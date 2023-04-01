Тур: 27. Стадион: Монтиливи. Зрители: 12841 Главный судья: Ортис Мигель
0'
24' Желтая карточкаРомеу Ориоль
35' Желтая карточкаМартин Иван
1:0
53' ГолМартинес Арнау
71' Желтая карточкаКастельянос Валентин
71' Красная карточкаРейньер Жезус
1:1
74' ГолБрайтвайт Мартин
83' Undefined phrase: football_event_Серхи Гомес
83' Красная карточкаСерхи Гомес
83' Желтая карточкаДенис Суарес
87' Желтая карточкаКалеро Фернандо
2:1
88' ПенальтиСтуани Кристиан
90' Желтая карточкаМартинес Арнау
90'+10
Ход матча
24'
35'
53'
1:0
71'
74'
1:1
83'
83'
83'
87'
88'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Чичарито
18
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
12
Вилья
Тони
24
Серхи
Гомес
23
Монтес
Сесар
15
Грагера
Хосе
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 ЧичаритоЗащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
24 Гарсия БорхаПолузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Санчес РубенЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Эспаньол
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
81
60
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|7 (4)
|0.26
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|0.22
|Рикельме Родриго
|4
|0.15
|Цыганков Виктор
|3
|0.11
|Мартинес Арнау
|3
|0.11
|Мартин Иван
|3
|0.11
|Эррера Янгель
|2
|0.07
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.07
|Гарсия Алеш
|1
|0.04
|Чичарито
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Вилья Тони
|1
|0.04
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|Гарсия Борха I
|1
|0.04
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Фернандес Валери
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (3)
|0.44
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.33
|Дардер Серхи
|4
|0.15
|Пуадо Хавьер
|3
|0.11
|Эспозито Эду
|2
|0.07
|Оливан Бриан
|1
|0.04
|Ласо Хосе
|1
|0.04
|Грагера Хосе
|1
|0.04
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Арнау
|9
|0
|Кастельянос Валентин
|8
|0
|Ромеу Ориоль
|7
|0
|Буэно Сантьяго
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|6
|2
|Хиль Оскар II
|9
|0
|Винисиус Соуза
|6
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Брайтвайт Мартин
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Видаль Алеш
|4
|0
|Калеро Фернандо
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Грагера Хосе
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Эспаньол
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
12
Жирона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Эспаньол
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
9
11
Жирона
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
59% (16)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Эспаньол
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
16
23
Голы по времени матча
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
4%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
5
21%
7
44%
61-75
6
25%
5
31%
76-90
Пропущено
20
21
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
15%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
7
35%
3
14%
61-75
4
20%
5
24%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
5
33%
5
26%
76-90
Пропущено
25
21
17 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
6
24%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
7
28%
6
29%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
16%
6
29%
76-90
Забито
39
35
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
3
8%
2
6%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
6
15%
5
14%
46-60
7
18%
12
34%
61-75
11
28%
10
29%
76-90
Пропущено
45
42
23 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 22
9
20%
5
12%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
10
22%
9
21%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
8
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3
Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1
Эспаньол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1
Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1
Результаты матчей
Жирона
Эспаньол
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%
1
15 раз 56%
2
9 раз 33%
0
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Жирона
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
86
67
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
67
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
243
1413
918
423
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|49 - 9
|68
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|0:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|29 - 42
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|16.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|17.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|16.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 2:1 Эспаньол
Исход игры
Жирона
58.9% (76)
Ничья
27.1% (35)
Эспаньол
14% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (45)
Меньше
62.5% (75)
Обе команды забьют
Да
60% (72)
Нет
40% (48)
Популярный счёт
2:1 Жирона
27.1% (35)
1:0 Жирона
25.6% (33)
1:1 Ничья
21.7% (28)
0:1 Эспаньол
5.4% (7)
1:2 Эспаньол
5.4% (7)
2:0 Жирона
2.3% (3)
0:2 Эспаньол
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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