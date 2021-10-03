Голландия: Эредивизие 2021-2022
Камбюр
1:3
Конец матча
Стадион: Камбюр Зрители: 10000
АЗ Алкмаар
0:1
17' ГолДе Вит Дани
25' Желтая карточкаБангура Алекс
0:2
33' ГолВайндал Оуэн
39' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
57' Желтая карточкаСхаутен Эрик
0:3
60' ГолКласи Йорди
1:3
72' ГолРобертс Улдрикис
79' Желтая карточкаСамбисса Давид
86' Желтая карточкаВайндал Оуэн
88' Вторая желтая карточкаБангура Алекс
90' Желтая карточкаАбухлал Закария
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
0:1
25'
33'
57'
60'
0:3
72'
1:3
79'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Камбюр
АЗ Алкмаар
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|3
|0.38
|Tom Boere
|3
|0.38
|Каллон Исса
|2
|0.25
|Бангура Алекс
|2
|0.25
|Брей Майкл
|1
|0.13
|Маулун Робин
|1
|0.13
|Тол Марко
|1
|0.13
|Киш Тамаш
|1
|0.13
|Робертс Улдрикис
|1
|0.13
|Худемакерс Меес
|1
|0.13
|Шмидт Доке
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|3 (1)
|0.43
|Де Вит Дани
|3
|0.43
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.29
|Павлидис Вангелис
|1
|0.14
|Вайндал Оуэн
|1
|0.14
|Класи Йорди
|1
|0.14
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.14
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.14
|Абухлал Закария
|1
|0.14
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|2
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Класи Йорди
|0
|1
|Инди Мартинс
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Вайндал Оуэн
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
2 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
13
3
6 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
33%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Забито
16
14
3 В 1-ом тайме 7
13 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Пропущено
21
12
10 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
6
29%
1
8%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
6
29%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2
Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5 Камбюр - Эксельсиор 7:2 Волендам - Камбюр 0:3 Рода - Камбюр 3:1 Камбюр - Эйндховен 3:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2
Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Осс 3:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|30 - 2
|19
|2.
|Утрехт
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|3.
|Фейеноорд
|1:1
|7
|5
|1
|1
|20 - 8
|16
|4.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|5.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 21
|12
|9.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|10.
|Витесс
|1:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 15
|11
|11.
|Хераклес
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|14.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|15.
|Ваалвейк
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|1:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|9.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Витесс
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|1:1
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|1:1
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|4.
|Камбюр
|Бангура Алекс
|2
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0