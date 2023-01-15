Тур: 17. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Главный судья: Фигероа Хорхе
0'
0:1
6' ГолХоселу Санмартин
1:1
7' ГолУнал Энес
16' Желтая карточкаДуарте Домингуш
29' Желтая карточкаКалеро Фернандо
33' Желтая карточкаКабрера Леандро
51' Желтая карточкаМонтес Сесар
1:2
62' ГолПуадо Хавьер
90' Желтая карточкаАльварес Гастон
90'+5
Ход матча
6'
0:1
7'
1:1
16'
29'
33'
51'
62'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
27 Санчес РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Ласо ХосеНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Эспаньол
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.5%
63%
18.5%
5 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.21
0.85
Среднее время на гол
74
106
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.08
0.86
Среднее время на гол
83
105
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.15
0.85
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|5
|0.29
|Майораль Борха
|4
|0.24
|Аленья Карлес
|2
|0.12
|Альварес Гастон
|2
|0.12
|Дамиан Суарес
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Иглесиас Хуан
|1
|0.06
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|10 (3)
|0.59
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.18
|Пуадо Хавьер
|3
|0.18
|Эспозито Эду
|2
|0.12
|Дардер Серхи
|2
|0.12
|Ласо Хосе
|1
|0.06
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|Аленья Карлес
|6
|0
|Дьене Даконам
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Порту Кристиан
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Унал Энес
|3
|0
|Майораль Борха
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Альварес Гастон
|1
|1
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Альдерете Омар
|2
|0
|Альгобия Анхель
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Кике Санчес Флорес
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Соуза
|5
|1
|Оливан Бриан
|5
|0
|Кабрера Леандро
|3
|1
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Брайтвайт Мартин
|2
|1
|Видаль Алеш
|3
|0
|Калеро Фернандо
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Эспозито Эду
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Монтес Сесар
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Пуадо Хавьер
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Эспаньол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
8
Хетафе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эспаньол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
4
7
Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Эспаньол
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
6
55%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
33%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
1
6%
9
41%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90
Пропущено
23
25
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
6
26%
5
20%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
6
26%
1
4%
61-75
2
9%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2
Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1
Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Результаты матчей
Хетафе
Эспаньол
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
45
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
512
710
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 6
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|26 - 18
|35
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 13
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|17 - 16
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 16
|22
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 27
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 26
|17
|14.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 25
|17
|15.
|0:1 Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 26
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 28
|17
|18.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|7.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|0:1 Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|10 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Мальорка
|Гренье Клеман
|7
|Мальорка
|Вальент Мартин
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:2 Эспаньол
Исход игры
Хетафе
53% (62)
Ничья
41.9% (49)
Эспаньол
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (26)
Меньше
77.19% (88)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (38)
1:0 Хетафе
30.8% (36)
2:1 Хетафе
16.2% (19)
0:0 Ничья
7.7% (9)
1:2 Эспаньол
3.4% (4)
2:0 Хетафе
3.4% (4)
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