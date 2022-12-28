Тур: 15. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
История личных встреч
Барселона
Эспаньол
27 матчей
96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
39 матчей
66.7%
23.1%
10.2%
26 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
43.6%
48.7%
7.7%
17 побед 19 ничьих 3 победы
Второй тайм
48.7%
35.9%
15.4%
19 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
2.09
1.65
Среднее время на гол
43
54
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.59
0.55
Среднее время на гол
153
165
Всего голов
56
40
Голов в среднем за матч
1.44
1.03
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
62
87
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13
|0.93
|Дембеле Усман
|4
|0.29
|Фати Ансу
|3
|0.21
|Педри
|3
|0.21
|Рафинья Диас
|2
|0.14
|Де Йонг Френки
|2
|0.14
|Роберто Серхи
|2
|0.14
|Торрес Ферран
|2
|0.14
|Депай Мемфис
|1
|0.07
|Гарсия Эрик
|1
|0.07
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Гави
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.21
|Эспозито Эду
|2
|0.14
|Дардер Серхи
|2
|0.14
|Ласо Хосе
|1
|0.07
|Пуадо Хавьер
|1
|0.07
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Пике Херард
|2
|1
|Кесси Франк
|3
|0
|Дембеле Усман
|3
|0
|Торрес Ферран
|3
|0
|Левандовски Роберт
|1
|1
|Хави Эрнандес
|2
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Бальде Алехандро
|2
|0
|Гави
|2
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Соуза
|4
|0
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Брайтвайт Мартин
|2
|1
|Видаль Алеш
|3
|0
|Оливан Бриан
|3
|0
|Кабрера Леандро
|1
|1
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Калеро Фернандо
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Эспаньол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
7
Барселона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Эспаньол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
15
5
Барселона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Эспаньол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
17
8
11 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
3
18%
4
50%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
0 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
6
38%
2
22%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
3
60%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Забито
33
17
15 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
6%
0
0%
1-15
6
18%
2
12%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
5
15%
2
12%
46-60
6
18%
7
41%
61-75
7
21%
4
24%
76-90
Пропущено
5
21
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
3 Не пропускали 11
3
60%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
20%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Осасуна - Барселона 1:2 Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1
Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4
Эспаньол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3
Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1
Результаты матчей
Барселона
Эспаньол
Точный счет
3:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Барселона
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
34
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
95
59
77
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 26
|11
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|12.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Мальорка
|Гренье Клеман
|6
Прогнозы на матч Барселона - Эспаньол
Исход игры
Барселона
100% (52)
Ничья
0% (0)
Эспаньол
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46% (23)
Меньше
54% (27)
Обе команды забьют
Да
22% (11)
Нет
78% (39)
Популярный счёт
2:0 Барселона
44.2% (23)
3:0 Барселона
19.2% (10)
3:1 Барселона
11.5% (6)
1:0 Барселона
7.7% (4)
2:1 Барселона
7.7% (4)
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