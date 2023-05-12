ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Мальорка

88' Эспино Альфонсо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Удар от ворот произведет Кадис

86' Антонио Санчес из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Кан-Ин Ли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

78' Кан-Ин Ли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Кадис

77' Матч возобновлен

76' Ману Морланес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Эскаланте Гонсало получил желтую карточку от судьи

74' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

74' Рамос Кристофер нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

74' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Эспино Альфонсо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Удар от ворот произведет Кадис

71' Собрино Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Мари Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Бонгонда Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

67' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Алькарас Рубен

66' Иван Алехо из команды Кадис в офсайде

64' Иван Алехо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Кадис

64' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Матч возобновлен

63' Тактическая замена. Коста Хауме уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

61' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Руис Иньиго получил желтую карточку от судьи

58' Удар от ворот произведет Мальорка

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Собрино Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Удар от ворот произведет Мальорка

56' Судья подбегает и показывает Коста Хауме из команды Мальорка отложенную желтую карточку за фол.

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Мальорка

52' Карселен Исаак решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сегодняшная посещаемость составляет 15377 болельщиков

49' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Мурики Ведат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.