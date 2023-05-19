Тур: 35. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 18938 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
2:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаЭль-Ямик Джавад
0:0
36' Не забитый пенальтиАлькарас Рубен
48' Желтая карточкаРоза Лукас
67' Желтая карточкаРоке Меса
1:0
69' ГолБонгонда Тео
73' Желтая карточкаЛосано Энтони
75' Желтая карточкаСанчес Хавьер
2:0
76' ПенальтиБонгонда Тео
77' Желтая карточкаБонгонда Тео
80' Красная карточкаОнгла Мартин
86' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
90' Желтая карточкаМбайе Мамаду
90'+5
Ход матча
33'
36'
0:0
48'
67'
69'
1:0
73'
75'
76'
2:0
77'
79'
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
170 Количество передач 212
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Мере
Хорхе
10
Бонгонда
Тео
39
Роза
Лукас
20
Онгла
Мартин
25
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Роза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Онгла МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Мачис ДарвинНападающий
-
45 Ivan Cedric
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Вальядолид
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.75
Среднее время на гол
270
120
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.57
0.57
Тотал матчей
0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
157
157
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|0.11
|Эскаланте Гонсало
|3
|0.09
|Гвардиола Серхи
|3
|0.09
|Перес Лукас
|3
|0.09
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.09
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.09
|Собрино Рубен
|2
|0.06
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Лосано Энтони
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Де ла Роса Хосе Антонио
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|7 (1)
|0.2
|Леон Серхио
|6 (1)
|0.17
|Мончу Рамон
|3
|0.09
|Роке Меса
|2
|0.06
|Амалла Селим
|2
|0.06
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|11
|1
|Сан Эметерио Феде
|11
|0
|Собрино Рубен
|10
|0
|Алькарас Рубен
|8
|1
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эрнандес Луис
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Лосано Энтони
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Мари Хосе
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Ледесма Херемиас
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|10
|1
|Санчес Хавьер
|11
|0
|Мончу Рамон
|9
|0
|Перес Кике
|9
|0
|Онгла Мартин
|5
|2
|Масип Хорди
|4
|0
|Ларин Кайл
|4
|0
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Роза Лукас
|3
|0
|Эль-Ямик Джавад
|1
|1
|Луис Перез
|2
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Фреснеда Иван
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Торрес Давид
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Вальядолид
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
6
Кадис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Вальядолид
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
26
17
Волевые поражения
6
15
Кадис
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
49% (17)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Вальядолид
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (18)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
9
13
Волевые победы
28
20
Волевые поражения
12
21
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
25 Не забивали 26
4
21%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
7
37%
2
17%
76-90
Пропущено
22
38
3 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
0
0%
2
5%
1-15
2
9%
11
29%
16-30
1
5%
6
16%
31-45
5
23%
3
8%
46-60
6
27%
5
13%
61-75
8
36%
11
29%
76-90
Забито
9
19
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
27 Не забивали 25
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
44%
1
5%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
2
22%
5
26%
76-90
Пропущено
28
23
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
7
25%
11
48%
76-90
Забито
28
31
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
17 Не забивали 16
5
18%
3
10%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
5
18%
7
23%
31-45
5
18%
2
6%
46-60
3
11%
7
23%
61-75
9
32%
7
23%
76-90
Пропущено
50
61
15 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
2
4%
2
3%
1-15
4
8%
14
23%
16-30
9
18%
8
13%
31-45
8
16%
8
13%
46-60
12
24%
7
11%
61-75
15
30%
22
36%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1
Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1
Вальядолид
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вальядолид - Севилья 0:3 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0
Результаты матчей
Кадис
Вальядолид
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 14%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 46%
1
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кадис
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
107
711
512
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
99
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1916
Больше Меньше
1916
827
728
134
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|64 - 13
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|52 - 35
|57
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 38
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|14.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|15.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|16.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 43
|34
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|26 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|10.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|21 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 2:0 Вальядолид
Исход игры
Кадис
54.9% (62)
Ничья
29.2% (33)
Вальядолид
15.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
28.97% (31)
Меньше
71.03% (76)
Обе команды забьют
Да
50.47% (54)
Нет
49.53% (53)
Популярный счёт
1:0 Кадис
34.5% (39)
1:1 Ничья
20.4% (23)
2:1 Кадис
14.2% (16)
1:2 Вальядолид
8.8% (10)
0:1 Вальядолид
5.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (4)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:2 Вальядолид
1.8% (2)
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