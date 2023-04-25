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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Атлетик Б
 
Позже
Севилья
Прогнозы 48
Атлетик Б 43.8% (21)
X 33.3% (16)
Севилья 22.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Севилья
1.87
4.80
4.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетик Б
Севилья

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

39 матчей

41%
12.8%
46.2%
16 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.8%
35.9%
33.3%
12 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.61
0.81

Среднее время на гол

55
111

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.06

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

62
36

Голов в среднем за матч

1.59
0.92

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

56
97

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 8 (1) 0.27
Уильямс Иньяки 8 0.27
Уильямс Нико 6 0.2
Гурусета Горка 6 0.2
Весга Микель 3 (2) 0.1
Беренгер Алекс 3 0.1
Гарсия Рауль 2 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.27
Ламела Эрик 4 0.13
Мир Рафа 4 0.13
Акунья Маркос 3 0.1
Торрес Оливер 3 0.1
Гудель Неманья 3 0.1
Сусо Хесус 2 0.07
Кармона Хосе Анхель 2 0.07
Окампос Лукас 2 (1) 0.07
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Хиль Бриан 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Гуйе Папе 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 6 1
Йерай Альварес 6 1
Сансет Ойян 4 1
Де Маркос Оскар 5 0
Гарсия Дани 5 0
Весга Микель 5 0
Вивиан Даниэль 5 0
Саррага Ойер 5 0
Эррера Андер 3 1
Гарсия Рауль 2 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Паредес Айтор 1 0
Уильямс Нико 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 8 2
Ламела Эрик 8 1
Монтьель Гонсало 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Гуйе Папе 4 2
Гудель Неманья 7 0
Хордан Хоан 7 0
Кармона Хосе Анхель 5 1
Окампос Лукас 6 0
Иско Аларкон 5 0
Теллес Алекс 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Севилья
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
10
Атлетик Б
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Севилья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
0% (0)
67% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

19
17
Атлетик Б
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Севилья
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

23
27

Голы по времени матча

Забито

22
18
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
3
14%
4
22%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
7
32%
3
17%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Пропущено

9
25
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
2
8%
16-30
1
11%
3
12%
31-45
1
11%
6
24%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
3
33%
7
28%
76-90

Забито

21
21
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
3
14%
1
5%
1-15
5
24%
2
10%
16-30
2
10%
8
38%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
4
19%
7
33%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
15%
2
11%
1-15
5
25%
4
22%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Забито

43
39
24 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
6
14%
5
13%
1-15
9
21%
5
13%
16-30
9
21%
11
28%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
7
16%
5
13%
61-75
7
16%
8
21%
76-90

Пропущено

29
43
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
5
17%
4
9%
1-15
7
24%
6
14%
16-30
2
7%
5
12%
31-45
2
7%
9
21%
46-60
7
24%
7
16%
61-75
6
21%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2
Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Севилья

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
4:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
6 раз 20%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
2
6 раз 20%
1
5 раз 17%
4
4 раза 13%
3
3 раза 10%
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
7
8
4
11
2.5
1
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
3
12
3
12
2.5
1
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
25
5
13
17
1.5
10
20
7
23
2.5
2
28
4
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 30 20 5 5 63 - 24 65
3.
Атлетико М
 Заявка 30 18 6 6 47 - 22 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 16 6 8 39 - 29 54
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 30 14 5 11 39 - 30 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
10.
Мальорка
 Заявка 30 11 7 12 29 - 31 40
11.
Жирона
 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
12.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
13.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
14.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 30 7 10 13 28 - 39 31
17.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
18.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
5.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
6.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
12.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
13.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
14.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
15.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
16.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
17.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2023, осталось 2 дня 15 часов 5 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 28.6% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Атлетик Б 43.8% (21)
    X 33.3% (16)
    Севилья 22.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Севилья
    1.87
    4.80
    4.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетик Б - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Севилья

    Исход игры
    Атлетик Б
    42.9% (21)
    Ничья
    32.7% (16)
    Севилья
    24.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.06% (24)
    Меньше
    48.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (14)
    2:1 Атлетик Б
    26.5% (13)
    1:2 Севилья
    18.4% (9)
    0:1 Севилья
    6.1% (3)
    1:0 Атлетик Б
    6.1% (3)
    2:0 Атлетик Б
    4.1% (2)
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    Атлетик Б
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