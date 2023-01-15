Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Эспаньол

85' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

83' Видаль Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Вильяр Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Латаса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Хетафе

69' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Унал Энес пробует нанести удар издали, но Альваро Фернандес держит все под контролем

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тактическая замена. Анхель Альгобиа уходит с поля и его заменяет Вильяр Гонсало

62' Г О О О О Л - Пуадо Хавьер забивает с левой ноги!

62' Дардер Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Дьене Даконам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

58' Видаль Алеш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Монтес Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Порту Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Видаль Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Эспаньол

53' Мунир Эль-Хаддади решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Монтес Сесар получил желтую карточку от судьи

51' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Отличная индивидуальная работа от Унал Энес , гол забит с изяществом.