Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Arnau Martinez из команды Жирона получает желтую после опасной игры.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Г О О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Фернандо Пачеко прыгнул не в ту сторону.

87' Калеро Фернандо получил желтую карточку от судьи

87' Гарсия Борха I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Матч возобновлен

85' Рефери не любит споров - именно за это Денис Суарес сейчас получил желтую

84' Отложенная карточка. Судья дал играть, но не забыл грубое нарушение. Серхи Гомес из команды Эспаньол был удален за предыдущее нарушение.

84' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Серхи Гомес из команды Эспаньол - была желтая, а стала красная.

84' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

83' Цыганков Виктор не смог попасть в створ ударом издали

83' Arnau Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Жирона

81' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

80' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Монтес Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хавьер Эрнандес получил травму и заменен. Гутьеррес Мигель выходит на поле.

77' Удар от ворот произведет Эспаньол

77' Матч возобновлен

76' Хавьер Эрнандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Рикельме Родриго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Рикельме Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин забивает с правой ноги!

74' Пуадо Хавьер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Рейньер Жезус получает красную карточку за не спортивное поведение

69' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

68' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Хиль Оскар II получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Хиль Оскар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хоселу Санмартин из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Серхи Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Гарсия Борха I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Эспаньол

62' Цыганков Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Вилья Тони из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Жирона

56' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Жирона

54' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

53' Г О О О О Л - Arnau Martinez забивает ударом с левой ноги!

52' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

48' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гарсия Борха I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.