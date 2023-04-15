Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Гурусета Горка пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

47' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Гарсия Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Капа Андер получил желтую карточку от судьи

39' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом

37' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Атлетик Б будет все-таки засчитан.

33' Команда Атлетик Б забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки забивает с правой ноги!

33' Весга Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Нико Уильямс из команды Атлетик Б подал угловой справа.

32' Уильямс Иньяки пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

31' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде

27' Гарсия Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Нико Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Нико Уильямс. Удар в створ, но вратарь начеку

26' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Гурусета Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Гурусета Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Оооо... вот это был удар! Уильямс Иньяки должен был забить с этой позиции.

16' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Нико Уильямс из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.

11' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Субельдия Игор выиграл воздушное противоборство у Нико Уильямс.

11' Гарсия Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Нико Уильямс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.