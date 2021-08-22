Англия: Премьер-лига 2021-2022
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
16
Менди
Эдуар
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тавареш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алонсо Маркос
|1
|1
|2.
|Чалоба Трево
|1
|1
|3.
|Пулишич Кристиан
|1
|1
|4.
|Ковачич Матео
|0
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Челси
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +7 =5 -8Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал
Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос
Челси Последние 20 матчей: +13 =3 -4Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси
Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Брайтон
|Мопе Нил
|2
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Ингс Дэнни
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|4.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1
|0
Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Исход игры
Арсенал
13.7% (21)
Ничья
15% (23)
Челси
71.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
66.22% (98)
Меньше
33.78% (50)
Обе команды забьют
Да
75.68% (112)
Нет
24.32% (36)
Популярный счёт
1:2 Челси
45.8% (70)
0:1 Челси
10.5% (16)
1:1 Ничья
9.8% (15)
1:0 Арсенал
6.5% (10)
0:2 Челси
5.9% (9)
2:1 Арсенал
5.2% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:3 Челси
3.9% (6)
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