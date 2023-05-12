Тур: 34. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 15377 Главный судья: Санчес Хосе
0'
7' Желтая карточкаРамос Кристофер
1:0
16' ГолМаффео Пабло
32' Желтая карточкаМану Морланес
50' Желтая карточкаКан-Ин Ли
56' Желтая карточкаКоста Хауме
58' Желтая карточкаРуис Иньиго
64' Желтая карточкаАлехо Иван
69' Желтая карточкаМари Хосе
75' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
90' Желтая карточкаМаффео Пабло
90'+8
Ход матча
16'
1:0
32'
50'
56'
58'
64'
69'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
228 Количество передач 315
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Баба
Иддрису
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
23
Дьедью
Амат
19
Кан-Ин
Ли
11
Алехо
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Баба ИддрисуЗащитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Мальорка
Кадис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
157
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|13 (4)
|0.38
|Кан-Ин Ли
|6
|0.18
|Родригес Даниэль
|3
|0.09
|Маффео Пабло
|2
|0.06
|Раильо Антонио
|2
|0.06
|Дьедью Амат
|2
|0.06
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Настасич Матия
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эскаланте Гонсало
|3
|0.09
|Гвардиола Серхи
|3
|0.09
|Перес Лукас
|3
|0.09
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.09
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.09
|Бонгонда Тео
|2
|0.06
|Собрино Рубен
|2
|0.06
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Лосано Энтони
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Де ла Роса Хосе Антонио
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|11
|1
|Руис Иньиго
|12
|0
|Коста Хауме
|10
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Вальент Мартин
|8
|0
|Кан-Ин Ли
|8
|0
|Мурики Ведат
|6
|1
|Маффео Пабло
|6
|1
|Хавьер Агирре
|6
|1
|Гренье Клеман
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Ману Морланес
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|11
|1
|Собрино Рубен
|10
|0
|Сан Эметерио Феде
|10
|0
|Алькарас Рубен
|8
|1
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эрнандес Луис
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Мари Хосе
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Ледесма Херемиас
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Кадис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
5
Мальорка
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Кадис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
11
17
Мальорка
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Кадис
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
47% (16)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
24
14
Волевые поражения
16
22
Голы по времени матча
Забито
17
9
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
0
0%
1
11%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
7
41%
4
44%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
23%
2
7%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
1
8%
8
29%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
3
23%
7
25%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
1
7%
4
24%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
6
35%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
6
24%
1
5%
31-45
6
24%
5
23%
46-60
2
8%
6
27%
61-75
6
24%
8
36%
76-90
Забито
32
26
11 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
12 Не забивали 17
1
3%
5
19%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
9
28%
5
19%
46-60
6
19%
2
8%
61-75
6
19%
8
31%
76-90
Пропущено
38
50
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
16%
2
4%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
7
18%
9
18%
31-45
8
21%
8
16%
46-60
4
11%
12
24%
61-75
9
24%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1
Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0
Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3
Результаты матчей
Мальорка
Кадис
Точный счет
1:0
6 раз 35%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 50%
0
11 раз 32%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
16 раз 47%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
98
215
611
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
98
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
1816
628
727
331
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|52 - 46
|47
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 33
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|9.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|10.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Кадис
Исход игры
Мальорка
76.2% (99)
Ничья
20.8% (27)
Кадис
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.33% (37)
Меньше
69.67% (85)
Обе команды забьют
Да
46.72% (57)
Нет
53.28% (65)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
40.8% (53)
2:1 Мальорка
23.1% (30)
1:1 Ничья
16.2% (21)
<