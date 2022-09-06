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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Ахмат
 
Позже
Пари НН

История личных встреч

Ахмат
Пари НН

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 0.38
Трошечкин Александр 2 0.25
Тимофеев Артём 2 0.25
Бериша Бернард 1 0.13
Садулаев Лечи 1 0.13
Ильин Владимир 1 0.13
Швец Антон 1 0.13
Агаларов Гамид 1 0.13
Олейников Иван 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 4 (4) 0.5
Сулейманов Тимур 3 0.38
Милсон 2 0.25
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.25
Стоцкий Дмитрий 1 0.13
Кротов Вячеслав 1 0.13
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Нижич Зоран 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Бериша Бернард 1 0
Быстров Марат 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 2 1
Шарипов Альберт 3 0
Агапов Илья 3 0
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Александров Виктор 2 0
Милсон 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Масоэро Лукас 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
5
50%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
6
46%
61-75
1
8%
5
38%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
4
33%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2
Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1
Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Ростов Заявка 8 4 4 0 13 - 9 16
5. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
6. Спартак Москва Заявка 8 5 1 2 19 - 7 16
7. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 1 7 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Ахмат 75.8% (25)
    X 15.2% (5)
    Пари НН 9.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Пари НН
    5.00
    4.20
    5.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ахмат - Пари НН онлайн

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    Прогнозы на матч Ахмат - Пари НН

    Исход игры
    Ахмат
    75.8% (25)
    Ничья
    15.2% (5)
    Пари НН
    9.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (18)
    Меньше
    40% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (21)
    Нет
    30% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    42.4% (14)
    1:0 Ахмат
    18.2% (6)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (2)
    2:0 Ахмат
    6.1% (2)
    3:1 Ахмат
    6.1% (2)
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