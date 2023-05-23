Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Сельта

90' Артеро Рикард из команды Жирона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

90' Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Рока Касалс Хоэль пробует нанести удар издали, но Иван Вильяр держит все под контролем

85' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

85' Серви Франко пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

84' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига ловит мяч

84' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

82' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Тактическая замена. Габриэль Вейга уходит с поля и его заменяет Аспас Яго

80' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

80' Хорошую попытку сделал Перес Карлес . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Оооо... вот это был удар! Ларсен Йорген должен был забить с этой позиции.

79' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Перес Карлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удар от ворот произведет Жирона

77' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Сельта

74' Сегодняшная посещаемость составляет 14117 болельщиков

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Габриэль Вейга пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

72' Удар от ворот произведет Сельта

72' Эррера Янгель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Тактическая замена. Мигель Родригес уходит с поля и его заменяет Серви Франко

70' Удар от ворот произведет Жирона

70' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

69' Arnau Martinez из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Калленс Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

63' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Команда Жирона сравняла счет! Игра продолжается!

59' 'Г О О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забил правой с пенальти! Иван Вильяр решил остаться по центру ворот.'

59' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Жирона пробила пенальти.

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

57' ОН ПРОМАЗАЛ - Стуани Кристиан пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

57' После проверки VAR судья не изменил решения - Жирона пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Удар от ворот произведет Жирона

53' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Жирона

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Буэно Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Буэно Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Сельта

48' Arnau Martinez не смог попасть в створ ударом издали