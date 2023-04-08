Тур: 29. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
11' Желтая карточкаДзаппакоста Давиде
0:1
49' ГолСансоне Никола
61' Желтая карточкаЛукуми Джон
68' Желтая карточкаПаломино Хосе
70' Желтая карточкаДжимсити Берат
81' Желтая карточкаОрсолини Риккардо
0:2
86' ГолОрсолини Риккардо
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
49'
0:1
61'
68'
70'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 6
-
6 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Лукуми
Джон
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Болонья
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.38
Среднее время на гол
49
65
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.23
0.58
Среднее время на гол
73
154
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.52
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
59
90
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.45
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.24
|Копмейнерс Тëн
|6 (2)
|0.21
|Бога Жереми
|2
|0.07
|Пашалич Марио
|2
|0.07
|Де Рон Мартен
|2
|0.07
|Меле Йоаким
|2
|0.07
|Скальвини Джорджио
|2
|0.07
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Сапата Дуван
|1
|0.03
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.28
|Орсолини Риккардо
|7 (1)
|0.24
|Пош Штефан
|5
|0.17
|Фергюсон Льюис
|4
|0.14
|Барроу Муса
|3
|0.1
|Сориано Роберто
|2
|0.07
|Сансоне Никола
|2
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.07
|Моро Никола
|1
|0.03
|Домингес Николас
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Скальвини Джорджио
|6
|0
|Толой Рафаэл
|5
|0
|Де Рон Мартен
|5
|0
|Копмейнерс Тëн
|5
|0
|Демирал Мерих
|5
|0
|Меле Йоаким
|3
|1
|Муриэль Луис
|1
|2
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Паломино Хосе
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|8
|0
|Домингес Николас
|7
|0
|Орсолини Риккардо
|5
|1
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Барроу Муса
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
7
10
Аталанта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Болонья
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
21
18
Аталанта
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
Болонья
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
28
28
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
1
4%
3
15%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
6
30%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
5
20%
3
15%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
4
24%
6
25%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
3
18%
2
8%
76-90
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
1
4%
4
21%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
3
16%
31-45
8
35%
4
21%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
5
45%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Забито
48
39
20 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
2
4%
7
18%
1-15
8
17%
4
10%
16-30
10
21%
5
13%
31-45
14
29%
29%
10
26%
46-60
5
10%
7
18%
61-75
9
19%
6
15%
76-90
Пропущено
33
35
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 22
5
15%
3
9%
1-15
4
12%
7
20%
16-30
6
18%
5
14%
31-45
7
21%
11
31%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
6
18%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0
Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2
Болонья
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0
Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1
Результаты матчей
Аталанта
Болонья
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
Точный счет
0:2
6 раз 21%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
8
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
68
69
212
213
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
96
86
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
227
1514
1415
425
227
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|1:0 Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|1:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|37 - 41
|40
|11.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|12.
|0:1 Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|0:1 Заявка
|29
|4
|7
|18
|22 - 43
|19
|19.
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|26 - 54
|16
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|1:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|13.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|17.
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|0:1 Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 0:2 Болонья
Исход игры
Аталанта
95.1% (117)
Ничья
4.1% (5)
Болонья
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (77)
Меньше
34.75% (41)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
52.8% (65)
1:0 Аталанта
15.4% (19)
2:0 Аталанта
14.6% (18)
3:1 Аталанта
4.9% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:0 Аталанта
1.6% (2)
3:2 Аталанта
1.6% (2)
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