Тур: 17. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Ди Бельо Марко
История личных встреч
Болонья
Аталанта
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
24 матча
20.8%
20.8%
58.4%
5 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.58
Среднее время на гол
72
154
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.54
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
58
93
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.5
|Фергюсон Льюис
|3
|0.19
|Барроу Муса
|2
|0.13
|Сориано Роберто
|1
|0.06
|Орсолини Риккардо
|1
|0.06
|Пош Штефан
|1
|0.06
|Домингес Николас
|1
|0.06
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.06
|Эбишер Мишель
|1
|0.06
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7 (2)
|0.44
|Копмейнерс Тëн
|4 (2)
|0.25
|Пашалич Марио
|2
|0.13
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.13
|Малиновский Руслан
|1
|0.06
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.06
|Толой Рафаэл
|1
|0.06
|Паломино Хосе
|1
|0.06
|Сапата Дуван
|1
|0.06
|Хатебур Ханс
|1
|0.06
|Демирал Мерих
|1
|0.06
|Скальвини Джорджио
|1
|0.06
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Домингес Николас
|4
|0
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Орсолини Риккардо
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Фергюсон Льюис
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Барроу Муса
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|6
|0
|Копмейнерс Тëн
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|3
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Муриэль Луис
|1
|1
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
5
Болонья
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Аталанта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
5
8
Болонья
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
3
30%
31-45
6
33%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Забито
22
24
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
18%
6
25%
31-45
6
27%
7
29%
29%
46-60
6
27%
2
8%
61-75
1
5%
5
21%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
1
4%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
7
29%
29%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0
Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3
Ницца - Аталанта 0:3 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Аталанта - Интер Милан 2:3 Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1
Результаты матчей
Болонья
Аталанта
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Болонья
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
79
88
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|37 - 13
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|25 - 7
|34
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|35 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 21
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 23
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 12
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
Прогнозы на матч Болонья - Аталанта
Исход игры
Болонья
6% (3)
Ничья
22% (11)
Аталанта
72% (36)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
81.25% (39)
Нет
18.75% (9)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
48% (24)
1:1 Ничья
20% (10)
0:1 Аталанта
12% (6)
0:2 Аталанта
4% (2)
2:1 Болонья
4% (2)
1:3 Аталанта
4% (2)
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