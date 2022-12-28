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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Барселона
 
Позже
Эспаньол
Прогнозы 52
Барселона 100% (52)
X 0% (0)
Эспаньол 0% (0)
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Барселона
Ничья
Эспаньол
1.27
6.70
12.00
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История личных встреч

Барселона
Эспаньол

27 матчей

96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

39 матчей

66.7%
23.1%
10.2%
26 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.6%
48.7%
7.7%
17 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

48.7%
35.9%
15.4%
19 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:0
П
0:4
СК
0:0
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
5:0
П
0:3
П
4:1
ТМК
0:1
П
5:0
КК
0:2
КК
4:1
П
0:0
П
0:2
П
5:1
СК
1:1
КК
0:0
П
0:1
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
1:1
ТМС
0:3
П
2:0
П
1:5
П
0:0
П
1:0
П
1:2
КК
3:2
КК
0:0
П
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

2.09
1.65

Среднее время на гол

43
54

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.59
0.55

Среднее время на гол

153
165

Всего голов

56
40

Голов в среднем за матч

1.44
1.03

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

62
87

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 0.93
Дембеле Усман 4 0.29
Фати Ансу 3 0.21
Педри 3 0.21
Рафинья Диас 2 0.14
Де Йонг Френки 2 0.14
Роберто Серхи 2 0.14
Торрес Ферран 2 0.14
Депай Мемфис 1 0.07
Гарсия Эрик 1 0.07
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Альба Жорди 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Гави 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (2) 0.5
Брайтвайт Мартин 3 0.21
Эспозито Эду 2 0.14
Дардер Серхи 2 0.14
Ласо Хосе 1 0.07
Пуадо Хавьер 1 0.07
Оливан Бриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Пике Херард 2 1
Кесси Франк 3 0
Дембеле Усман 3 0
Торрес Ферран 3 0
Левандовски Роберт 1 1
Хави Эрнандес 2 0
Альба Жорди 2 0
Араухо Рональд 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Бальде Алехандро 2 0
Гави 2 0
Алонсо Маркос 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Соуза 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Брайтвайт Мартин 2 1
Видаль Алеш 3 0
Оливан Бриан 3 0
Кабрера Леандро 1 1
Лекомт Бенжамен 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Дардер Серхи 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Лосано Поль 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Эспаньол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7
Барселона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Эспаньол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

15
5
Барселона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Эспаньол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

17
8
11 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
3
18%
4
50%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
0 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
6
38%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
3
60%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Забито

33
17
15 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
6%
0
0%
1-15
6
18%
2
12%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
5
15%
2
12%
46-60
6
18%
7
41%
61-75
7
21%
4
24%
76-90

Пропущено

5
21
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
3 Не пропускали 11
3
60%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Осасуна - Барселона 1:2 Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1
Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4
Эспаньол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3
Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1

Результаты матчей

Барселона
Эспаньол

Точный счет

3:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Барселона
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
4
3
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
5
9
7
7
2.5
4
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 33 - 14 35
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4.
Атлетико М
 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12.
Вальядолид
 Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
13.
Альмерия
 Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14.
Жирона
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15.
Хетафе
 Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Сельта
 Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 9 - 26 11
20.
Эльче
 Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
11.
Жирона
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
12.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
13.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Атлетико М
 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Сельта
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17.
Кадис
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
11.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
12.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Мальорка Гренье Клеман 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2022, осталось 2 дня 6 часов 55 минут.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Барселона 100% (52)
    X 0% (0)
    Эспаньол 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Эспаньол
    1.27
    6.70
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Эспаньол онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Эспаньол

    Исход игры
    Барселона
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Эспаньол
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    22% (11)
    Нет
    78% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    44.2% (23)
    3:0 Барселона
    19.2% (10)
    3:1 Барселона
    11.5% (6)
    1:0 Барселона
    7.7% (4)
    2:1 Барселона
    7.7% (4)
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