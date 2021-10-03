  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
АЗ Алкмаар
0'
0:1
17' Гол
Де Вит Дани
25' Желтая карточка
Бангура Алекс
0:2
33' Гол
Вайндал Оуэн
39' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
57' Желтая карточка
Схаутен Эрик
0:3
60' Гол
Класи Йорди
1:3
72' Гол
Робертс Улдрикис
79' Желтая карточка
Самбисса Давид
86' Желтая карточка
Вайндал Оуэн
88' Вторая желтая карточка
Бангура Алекс
90' Желтая карточка
Абухлал Закария
90'+7
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
10
Паулиссен
Митчелл
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
10
Де
Вит
Дани
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
28
Гудмундссон
Альберт
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
Камбюр
4-1-4-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
АЗ Алкмаар

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:5
ТМК
4:0
К
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:1
ММ(
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 3 0.38
Tom Boere 3 0.38
Каллон Исса 2 0.25
Бангура Алекс 2 0.25
Брей Майкл 1 0.13
Маулун Робин 1 0.13
Тол Марко 1 0.13
Киш Тамаш 1 0.13
Робертс Улдрикис 1 0.13
Худемакерс Меес 1 0.13
Шмидт Доке 0 0
Самбисса Давид 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 3 (1) 0.43
Де Вит Дани 3 0.43
Рейндерс Тиджани 2 0.29
Павлидис Вангелис 1 0.14
Вайндал Оуэн 1 0.14
Класи Йорди 1 0.14
Витри Аслак Фонн 1 0.14
Гудмундссон Альберт 1 0.14
Абухлал Закария 1 0.14
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 2 1
Макинтош Келвин 3 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Каллон Исса 1 0
Самбисса Давид 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 3 0
Мидтше Фредрик 2 0
Хацидиакос Пантелис 2 0
Де Вит Дани 2 0
Класи Йорди 0 1
Инди Мартинс 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Вайндал Оуэн 1 0
Абухлал Закария 1 0
Сугавара Юкинари 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
2 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
33%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Забито

16
14
3 В 1-ом тайме 7
13 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
6
29%
1
8%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
6
29%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2
Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5 Камбюр - Эксельсиор 7:2 Волендам - Камбюр 0:3 Рода - Камбюр 3:1 Камбюр - Эйндховен 3:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2
Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Осс 3:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 1 1 30 - 2 19
2. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
3. Фейеноорд 1:1 7 5 1 1 20 - 8 16
4. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
5. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 21 12
9. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
10. Витесс 1:1 8 3 2 3 7 - 15 11
11. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
12. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Ваалвейк 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 1:1 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
8. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Витесс 1:1 4 0 2 2 3 - 9 2
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 1:1 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
4. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Фейеноорд 1:1 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
9. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
3. Витесс Беро Матуш 4 0
4. Камбюр Бангура Алекс 2 1
5. Утрехт Янссен Виллем 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 1:3 АЗ Алкмаар онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 