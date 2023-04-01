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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 12841 Главный судья: Ортис Мигель
Жирона
2:1
Конец матча
Эспаньол
0'
24' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
35' Желтая карточка
Мартин Иван
1:0
53' Гол
Мартинес Арнау
71' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
71' Красная карточка
Рейньер Жезус
1:1
74' Гол
Брайтвайт Мартин
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Серхи Гомес
83' Красная карточка
Серхи Гомес
83' Желтая карточка
Денис Суарес
87' Желтая карточка
Калеро Фернандо
2:1
88' Пенальти
Стуани Кристиан
90' Желтая карточка
Мартинес Арнау
90'+10

Ход матча

24'
Ромеу Ориоль
 
35'
Мартин Иван
 
53'
Мартинес Арнау
1:0
62'
 
Денис Суарес
Грагера Хосе
69'
Рикельме Родриго
Вилья Тони
 
71'
Кастельянос Валентин
 
71'
Рейньер Жезус
 
74'
1:1
Брайтвайт Мартин
(Пуадо Хавьер)
77'
Гутьеррес Мигель
Чичарито
 
83'
 
Серхи Гомес
83'
 
Серхи Гомес
83'
 
Денис Суарес
85'
 
Калеро Фернандо
Пуадо Хавьер
85'
Стуани Кристиан
Мартин Иван
 
86'
 
Баре Кейди
Брайтвайт Мартин
87'
 
Калеро Фернандо
88'
Стуани Кристиан
2:1
90'
Мартинес Арнау
 
90'
 
Рибаудо Нико
Денис Суарес
90'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
Хиль Оскар II

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Жирона 58.9% (76)
X 27.1% (35)
Эспаньол 14% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
16
Чичарито
18
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
24
Гарсия
Борха
I
12
Вилья
Тони
9
Кастельянос
Валентин
13
Пачеко
Фернандо
27
Санчес
Рубен
II
24
Серхи
Гомес
23
Монтес
Сесар
2
Хиль
Оскар
II
15
Грагера
Хосе
12
Винисиус
Соуза
10
Дардер
Серхи
7
Пуадо
Хавьер
9
Хоселу
Санмартин
17
Брайтвайт Мартин
Жирона
4-1-4-1
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Жирона
Эспаньол

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
С
1:0
С
1:2
П
1:2
П
1:3
П
0:2
П
0:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
60

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 7 (4) 0.26
Кастельянос Валентин 6 (1) 0.22
Рикельме Родриго 4 0.15
Цыганков Виктор 3 0.11
Мартинес Арнау 3 0.11
Мартин Иван 3 0.11
Эррера Янгель 2 0.07
Давид Лопес 2 0.07
Сайс Самуэль 2 (2) 0.07
Гарсия Алеш 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Вилья Тони 1 0.04
Ромеу Ориоль 1 0.04
Гарсия Борха I 1 0.04
Рейньер Жезус 1 0.04
Фернандес Валери 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Коуто Ян 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (3) 0.44
Брайтвайт Мартин 9 0.33
Дардер Серхи 4 0.15
Пуадо Хавьер 3 0.11
Эспозито Эду 2 0.07
Оливан Бриан 1 0.04
Ласо Хосе 1 0.04
Грагера Хосе 1 0.04
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Арнау 9 0
Кастельянос Валентин 8 0
Ромеу Ориоль 7 0
Буэно Сантьяго 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Бернардо Эспиноса 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Мартин Иван 1 0
Коуто Ян 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 6 2
Хиль Оскар II 9 0
Винисиус Соуза 6 1
Оливан Бриан 6 0
Брайтвайт Мартин 3 1
Серхи Гомес 1 2
Видаль Алеш 4 0
Калеро Фернандо 4 0
Дардер Серхи 3 0
Эспозито Эду 3 0
Пуадо Хавьер 3 0
Рибаудо Нико 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Монтес Сесар 2 0
Диего Мартинез 1 0
Денис Суарес 1 0
Лосано Поль 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Грагера Хосе 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Жирона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Эспаньол
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

7
12
Жирона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Эспаньол
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

9
11
Жирона
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
59% (16)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Эспаньол
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

16
23

Голы по времени матча

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
4%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
5
21%
7
44%
61-75
6
25%
5
31%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
15%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
7
35%
3
14%
61-75
4
20%
5
24%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
5
33%
5
26%
76-90

Пропущено

25
21
17 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
6
24%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
7
28%
6
29%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
16%
6
29%
76-90

Забито

39
35
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
3
8%
2
6%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
6
15%
5
14%
46-60
7
18%
12
34%
61-75
11
28%
10
29%
76-90

Пропущено

45
42
23 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 22
9
20%
5
12%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
10
22%
9
21%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
8
18%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3
Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1
Эспаньол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1
Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1

Результаты матчей

Жирона
Эспаньол

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%
1
15 раз 56%
2
9 раз 33%
0
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Жирона
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
8
6
1.5
6
7
3
11
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
7
1.5
3
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
24
3
14
13
1.5
9
18
4
23
2.5
1
26
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 26 22 2 2 49 - 9 68
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
10.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
11.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Хетафе
 0:0 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
14.
Севилья
 Заявка 26 7 7 12 29 - 42 28
15.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
16.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
17.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
18.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
19.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
20.
Эльче
 Заявка 26 2 7 17 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
11.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
15.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
16.
Хетафе
 0:0 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Хетафе
 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
14.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 26 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12841 болельщиков
  • 100'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Жирона вырывает победу
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Жирона: 63%, Эспаньол: 37%.
  • Офсайд
    99'
    Гутьеррес Мигель из команды Жирона в офсайде
  • 98'
    Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Жирона 58.9% (76)
    X 27.1% (35)
    Эспаньол 14% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жирона 2:1 Эспаньол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 2:1 Эспаньол

    Исход игры
    Жирона
    58.9% (76)
    Ничья
    27.1% (35)
    Эспаньол
    14% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (45)
    Меньше
    62.5% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (72)
    Нет
    40% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    27.1% (35)
    1:0 Жирона
    25.6% (33)
    1:1 Ничья
    21.7% (28)
    0:1 Эспаньол
    5.4% (7)
    1:2 Эспаньол
    5.4% (7)
    2:0 Жирона
    2.3% (3)
    0:2 Эспаньол
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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