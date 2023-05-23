Тур: 36. Стадион: Балаидос. Зрители: 14117 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0'
1:0
42' ГолПерес Карлес
57' Undefined phrase: football_event_Стуани Кристиан
1:1
59' ПенальтиСтуани Кристиан
90'+7
Ход матча
42'
1:0
57'
59'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
298 Количество передач 504
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Вратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сельта
Жирона
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.67
Среднее время на гол
80
54
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
57
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.33
|Вейга Габриэль
|9
|0.25
|Ларсен Йорген
|4
|0.11
|Перес Карлес
|3
|0.08
|Сеферович Харис
|3
|0.08
|Айду Джозеф
|3
|0.08
|Оскар Родригес
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.06
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (1)
|0.36
|Стуани Кристиан
|9 (5)
|0.25
|Рикельме Родриго
|4
|0.11
|Цыганков Виктор
|3
|0.08
|Мартинес Арнау
|3
|0.08
|Мартин Иван
|3
|0.08
|Давид Лопес
|3
|0.08
|Эррера Янгель
|2
|0.06
|Ромеу Ориоль
|2
|0.06
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.06
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.03
|Хуанпе Хуан
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапия Ренато
|6
|1
|Нуньес Унай
|7
|0
|Мальо Уго
|5
|1
|Айду Джозеф
|5
|1
|Вейга Габриэль
|5
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Галан Хави
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Сеферович Харис
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Карлос Карвалхал
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|11
|0
|Мартинес Арнау
|11
|0
|Ромеу Ориоль
|9
|1
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|5
|0
|Бернардо Эспиноса
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Эррера Янгель
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Жирона
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
12
15
Сельта
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
11
29
Сельта
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Жирона
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (4)
53% (19)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
24
15
Волевые поражения
23
44
Голы по времени матча
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
4
20%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
3
13%
5
25%
76-90
Пропущено
21
29
11 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
5
24%
7
24%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
8
28%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
3
14%
4
14%
76-90
Забито
17
33
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
5
15%
16-30
3
18%
8
24%
31-45
3
18%
4
12%
46-60
2
12%
7
21%
61-75
4
24%
7
21%
76-90
Пропущено
31
25
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
7
23%
4
16%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
8
26%
7
28%
76-90
Забито
40
53
19 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
4
10%
4
8%
1-15
6
15%
7
13%
16-30
9
23%
12
23%
31-45
6
15%
9
17%
46-60
8
20%
9
17%
61-75
7
18%
12
23%
76-90
Пропущено
52
54
24 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 32
12
23%
11
20%
1-15
5
10%
6
11%
16-30
7
13%
12
22%
31-45
11
21%
5
9%
46-60
6
12%
9
17%
61-75
11
21%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1
Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2
Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2
Результаты матчей
Сельта
Жирона
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 53%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
2
14 раз 39%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сельта
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
513
117
315
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
315
810
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
288
828
1917
531
531
135
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|66 - 18
|85
|2.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|3.
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|70 - 33
|71
|4.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 38
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 51
|49
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|44 - 49
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 47
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 51
|40
|15.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|17.
|Заявка
|36
|11
|5
|20
|33 - 63
|38
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (13)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11