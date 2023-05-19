Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Lucas Rosa - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Кадис играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

47' Хорошую попытку сделал Бонгонда Тео . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Оооо... вот это был удар! Бонгонда Тео должен был забить с этой позиции.

46' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Кадис

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Мончу Рамон из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Удар от ворот произведет Вальядолид

44' Оооо... вот это был удар! Бонгонда Тео должен был забить с этой позиции.

44' Бонгонда Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Эспино Альфонсо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Игрок из команды Вальядолид делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Удар от ворот произведет Кадис

41' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Мончу Рамон из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

38' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Алькарас Рубен пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

35' После проверки VAR судья не изменил решения - Кадис пробьет пенальти!

33' Эль-Ямик Джавад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

31' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Эскаланте Гонсало пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

29' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Игрок из команды Вальядолид делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

23' Хоакин Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бонгонда Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Санчес Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

20' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Игрок из команды Вальядолид делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Кадис

16' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Вальядолид

14' Удар от ворот произведет Вальядолид

13' Карселен Исаак из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Удар от ворот произведет Вальядолид

11' Собрино Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Карселен Исаак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Собрино Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

8' Собрино Рубен выиграл воздушное противоборство у Lucas Rosa.

7' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Lucas Rosa наказан за толчок Эспино Альфонсо

5' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Мончу Рамон нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

3' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Санчес Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Вальядолид

2' Ларин Кайл пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

1' Удар от ворот произведет Кадис

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Кадис начинает с центра поля