Второй тайм

97' АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Абухлал Закария получил желтую карточку от судьи

95' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

95' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Удар от ворот произведет Камбюр

91' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Рейндерс Тиджани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков

87' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Вайндал Оуэн получил желтую карточку от судьи

86' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Хорошую попытку сделал Рейндерс Тиджани . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Эвьен Хэкон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Матч возобновлен

79' Класи Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Самбисса Давид получил желтую карточку от судьи

78' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

75' Плохо сыграл Де Вит Дани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Хороший удар издали нанес Брей Майкл , но отличный сейв сделал Питер Виндал Йенсен. Угловой.

75' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Команда Камбюр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

71' Робертс Улдрикис из команды Камбюр делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

71' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Камбюр выполняет удар от ворот.

69' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

67' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

66' Камбюр выполняет удар от ворот.

65' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

63' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Г О О О О Л - Класи Йорди забивает с правой ноги!

60' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

58' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Схаутен Эрик получил желтую карточку от судьи

56' Киш Тамаш из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Павлидис Вангелис делает скидку назад вдоль ворот

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля