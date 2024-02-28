Тур: 25. Стадион: OPAP Arena.
0'
1:0
15' ГолШиманьски Дамиан
1:1
35' ГолСобоциньский Ян
39' Желтая карточкаЦимас Панайотис
1:2
44' ГолЦимас Панайотис
50' Желтая карточкаДемир Мете-Каан
65' Желтая карточкаVasilios Soulis
2:2
69' ГолПонсе Эсекель
3:2
74' ГолЛюбичич Роберт
4:2
79' ГолПонсе Эсекель
90' Желтая карточкаСория Карлес
90' Желтая карточкаБегала Матуш
90'+9
Ход матча
15'
35'
1:1
39'
44'
50'
65'
69'
2:2
74'
3:2
79'
4:2
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Бегала МатушПолузащитник
- Нападающий
-
-
70 Iason Kyrkos
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
АЕК
ПАС Янина
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
21 матч
66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.45
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.91
0.6
Среднее время на гол
99
150
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.43
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
85
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|11 (2)
|0.44
|Понсе Эсекель
|9
|0.36
|Цубер Стивен
|6
|0.24
|Элиассон Никлас
|5
|0.2
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.12
|Вида Домагой
|3
|0.12
|Пинеда Орбелин
|2
|0.08
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.08
|Йонссон Йенс
|2
|0.08
|Любичич Роберт
|2
|0.08
|Рота Лазарос
|2
|0.08
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.04
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.04
|Араужо Серхио
|1
|0.04
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|Калленс Александр
|1
|0.04
|Ван Веерт Том
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|8 (3)
|0.32
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.12
|Памлидис Георгиос
|2
|0.08
|Kevin Rosero
|2
|0.08
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.08
|Цимас Панайотис
|2
|0.08
|Цаусис Мариос
|1
|0.04
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.04
|Лео Жан-Батист
|1
|0.04
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|Собоциньский Ян
|1
|0.04
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.04
|Сория Карлес
|0
|0
|Ринстра Дан
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|9
|1
|Эррамуспе Родриго
|9
|0
|Цимас Панайотис
|9
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Сория Карлес
|5
|0
|Лиасос Ангелос
|5
|0
|Ринстра Дан
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Kevin Rosero
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Конде Педро
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Осей-Туту Джорди
|1
|0
|Демир Мете-Каан
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
13
АЕК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ПАС Янина
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
14
Упущенные победы
24
8
АЕК
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
ПАС Янина
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
28
21
Голы по времени матча
Забито
30
15
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
7%
3
20%
1-15
7
23%
3
20%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
4
27%
61-75
9
30%
2
13%
76-90
Пропущено
11
28
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
1
9%
6
21%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
6
55%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
9%
5
18%
61-75
2
18%
4
14%
76-90
Забито
24
10
16 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
5
21%
1
10%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
9
38%
4
40%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
1
10%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
4
29%
4
22%
76-90
Забито
54
25
30 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 9
19 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
7
13%
4
16%
1-15
9
17%
5
20%
16-30
14
26%
7
28%
31-45
5
9%
2
8%
46-60
7
13%
4
16%
61-75
12
22%
3
12%
76-90
Пропущено
25
46
14 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
4
16%
10
22%
1-15
1
4%
8
17%
16-30
9
36%
5
11%
31-45
1
4%
6
13%
46-60
4
16%
9
20%
61-75
6
24%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2
АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2
Результаты матчей
АЕК
ПАС Янина
Точный счет
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
Точный счет
3:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЕК
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
39
76
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
84
58
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
1510
187
817
1114
124
322
124
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|13 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|13
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9