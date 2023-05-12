  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 15377 Главный судья: Санчес Хосе
Мальорка
1:0
Конец матча
Кадис
0'
7' Желтая карточка
Рамос Кристофер
1:0
16' Гол
Маффео Пабло
32' Желтая карточка
Ману Морланес
50' Желтая карточка
Кан-Ин Ли
56' Желтая карточка
Коста Хауме
58' Желтая карточка
Руис Иньиго
64' Желтая карточка
Алехо Иван
69' Желтая карточка
Мари Хосе
75' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
90' Желтая карточка
Маффео Пабло
90'+8

Ход матча

7'
 
Рамос Кристофер
16'
Маффео Пабло
1:0
32'
Ману Морланес
 
50'
Кан-Ин Ли
 
56'
Коста Хауме
 
58'
Руис Иньиго
 
63'
Родригес Даниэль
Дьедью Амат
 
63'
Санчес Антонио
Коста Хауме
 
64'
 
Алехо Иван
66'
 
Алькарас Рубен
Алехо Иван
67'
 
Бонгонда Тео
Гвардиола Серхи
67'
 
Негредо Альваро
Сан Эметерио Феде
69'
 
Мари Хосе
75'
 
Эскаланте Гонсало
80'
 
Лосано Энтони
Собрино Рубен
83'
Гренье Клеман
Ману Морланес
 
90'
 
Арзамендия Сантьяго
Хименес Фали
90'
Маффео Пабло
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 228 Количество передач 315
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Мальорка 76.2% (99)
X 20.8% (27)
Кадис 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
12
Баба
Иддрису
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
11
Ману
Морланес
4
Руис
Иньиго
23
Дьедью
Амат
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
17
Эскаланте
Гонсало
24
Сан
Эметерио
Феде
7
Собрино
Рубен
19
Гвардиола
Серхи
16
Рамос
Кристофер
Мальорка
3-4-2-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Кадис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 13 (4) 0.38
Кан-Ин Ли 6 0.18
Родригес Даниэль 3 0.09
Маффео Пабло 2 0.06
Раильо Антонио 2 0.06
Дьедью Амат 2 0.06
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эскаланте Гонсало 3 0.09
Гвардиола Серхи 3 0.09
Перес Лукас 3 0.09
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Алькарас Рубен 3 (2) 0.09
Бонгонда Тео 2 0.06
Собрино Рубен 2 0.06
Негредо Альваро 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Лосано Энтони 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Де ла Роса Хосе Антонио 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 1
Руис Иньиго 12 0
Коста Хауме 10 0
Копете Хосе 7 1
Вальент Мартин 8 0
Кан-Ин Ли 8 0
Мурики Ведат 6 1
Маффео Пабло 6 1
Хавьер Агирре 6 1
Гренье Клеман 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Ману Морланес 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 11 1
Собрино Рубен 10 0
Сан Эметерио Феде 10 0
Алькарас Рубен 8 1
Карселен Исаак 3 3
Эрнандес Луис 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Хименес Фали 5 0
Лосано Энтони 4 0
Мари Хосе 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Эскаланте Гонсало 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Ледесма Херемиас 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Диарра Юба 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Мальорка
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Кадис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
5
Мальорка
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Кадис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

11
17
Мальорка
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Кадис
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
47% (16)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)

Сухие победы

12
9

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

24
14

Волевые поражения

16
22

Голы по времени матча

Забито

17
9
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
0
0%
1
11%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
7
41%
4
44%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

13
28
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
23%
2
7%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
1
8%
8
29%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
3
23%
7
25%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
1
7%
4
24%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
6
35%
76-90

Пропущено

25
22
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
6
24%
1
5%
31-45
6
24%
5
23%
46-60
2
8%
6
27%
61-75
6
24%
8
36%
76-90

Забито

32
26
11 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
12 Не забивали 17
1
3%
5
19%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
9
28%
5
19%
46-60
6
19%
2
8%
61-75
6
19%
8
31%
76-90

Пропущено

38
50
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
16%
2
4%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
7
18%
9
18%
31-45
8
21%
8
16%
46-60
4
11%
12
24%
61-75
9
24%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1
Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0
Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3

Результаты матчей

Мальорка
Кадис

Точный счет

1:0
6 раз 35%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 50%
0
11 раз 32%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
16 раз 47%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
8
2
15
1.5
6
11
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
8
4
13
1.5
1
16
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
18
16
6
28
1.5
7
27
3
31
2.5
1
33
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 33 13 8 12 52 - 46 47
8.
Атлетик Б
 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
10.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
16.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
7.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
9.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
10.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
13.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Мальорка вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Мальорка: 43%, Кадис: 57%.
  • 97'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    97'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    96'
    Кан-Ин Ли из команды Мальорка в офсайде
  • 96'
    Мурики Ведат создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Мальорка 76.2% (99)
    X 20.8% (27)
    Кадис 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 1:0 Кадис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Кадис

    Исход игры
    Мальорка
    76.2% (99)
    Ничья
    20.8% (27)
    Кадис
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.33% (37)
    Меньше
    69.67% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    46.72% (57)
    Нет
    53.28% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    40.8% (53)
    2:1 Мальорка
    23.1% (30)
    1:1 Ничья
    16.2% (21)
    <