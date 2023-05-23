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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Зрители: 14117 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Сельта
1:1
Конец матча
Жирона
0'
1:0
42' Гол
Перес Карлес
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Стуани Кристиан
1:1
59' Пенальти
Стуани Кристиан
90'+7

Ход матча

34'
 
Артеро Рикард
Мартин Иван
42'
Перес Карлес
(Галан Хави)
1:0
54'
 
Калленс Александр
Буэно Сантьяго
54'
 
Эррера Янгель
Коуто Ян
57'
 
Стуани Кристиан
59'
1:1
Стуани Кристиан
71'
Серви Франко
Родригес Мигель
 
74'
 
Рока Касалс Хоэль
Фернандес Валери
74'
 
Кастельянос Валентин
Стуани Кристиан
81'
Аспас Яго
Вейга Габриэль
 
81'
Сеферович Харис
Ларсен Йорген
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 298 Количество передач 504
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 138
Сельта 61.6% (85)
X 26.8% (37)
Жирона 11.6% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
24
Вейга
Габриэль
14
Тапия
Ренато
5
Оскар
Родригес
7
Перес
Карлес
18
Ларсен
Йорген
29
Родригес
Мигель
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
2
Бернардо
Эспиноса
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
20
Коуто
Ян
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
11
Фернандес
Валери
7
Стуани
Кристиан
Сельта
4-3-3
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Сельта
Жирона

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
П
2:1
П
3:2
П
1:0
П
3:3
С
0:1
С
2:0
С
0:4
С
1:1
С
2:1
С
1:2
КК
1:3
С
2:2
С
0:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.67

Среднее время на гол

80
54

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
57

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.33
Вейга Габриэль 9 0.25
Ларсен Йорген 4 0.11
Перес Карлес 3 0.08
Сеферович Харис 3 0.08
Айду Джозеф 3 0.08
Оскар Родригес 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 0.06
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.36
Стуани Кристиан 9 (5) 0.25
Рикельме Родриго 4 0.11
Цыганков Виктор 3 0.08
Мартинес Арнау 3 0.08
Мартин Иван 3 0.08
Давид Лопес 3 0.08
Эррера Янгель 2 0.06
Ромеу Ориоль 2 0.06
Сайс Самуэль 2 (2) 0.06
Гарсия Алеш 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапия Ренато 6 1
Нуньес Унай 7 0
Мальо Уго 5 1
Айду Джозеф 5 1
Вейга Габриэль 5 1
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Галан Хави 5 0
Де ла Торре Лука 5 0
Аспас Яго 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Сеферович Харис 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Карлос Карвалхал 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сведберг Виллиот 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 11 0
Мартинес Арнау 11 0
Ромеу Ориоль 9 1
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 5 0
Бернардо Эспиноса 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Эррера Янгель 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Мартин Иван 2 0
Коуто Ян 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Мичел Мигель 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Жирона
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

12
15
Сельта
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

11
29
Сельта
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Жирона
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (4)
53% (19)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
15

Волевые поражения

23
44

Голы по времени матча

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
4
20%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
3
13%
5
25%
76-90

Пропущено

21
29
11 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
5
24%
7
24%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
8
28%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
3
14%
4
14%
76-90

Забито

17
33
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
5
15%
16-30
3
18%
8
24%
31-45
3
18%
4
12%
46-60
2
12%
7
21%
61-75
4
24%
7
21%
76-90

Пропущено

31
25
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
7
23%
4
16%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
8
26%
7
28%
76-90

Забито

40
53
19 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
4
10%
4
8%
1-15
6
15%
7
13%
16-30
9
23%
12
23%
31-45
6
15%
9
17%
46-60
8
20%
9
17%
61-75
7
18%
12
23%
76-90

Пропущено

52
54
24 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 32
12
23%
11
20%
1-15
5
10%
6
11%
16-30
7
13%
12
22%
31-45
11
21%
5
9%
46-60
6
12%
9
17%
61-75
11
21%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1
Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2
Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2

