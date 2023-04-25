Тур: 31. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Эрнандес Алехандро
История личных встреч
Атлетик Б
Севилья
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед
39 матчей
41%
12.8%
46.2%
16 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.8%
35.9%
33.3%
12 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.61
0.81
Среднее время на гол
55
111
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.57
1.06
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
62
36
Голов в среднем за матч
1.59
0.92
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
56
97
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|8 (1)
|0.27
|Уильямс Иньяки
|8
|0.27
|Уильямс Нико
|6
|0.2
|Гурусета Горка
|6
|0.2
|Весга Микель
|3 (2)
|0.1
|Беренгер Алекс
|3
|0.1
|Гарсия Рауль
|2
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.27
|Ламела Эрик
|4
|0.13
|Мир Рафа
|4
|0.13
|Акунья Маркос
|3
|0.1
|Торрес Оливер
|3
|0.1
|Гудель Неманья
|3
|0.1
|Сусо Хесус
|2
|0.07
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.07
|Окампос Лукас
|2 (1)
|0.07
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Хиль Бриан
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|6
|1
|Йерай Альварес
|6
|1
|Сансет Ойян
|4
|1
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Гарсия Дани
|5
|0
|Весга Микель
|5
|0
|Вивиан Даниэль
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Эррера Андер
|3
|1
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|8
|2
|Ламела Эрик
|8
|1
|Монтьель Гонсало
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гуйе Папе
|4
|2
|Гудель Неманья
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Окампос Лукас
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Теллес Алекс
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Севилья
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
10
Атлетик Б
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Севилья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
0% (0)
67% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
19
17
Атлетик Б
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Севилья
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
23
27
Голы по времени матча
Забито
22
18
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
3
14%
4
22%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
7
32%
3
17%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Пропущено
9
25
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
2
8%
16-30
1
11%
3
12%
31-45
1
11%
6
24%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
3
33%
7
28%
76-90
Забито
21
21
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
3
14%
1
5%
1-15
5
24%
2
10%
16-30
2
10%
8
38%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
4
19%
7
33%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
15%
2
11%
1-15
5
25%
4
22%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
3
15%
5
28%
76-90
Забито
43
39
24 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
6
14%
5
13%
1-15
9
21%
5
13%
16-30
9
21%
11
28%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
7
16%
5
13%
61-75
7
16%
8
21%
76-90
Пропущено
29
43
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
5
17%
4
9%
1-15
7
24%
6
14%
16-30
2
7%
5
12%
31-45
2
7%
9
21%
46-60
7
24%
7
16%
61-75
6
21%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2
Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Севилья
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
4:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
6 раз 20%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
2
6 раз 20%
1
5 раз 17%
4
4 раза 13%
3
3 раза 10%
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
69
78
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
78
312
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
255
1317
1020
723
228
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|54 - 9
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|63 - 24
|65
|3.
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|47 - 22
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|39 - 29
|54
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|39 - 30
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|29 - 31
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|14.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|28 - 39
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|20 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|14.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогнозы на матч Атлетик Б - Севилья
Исход игры
Атлетик Б
42.9% (21)
Ничья
32.7% (16)
Севилья
24.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (24)
Меньше
48.94% (23)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (14)
2:1 Атлетик Б
26.5% (13)
1:2 Севилья
18.4% (9)
0:1 Севилья
6.1% (3)
1:0 Атлетик Б
6.1% (3)
2:0 Атлетик Б
4.1% (2)
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