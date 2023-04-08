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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Аталанта
0:2
Конец матча
Болонья
0'
11' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде
0:1
49' Гол
Сансоне Никола
61' Желтая карточка
Лукуми Джон
68' Желтая карточка
Паломино Хосе
70' Желтая карточка
Джимсити Берат
81' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
0:2
86' Гол
Орсолини Риккардо
90'+5
0:2. Гол Риккардо Орсолини (виде...

Ход матча

11'
Дзаппакоста Давиде
 
24'
Бога Жереми
Пашалич Марио
 
46'
 
Орсолини Риккардо
Сориано Роберто
49'
0:1
Сансоне Никола
(Барроу Муса)
52'
Демирал Мерих
Скальвини Джорджио
 
52'
Сапата Дуван
Лукман Адемола
 
56'
 
Зиркзее Джошуа
Сансоне Никола
56'
 
Домингес Николас
Барроу Муса
61'
 
Лукуми Джон
68'
Паломино Хосе
 
70'
Джимсити Берат
 
79'
Муриэль Луис
Дзаппакоста Давиде
 
81'
 
Орсолини Риккардо
84'
 
Медель Гари
Моро Никола
86'
0:2
Орсолини Риккардо
(Зиркзее Джошуа)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 6
  • 6 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аталанта 95.1% (117)
X 4.1% (5)
Болонья 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
42
Скальвини
Джорджио
3
Меле
Йоаким
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
88
Пашалич
Марио
17
Хёйлунн
Расмус
11
Лукман
Адемола
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
77
Кирьякопулос
Георгиос
30
Схаутен
Йерди
6
Моро
Никола
21
Сориано
Роберто
19
Фергюсон
Льюис
99
Барроу
Муса
10
Сансоне
Никола
Аталанта
3-4-1-2
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Аталанта
Болонья

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.38

Среднее время на гол

49
65

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.23
0.58

Среднее время на гол

73
154

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.52
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

59
90

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.45
Хёйлунн Расмус 7 0.24
Копмейнерс Тëн 6 (2) 0.21
Бога Жереми 2 0.07
Пашалич Марио 2 0.07
Де Рон Мартен 2 0.07
Меле Йоаким 2 0.07
Скальвини Джорджио 2 0.07
Малиновский Руслан 1 0.03
Муриэль Луис 1 (1) 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Сапата Дуван 1 0.03
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Руджери Маттео 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.28
Орсолини Риккардо 7 (1) 0.24
Пош Штефан 5 0.17
Фергюсон Льюис 4 0.14
Барроу Муса 3 0.1
Сориано Роберто 2 0.07
Сансоне Никола 2 0.07
Ликояннис Хараламбос 2 0.07
Моро Никола 1 0.03
Домингес Николас 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Скальвини Джорджио 6 0
Толой Рафаэл 5 0
Де Рон Мартен 5 0
Копмейнерс Тëн 5 0
Демирал Мерих 5 0
Меле Йоаким 3 1
Муриэль Луис 1 2
Дзаппакоста Давиде 4 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Паломино Хосе 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Джан Пьеро Гасперини 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 8 0
Домингес Николас 7 0
Орсолини Риккардо 5 1
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Сансоне Никола 2 0
Барроу Муса 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Пош Штефан 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Аталанта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
10
Аталанта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Болонья
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

21
18
Аталанта
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
Болонья
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

28
28

Голы по времени матча

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
1
4%
3
15%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
6
30%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
5
20%
3
15%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
4
24%
6
25%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
3
18%
2
8%
76-90

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
1
4%
4
21%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
3
16%
31-45
8
35%
4
21%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
5
45%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Забито

48
39
20 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
2
4%
7
18%
1-15
8
17%
4
10%
16-30
10
21%
5
13%
31-45
14
29%
29%
10
26%
46-60
5
10%
7
18%
61-75
9
19%
6
15%
76-90

Пропущено

33
35
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 22
5
15%
3
9%
1-15
4
12%
7
20%
16-30
6
18%
5
14%
31-45
7
21%
11
31%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
6
18%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0
Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2
Болонья
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0
Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1

Результаты матчей

Аталанта
Болонья

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%

Точный счет

0:2
6 раз 21%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
8
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
6
9
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
9
6
1.5
8
6
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
22
7
15
14
1.5
14
15
4
25
2.5
2
27
1
28
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Рома
 1:0 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Сассуоло
 1:0 Заявка 29 11 7 11 37 - 41 40
11.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
12.
Торино
 0:1 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 0:1 Заявка 29 4 7 18 22 - 43 19
19.
Кремонезе
 Заявка 29 2 10 17 26 - 54 16
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Рома
 1:0 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 1:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
13.
Торино
 0:1 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
16.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
17.
Верона
 0:1 Заявка 15 4 2 9 15 - 23 14
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 1:0 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 0:1 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Сассуоло
 1:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 25 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
13.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 0:1 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Угловой
    93'
    Бога Жереми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Схаутен Йерди из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Муриэль Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Пош Штефан из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 92'
    Пош Штефан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 92'
    Фергюсон Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Аталанта 95.1% (117)
    X 4.1% (5)
    Болонья 0.8% (1)
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    Где смотреть матч Аталанта 0:2 Болонья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 0:2 Болонья

    Исход игры
    Аталанта
    95.1% (117)
    Ничья
    4.1% (5)
    Болонья
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.25% (77)
    Меньше
    34.75% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    66.95% (79)
    Нет
    33.05% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    52.8% (65)
    1:0 Аталанта
    15.4% (19)
    2:0 Аталанта
    14.6% (18)
    3:1 Аталанта
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:0 Аталанта
    1.6% (2)
    3:2 Аталанта
    1.6% (2)
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