Результаты матчей

Сельта
Жирона

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 53%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
2
14 раз 39%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сельта
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
11
7
3
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
8
10
2
16
2.5
1
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
28
8
8
28
1.5
19
17
5
31
2.5
5
31
1
35
3.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 35 22 5 8 70 - 33 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
9.
Севилья
 Заявка 35 13 9 13 44 - 49 48
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
17.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Угловой
      46'
      Цыганков Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Сельта: 40%, Жирона: 60%.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Стуани Кристиан из команды Жирона заходит слишком далеко, он валит Габриэль Вейга.
    • 46'
      Нуньес Унай из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Галан Хави ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Вильяр Иван делает важнейший сейв!
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Артеро Рикард. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Тапия Ренато успешно блокирует удар.
    • 45'
      Ромеу Ориоль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Сельта: 40%, Жирона: 60%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Габриэль Вейга наказан за толчок Гутьеррес Мигель
    • 44'
      Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Сельта начинает контратаку
    • 44'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 44'
      Мигель Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 43'
      Цыганков Виктор плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 42'
      Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 42'
      Галан Хави сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Перес Карлес наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 42'
      Сельта начинает контратаку
    • 42'
      Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 41'
      Перес Карлес не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 40'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Сельта: 42%, Жирона: 58%.
    • 40'
      Коуто Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 39'
      Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Жирона контролирует мяч.
    • 38'
      Сельта контролирует мяч.
    • 38'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Нуньес Унай из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Габриэль Вейга наказан за толчок Arnau Martinez
    • 37'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 37'
      Нуньес Унай из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 36'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Мальо Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Сельта: 44%, Жирона: 56%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Мартин Иван получил травму и заменен. Артеро Рикард выходит на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Фернандес Валери нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 33'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 32'
      Бернардо Эспиноса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      32'
      Arnau Martinez наказан за толчок Мигель Родригес
    • 32'
      Галан Хави ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Мальо Уго из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Фернандес Валери.
    • 30'
      Гутьеррес Мигель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Сельта начинает контратаку
    • 30'
      Нуньес Унай из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Жирона пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      30'
      Габриэль Вейга наказан за толчок Мартин Иван
    • 30'
      Контроль мяча: Сельта: 45%, Жирона: 55%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Цыганков Виктор
    • 29'
      Фернандес Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 29'
      Мигель Родригес выиграл воздушное противоборство у Arnau Martinez.
    • 29'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Бернардо Эспиноса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Бернардо Эспиноса успешно блокирует удар.
    • 28'
      Ларсен Йорген нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Мальо Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Мигель Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 27'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 26'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Бернардо Эспиноса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Мартин Иван из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 25'
      Гутьеррес Мигель из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Сельта: 34%, Жирона: 66%.
    • 24'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 24'
      Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      24'
      Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Нуньес Унай заработал фол
    • Офсайд
      23'
      Ларсен Йорген из команды Сельта в офсайде
    • Фол, нарушение
      22'
      Arnau Martinez наказан за толчок Ларсен Йорген
    • 22'
      Айду Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Жирона пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      21'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Сельта начинает контратаку
    • 21'
      Нуньес Унай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 20'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Сельта: 36%, Жирона: 64%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Габриэль Вейга наказан за толчок Ромеу Ориоль
    • 19'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Айду Джозеф из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Жирона пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      19'
      Ларсен Йорген наказан за толчок Бернардо Эспиноса
    • 18'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Галан Хави успешно блокирует удар.
    • 18'
      Цыганков Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Ларсен Йорген из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Коуто Ян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Мальо Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 16'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 15'
      Оскар Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 15'
      Контроль мяча: Сельта: 43%, Жирона: 57%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Коуто Ян из команды Жирона заходит слишком далеко, он валит Габриэль Вейга.
    • 14'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 14'
      Гутьеррес Мигель успешно блокирует удар.
    • 14'
      Перес Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Сельта начинает контратаку
    • 14'
      Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 14'
      Нуньес Унай из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 13'
      Айду Джозеф из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 13'
      Жирона контролирует мяч.
    • 13'
      Бернардо Эспиноса из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Сельта начинает контратаку
    • 13'
      Перес Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Жирона контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Стуани Кристиан наказан за толчок Вильяр Иван
    • 11'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Жирона пытается что-то создать.
    • Офсайд
      10'
      Перес Карлес из команды Сельта в офсайде
    • 10'
      Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом
    • 10'
      Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Сельта: 53%, Жирона: 47%.
    • 10'
      Бернардо Эспиноса из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 9'
      Бернардо Эспиноса из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Буэно Сантьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Мартин Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Бернардо Эспиноса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Буэно Сантьяго из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Мигель Родригес заработал фол
    • 7'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 7'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Сельта начинает контратаку
    • 6'
      Айду Джозеф из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 6'
      Жирона контролирует мяч.
    • 5'
      Фернандес Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 5'
      Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Сельта: 88%, Жирона: 12%.
    • 5'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 4'
      Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 4'
      Тапия Ренато из команды Сельта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      4'
      Оскар Родригес из команды Сельта подал угловой слева.
    • 3'
      Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 3'
      Фернандес Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 2'
      Бернардо Эспиноса из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 1'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 1'
      Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сельта начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 138
    Сельта 61.6% (85)
    X 26.8% (37)
    Жирона 11.6% (16)
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