
ПД
2:4

Голы

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

2.31
1.88

Среднее время на гол

38
47

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.76
1.39

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.25
Ламела Эрик 4 0.13
Мир Рафа 4 0.13
Акунья Маркос 3 0.09
Торрес Оливер 3 0.09
Гудель Неманья 3 0.09
Окампос Лукас 3 (2) 0.09
Сусо Хесус 2 0.06
Кармона Хосе Анхель 2 0.06
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Хиль Бриан 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Гуйе Папе 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 14 (4) 0.44
Брайтвайт Мартин 9 0.28
Дардер Серхи 5 0.16
Пуадо Хавьер 4 0.13
Эспозито Эду 2 0.06
Оливан Бриан 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 10 2
Ламела Эрик 9 1
Кармона Хосе Анхель 6 2
Монтьель Гонсало 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Гудель Неманья 8 0
Гуйе Папе 4 2
Окампос Лукас 7 0
Хордан Хоан 7 0
Иско Аларкон 5 0
Теллес Алекс 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 12 0
Кабрера Леандро 8 2
Видаль Алеш 7 1
Винисиус Соуза 7 1
Брайтвайт Мартин 5 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Монтес Сесар 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Дардер Серхи 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Денис Суарес 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Эспаньол
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
15
Севилья
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
0% (0)
38% (6)
Эспаньол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

14
12
Севилья
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Эспаньол
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

23
27

Голы по времени матча

Забито

21
19
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
8
38%
1
5%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
14%
8
42%
61-75
7
33%
5
26%
76-90

Пропущено

20
28
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
2
7%
1-15
5
25%
6
21%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
5
25%
7
25%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
5
26%
4
19%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
2
11%
6
29%
76-90

Пропущено

25
23
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
7
28%
6
26%
76-90

Забито

40
40
21 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
5
13%
2
5%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
11
28%
5
13%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
5
13%
13
33%
61-75
9
23%
11
28%
76-90

Пропущено

45
51
16 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 25
4
9%
5
10%
1-15
7
16%
10
20%
16-30
5
11%
10
20%
31-45
10
22%
7
14%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
12
27%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1

Результаты матчей

Севилья
Эспаньол

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
18 раз 56%
2
10 раз 31%
0
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Севилья
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
6
10
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
3
13
1.5
4
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
28
4
10
22
1.5
10
22
2
30
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 32 25 4 3 59 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 32 20 6 6 55 - 25 66
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Жирона
 Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Севилья
 Заявка 32 11 8 13 38 - 47 41
12.
Мальорка
 Заявка 32 11 8 13 31 - 35 41
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
15.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
16.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
19.
Хетафе
 Заявка 32 7 10 15 29 - 42 31
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 3 0 32 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
10.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 16 6 4 6 20 - 21 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.

    Главный судья: Альберола Хавьер

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Севилья.
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    • Прогнозы 44
    Севилья 84.1% (37)
    X 6.8% (3)
    Эспаньол 9.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Эспаньол
    1.93
    3.72
    4.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Эспаньол онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Эспаньол

    Исход игры
    Севилья
    84.1% (37)
    Ничья
    6.8% (3)
    Эспаньол
    9.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    43.2% (19)
    1:0 Севилья
    20.5% (9)
    2:0 Севилья
    18.2% (8)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    1:2 Эспаньол
    4.5% (2)
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