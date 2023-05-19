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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 18938 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Кадис
2:0
Конец матча
Вальядолид
0'
33' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
0:0
36' Не забитый пенальти
Алькарас Рубен
48' Желтая карточка
Роза Лукас
67' Желтая карточка
Роке Меса
1:0
69' Гол
Бонгонда Тео
73' Желтая карточка
Лосано Энтони
75' Желтая карточка
Санчес Хавьер
2:0
76' Пенальти
Бонгонда Тео
77' Желтая карточка
Бонгонда Тео
80' Красная карточка
Онгла Мартин
86' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
90' Желтая карточка
Мбайе Мамаду
90'+5

Ход матча

33'
 
Эль-Ямик Джавад
36'
Алькарас Рубен
0:0
46'
Лосано Энтони
Рамос Кристофер
 
46'
 
Агуадо Альваро
Перес Кике
46'
 
Олаза Лукас
Эскудеро Серхио
48'
 
Роза Лукас
65'
 
Плата Гонсало
Леон Серхио
66'
Сан Эметерио Феде
Алькарас Рубен
 
67'
 
Роке Меса
69'
Бонгонда Тео
(Лосано Энтони)
1:0
72'
 
Кенеди Роберт
Роза Лукас
73'
Лосано Энтони
 
75'
 
Санчес Хавьер
76'
Бонгонда Тео
2:0
77'
Бонгонда Тео
 
77'
 
Мачис Дарвин
Эль-Ямик Джавад
79'
Мари Хосе
Мере Хорхе
 
79'
Мбайе Мамаду
Гвардиола Серхи
 
80'
 
Онгла Мартин
86'
Сан Эметерио Феде
 
88'
Арзамендия Сантьяго
Бонгонда Тео
 
90'
Мбайе Мамаду
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 170 Количество передач 212
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Кадис 54.9% (62)
X 29.2% (33)
Вальядолид 15.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
25
Мере
Хорхе
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
19
Гвардиола
Серхи
1
Масип
Хорди
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
15
Эль-Ямик
Джавад
39
Роза
Лукас
4
Перес
Кике
20
Онгла
Мартин
8
Мончу
Рамон
18
Эскудеро
Серхио
7
Леон
Серхио
25
Ларин
Кайл
Кадис
4-4-2
Вальядолид
3-5-2

История личных встреч

Кадис
Вальядолид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.57
0.57

Тотал матчей

0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

157
157

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 (1) 0.11
Эскаланте Гонсало 3 0.09
Гвардиола Серхи 3 0.09
Перес Лукас 3 0.09
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Алькарас Рубен 3 (2) 0.09
Собрино Рубен 2 0.06
Негредо Альваро 1 0.03
Лосано Энтони 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Де ла Роса Хосе Антонио 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 7 (1) 0.2
Леон Серхио 6 (1) 0.17
Мончу Рамон 3 0.09
Роке Меса 2 0.06
Амалла Селим 2 0.06
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 11 1
Сан Эметерио Феде 11 0
Собрино Рубен 10 0
Алькарас Рубен 8 1
Карселен Исаак 3 3
Эрнандес Луис 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Лосано Энтони 5 0
Хименес Фали 5 0
Мари Хосе 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Эскаланте Гонсало 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Ледесма Херемиас 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Диарра Юба 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Бонгонда Тео 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Парра Рауль 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 10 1
Санчес Хавьер 11 0
Мончу Рамон 9 0
Перес Кике 9 0
Онгла Мартин 5 2
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Роза Лукас 3 0
Эль-Ямик Джавад 1 1
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Торрес Давид 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Вальядолид
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
6
Кадис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Вальядолид
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

26
17

Волевые поражения

6
15
Кадис
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
49% (17)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Вальядолид
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (18)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

9
13

Волевые победы

28
20

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
25 Не забивали 26
4
21%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
7
37%
2
17%
76-90

Пропущено

22
38
3 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
0
0%
2
5%
1-15
2
9%
11
29%
16-30
1
5%
6
16%
31-45
5
23%
3
8%
46-60
6
27%
5
13%
61-75
8
36%
11
29%
76-90

Забито

9
19
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
27 Не забивали 25
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
44%
1
5%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
2
22%
5
26%
76-90

Пропущено

28
23
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
7
25%
11
48%
76-90

Забито

28
31
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
17 Не забивали 16
5
18%
3
10%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
5
18%
7
23%
31-45
5
18%
2
6%
46-60
3
11%
7
23%
61-75
9
32%
7
23%
76-90

Пропущено

50
61
15 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
2
4%
2
3%
1-15
4
8%
14
23%
16-30
9
18%
8
13%
31-45
8
16%
8
13%
46-60
12
24%
7
11%
61-75
15
30%
22
36%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1
Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1
Вальядолид
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вальядолид - Севилья 0:3 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0

Результаты матчей

Кадис
Вальядолид

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 14%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 46%
1
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кадис
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
7
7
11
1.5
5
12
1
17
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
9
1
16
1.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
16
0.5
Больше Меньше
19
16
8
27
1.5
7
28
1
34
2.5
3
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 34 27 4 3 64 - 13 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 34 17 6 11 52 - 35 57
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 34 13 8 13 44 - 38 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 34 10 9 15 39 - 48 39
14.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
15.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
16.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 34 8 10 16 30 - 43 34
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 Заявка 34 4 7 23 26 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
8.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
10.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
7.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
8.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Кадис 54.9% (62)
    X 29.2% (33)
    Вальядолид 15.9% (18)
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    Где смотреть матч Кадис 2:0 Вальядолид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 2:0 Вальядолид

    Исход игры
    Кадис
    54.9% (62)
    Ничья
    29.2% (33)
    Вальядолид
    15.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.97% (31)
    Меньше
    71.03% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    50.47% (54)
    Нет
    49.53% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    34.5% (39)
    1:1 Ничья
    20.4% (23)
    2:1 Кадис
    14.2% (16)
    1:2 Вальядолид
    8.8% (10)
    0:1 Вальядолид
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:2 Вальядолид
    1.8% (2)
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