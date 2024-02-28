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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
АЕК
4:2
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
15' Гол
Шиманьски Дамиан
1:1
35' Гол
Собоциньский Ян
39' Желтая карточка
Цимас Панайотис
1:2
44' Гол
Цимас Панайотис
50' Желтая карточка
Демир Мете-Каан
65' Желтая карточка
Vasilios Soulis
2:2
69' Гол
Понсе Эсекель
3:2
74' Гол
Любичич Роберт
4:2
79' Гол
Понсе Эсекель
90' Желтая карточка
Сория Карлес
90' Желтая карточка
Бегала Матуш
90'+9
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
28
Хаджсафи
Эсхан
17
Пилиос
Ставрос
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
19
Элиассон
Никлас
10
Цубер
Стивен
7
Гарсия
Леви
64
Vasilios
Soulis
2
Сория
Карлес
45
Gerasimos
Bakadimas
6
Собоциньский
Ян
3
Цаусис
Мариос
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
77
Демир
Мете-Каан
8
Santiago
Rosales
21
Цимас
Панайотис
17
Лео
Жан-Батист
АЕК
4-3-1-2
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ПАС Янина

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
2:1
К
2:0
С
2:0
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
0:1
С
0:4
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.45

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.91
0.6

Среднее время на гол

99
150

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.43
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
85

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 11 (2) 0.44
Понсе Эсекель 9 0.36
Цубер Стивен 6 0.24
Элиассон Никлас 5 0.2
Амрабат Нордин 3 (2) 0.12
Вида Домагой 3 0.12
Пинеда Орбелин 2 0.08
Гачинович Мийат 2 (1) 0.08
Йонссон Йенс 2 0.08
Любичич Роберт 2 0.08
Рота Лазарос 2 0.08
Манталос Петрос 1 (1) 0.04
Шиманьски Дамиан 1 0.04
Араужо Серхио 1 0.04
Мукуди Ароль 1 0.04
Калленс Александр 1 0.04
Ван Веерт Том 1 0.04
Мохаммади Милад 1 0.04
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 8 (3) 0.32
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.12
Памлидис Георгиос 2 0.08
Kevin Rosero 2 0.08
Пантелакис Эпаминондас 2 0.08
Цимас Панайотис 2 0.08
Цаусис Мариос 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Лео Жан-Батист 1 0.04
Киакос Яннис 1 0.04
Собоциньский Ян 1 0.04
Claudiu Cristian Balan 1 0.04
Сория Карлес 0 0
Ринстра Дан 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Калленс Александр 6 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Манталос Петрос 3 1
Галанопулос Костас 4 0
Рота Лазарос 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Цубер Стивен 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 9 1
Эррамуспе Родриго 9 0
Цимас Панайотис 9 0
Карахалиос Зисис 4 2
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Сория Карлес 5 0
Лиасос Ангелос 5 0
Ринстра Дан 3 0
Памлидис Георгиос 3 0
Kevin Rosero 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Конде Педро 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Осей-Туту Джорди 1 0
Демир Мете-Каан 1 0
Бегала Матуш 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
13
АЕК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ПАС Янина
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
14

Упущенные победы

24
8
АЕК
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
ПАС Янина
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

28
21

Голы по времени матча

Забито

30
15
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
7%
3
20%
1-15
7
23%
3
20%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
4
27%
61-75
9
30%
2
13%
76-90

Пропущено

11
28
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
1
9%
6
21%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
6
55%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
9%
5
18%
61-75
2
18%
4
14%
76-90

Забито

24
10
16 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
5
21%
1
10%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
9
38%
4
40%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
1
10%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
4
29%
4
22%
76-90

Забито

54
25
30 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 9
19 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
7
13%
4
16%
1-15
9
17%
5
20%
16-30
14
26%
7
28%
31-45
5
9%
2
8%
46-60
7
13%
4
16%
61-75
12
22%
3
12%
76-90

Пропущено

25
46
14 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
4
16%
10
22%
1-15
1
4%
8
17%
16-30
9
36%
5
11%
31-45
1
4%
6
13%
46-60
4
16%
9
20%
61-75
6
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2
АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2

Результаты матчей

АЕК
ПАС Янина

Точный счет

3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Точный счет

3:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АЕК
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
3
9
7
6
2.5
1
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
4
1.5
5
8
4
8
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
15
10
18
7
1.5
8
17
11
14
2.5
1
24
3
22
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 25 17 7 1 57 - 22 58
2.
ПАОК
 25 18 3 4 64 - 21 57
3.
Панатинаикос
 25 17 4 4 60 - 19 55
4.
Олимпиакос
 25 17 3 5 55 - 24 53
5.
Арис Салоники
 25 12 5 8 36 - 26 41
6.
Ламия
 25 9 7 9 35 - 42 34
7.
Астерас
 25 9 4 12 35 - 44 31
8.
Атромитос
 25 6 9 10 28 - 43 27
9.
ОФИ
 25 5 9 11 24 - 42 24
10.
Пансерраикос
 25 5 9 11 26 - 44 24
11.
Волос
 25 4 8 13 24 - 46 20
12.
Панетоликос
 25 4 7 14 24 - 44 19
13.
Кифисиас
 25 3 9 13 26 - 55 18
14.
ПАС Янина
 25 3 8 14 25 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 13 10 3 0 32 - 9 33
2.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
3.
Панатинаикос
 13 9 3 1 33 - 8 30
4.
Олимпиакос
 12 9 0 3 33 - 13 26
5.
Арис Салоники
 12 8 2 2 21 - 11 26
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 13 5 3 5 20 - 24 18
9.
Атромитос
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Пансерраикос
 12 3 6 3 14 - 16 15
11.
Панетоликос
 13 4 3 6 15 - 22 15
12.
Волос
 13 3 3 7 17 - 26 12
13.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
14.
ПАС Янина
 12 2 4 6 11 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 8 3 2 22 - 11 27
2.
ПАОК
 12 8 1 3 32 - 13 25
3.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
4.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
5.
Арис Салоники
 13 4 3 6 15 - 15 15
6.
Ламия
 13 3 5 5 16 - 25 14
7.
Астерас
 12 4 1 7 15 - 20 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 12 1 5 6 7 - 20 8
11.
ПАС Янина
 13 1 4 8 14 - 29 7
12.
Кифисиас
 13 1 4 8 11 - 32 7
13.
ОФИ
 13 0 5 8 8 - 30 5
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 13 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 13
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Лео Жан-Батист сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Цимас Панайотис бьет в цель!
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