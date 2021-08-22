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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Лено
Бернд
17
Седрик
Соареш
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
10
Смит-Роу
Эмил
35
Мартинелли
Габриэл
19
Пепе
Николя
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
9
Лукаку
Ромелу
Арсенал
4-2-3-1
Челси
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алонсо Маркос 1 1
2. Чалоба Трево 1 1
3. Пулишич Кристиан 1 1
4. Ковачич Матео 0 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 0 0 0 0
 Челси 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал
Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос
Челси Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси
Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Арсенал 1:2 Челси Товарищеские матчи Челси 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Челси Премьер-лига Арсенал 2:1 Челси Кубок
Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Брайтон Мопе Нил 2 0 0
3. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
4. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 2 0 0
5. Астон Вилла Ингс Дэнни 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
4. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча на сайте спонсора команды букмекера WinLine
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru и болельщиков российского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча второго тура английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" сыграет дома с "Челси".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 17 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 155
Арсенал 13.5% (21)
X 15.5% (24)
Челси 71% (110)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Челси
5.00
3.65
1.92
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Арсенал - Челси онлайн


Прогнозы на матч Арсенал - Челси

Исход игры
Арсенал
13.7% (21)
Ничья
15% (23)
Челси
71.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
66.22% (98)
Меньше
33.78% (50)
Обе команды забьют
Да
75.68% (112)
Нет
24.32% (36)
Популярный счёт
1:2 Челси
45.8% (70)
0:1 Челси
10.5% (16)
1:1 Ничья
9.8% (15)
1:0 Арсенал
6.5% (10)
0:2 Челси
5.9% (9)
2:1 Арсенал
5.2% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:3 Челси
3.9% (6)
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