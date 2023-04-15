Тур: 29. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 49287 Главный судья: Сото Сесар
2:0
Конец матча
0'
1:0
33' ГолУильямс Иньяки
39' Желтая карточкаКапа Андер
45' Желтая карточкаГурусета Горка
47' Желтая карточкаГарсия Дани
51' Желтая карточкаСубельдия Игор
65' Желтая карточкаЛе Норман Робен
2:0
70' ГолУильямс Иньяки
80' Желтая карточкаЙерай Альварес
83' Желтая карточкаВивиан Даниэль
90'+4
Ход матча
33'
1:0
39'
45'
47'
51'
65'
70'
2:0
80'
83'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
23
Браис
Мендес
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иру АндерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Реал Сосьедад
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Среднее время на гол
71
106
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.54
0.93
Среднее время на гол
58
96
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.39
0.89
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
100
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.28
|Сансет Ойян
|8 (1)
|0.28
|Гурусета Горка
|6
|0.21
|Уильямс Нико
|5
|0.17
|Весга Микель
|3 (2)
|0.1
|Беренгер Алекс
|3
|0.1
|Гарсия Рауль
|2
|0.07
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|9
|0.31
|Браис Мендес
|7
|0.24
|Кубо Такефуса
|6
|0.21
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.1
|Барренечеа Андер
|2
|0.07
|Мерино Микель
|1
|0.03
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Умар Садик
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|6
|1
|Йерай Альварес
|6
|1
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Гарсия Дани
|5
|0
|Вивиан Даниэль
|5
|0
|Эррера Андер
|3
|1
|Сансет Ойян
|3
|1
|Весга Микель
|4
|0
|Саррага Ойер
|4
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|10
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Субельдия Игор
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Ле Норман Робен
|5
|0
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Барренечеа Андер
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Реал Сосьедад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
4
3
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
17
16
Атлетик Б
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Реал Сосьедад
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
21
19
Голы по времени матча
Забито
22
20
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
14%
3
15%
1-15
4
18%
5
25%
16-30
7
32%
4
20%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
1
5%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
33%
3
19%
76-90
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
2
11%
3
18%
1-15
5
26%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
4
21%
2
12%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
16%
3
25%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
7
37%
3
25%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Забито
41
37
23 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
5
12%
6
16%
1-15
9
22%
9
24%
16-30
9
22%
7
19%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
7
17%
3
8%
76-90
Пропущено
28
28
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
5
18%
3
11%
1-15
7
25%
5
18%
16-30
2
7%
5
18%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
7
25%
6
21%
61-75
5
18%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0
Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
4:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
113
69
59
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
68
69
311
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
218
1217
1118
722
326
425
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|53 - 9
|72
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|45 - 20
|57
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|6.
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|34 - 29
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 42
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|15.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|16.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|17.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|34 - 48
|30
|18.
|0:0 Заявка
|29
|6
|10
|13
|34 - 46
|28
|19.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Вальядолид
|Роке Меса
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63