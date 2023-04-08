Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Аталанта

45' Барроу Муса из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет Болонья

36' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Джимсити Берат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Дзаппакоста Давиде нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

30' Хорошую попытку сделал Хёйлунн Расмус . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Эдерсон Хонорато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Пашалич Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Аталанта

22' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Кирьякопулос Георгиос пробует нанести удар издали, но Хуан Муссо держит все под контролем

19' Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Лукман Адемола пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

15' Удар от ворот произведет Болонья

15' Дзаппакоста Давиде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Дзаппакоста Давиде пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

14' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хорошую попытку сделал Моро Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Удар от ворот произведет Аталанта

11' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Аталанта

8' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

8' Сансоне Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

6' Пашалич Марио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Аталанта

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аталанта начинает с центра поля