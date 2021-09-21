Голландия: Эредивизие 2021-2022
Ваалвейк
1:2
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс Зрители: 2000
Виллем II
14' Желтая карточкаБюттнер Александер
0:1
52' ГолВридт Квази
0:2
60' ГолКёлерт Матс
79' Желтая карточкаТоуба Ахмед
1:2
90' ГолМёленстен Мелле
59
Тоуба
Ахмед
29
Крамер
Михил
22
Бакари
Саид
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
22 Бакари СаидНападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
52'
0:1
60'
0:2
79'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|3
|0.5
|2.
|Одгор Йенс
|2
|0.33
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.17
|4.
|Бюттнер Александер
|1
|0.17
|5.
|Бакари Саид
|1
|0.17
|6.
|Мёленстен Мелле
|1
|0.17
|7.
|Анита Вурнон
|0
|0
|8.
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|9.
|Азхиль Айман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вридт Квази
|3
|0.5
|2.
|Саглам Геркем
|1
|0.17
|3.
|Кёлерт Матс
|1
|0.17
|4.
|Нуннели Че
|1
|0.17
|5.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.17
|6.
|Саддики Дрейс
|1
|0.17
|7.
|Свенссон Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крамер Михил
|3
|0
|2.
|Бюттнер Александер
|2
|0
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|4.
|Вассен Этьенн
|2
|0
|5.
|Тоуба Ахмед
|2
|0
|6.
|Одгор Йенс
|1
|0
|7.
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|8.
|Joseph Oosting
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|2
|0
|2.
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|3.
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|4.
|Брондел Йорн
|0
|1
|5.
|Вридт Квази
|1
|0
|6.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|7.
|Кабангу Элтон
|1
|0
|8.
|Саддики Дрейс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Виллем II
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11Утрехт 2:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Херенвен 3:2 Ваалвейк
Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 4:2 Ломмель Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =2 -6Виллем II 2:1 Гронинген НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Виллем II 1:4 Мехелен Виллем II 1:0 ПЕК Зволле
Витесс 0:3 Виллем II Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|Виллем II
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|3.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 7
|12
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Утрехт
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|8.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|4 - 13
|6
|12.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|4.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|8.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|11.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|3
|0
|4.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|5.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0