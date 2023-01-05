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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Болонья
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 50
Болонья 6% (3)
X 22% (11)
Аталанта 72% (36)
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Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Аталанта
3.69
3.55
3.67
Все Коэффициенты

История личных встреч

Болонья
Аталанта

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

20.8%
20.8%
58.4%
5 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.58

Среднее время на гол

72
154

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.54
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

58
93

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.5
Фергюсон Льюис 3 0.19
Барроу Муса 2 0.13
Сориано Роберто 1 0.06
Орсолини Риккардо 1 0.06
Пош Штефан 1 0.06
Домингес Николас 1 0.06
Зиркзее Джошуа 1 0.06
Ликояннис Хараламбос 1 0.06
Эбишер Мишель 1 0.06
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 (2) 0.44
Копмейнерс Тëн 4 (2) 0.25
Пашалич Марио 2 0.13
Хёйлунн Расмус 2 0.13
Малиновский Руслан 1 0.06
Муриэль Луис 1 (1) 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Паломино Хосе 1 0.06
Сапата Дуван 1 0.06
Хатебур Ханс 1 0.06
Демирал Мерих 1 0.06
Скальвини Джорджио 1 0.06
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Меле Йоаким 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнаутович Марко 4 0
Медель Гари 4 0
Домингес Николас 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Орсолини Риккардо 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Лукуми Джон 3 0
Сансоне Никола 2 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Фергюсон Льюис 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 6 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Муриэль Луис 1 1
Малиновский Руслан 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Лукман Адемола 2 0
Меле Йоаким 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Пашалич Марио 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Результаты матчей

Болонья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
5
Болонья
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Аталанта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

5
8
Болонья
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
3
30%
31-45
6
33%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Забито

22
24
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
18%
6
25%
31-45
6
27%
7
29%
29%
46-60
6
27%
2
8%
61-75
1
5%
5
21%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
1
4%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
7
29%
29%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0
Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3
Ницца - Аталанта 0:3 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Аталанта - Интер Милан 2:3 Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1

Результаты матчей

Болонья
Аталанта

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Болонья
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
8
8
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 16 6 7 3 25 - 18 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 5 6 19 - 21 20
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Фиорентина
 Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Болонья 6% (3)
    X 22% (11)
    Аталанта 72% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Аталанта
    3.69
    3.55
    3.67
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    Где смотреть матч Болонья - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Болонья - Аталанта

    Исход игры
    Болонья
    6% (3)
    Ничья
    22% (11)
    Аталанта
    72% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (39)
    Нет
    18.75% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    48% (24)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    0:1 Аталанта
    12% (6)
    0:2 Аталанта
    4% (2)
    2:1 Болонья
    4% (2)
    1:3 Аталанта
    4% (2)
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