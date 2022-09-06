Стадион: Ахмат-Арена
История личных встреч
Ахмат
Пари НН
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3
|0.38
|Трошечкин Александр
|2
|0.25
|Тимофеев Артём
|2
|0.25
|Бериша Бернард
|1
|0.13
|Садулаев Лечи
|1
|0.13
|Ильин Владимир
|1
|0.13
|Швец Антон
|1
|0.13
|Агаларов Гамид
|1
|0.13
|Олейников Иван
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Журавлёв Юрий
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.5
|Сулейманов Тимур
|3
|0.38
|Милсон
|2
|0.25
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.25
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.13
|Кротов Вячеслав
|1
|0.13
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|4
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Нижич Зоран
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|2
|1
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Агапов Илья
|3
|0
|Майга Мамаду
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Милсон
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Масоэро Лукас
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
5
50%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
6
46%
61-75
1
8%
5
38%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
4
33%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2
Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1
Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 9
|16
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|12.
|Пари НН
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|14.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 19
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 17
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|6.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Прогнозы на матч Ахмат - Пари НН
Исход игры
Ахмат
75.8% (25)
Ничья
15.2% (5)
Пари НН
9.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
60% (18)
Меньше
40% (12)
Обе команды забьют
Да
70% (21)
Нет
30% (9)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
42.4% (14)
1:0 Ахмат
18.2% (6)
1:1 Ничья
9.1% (3)
2:2 Ничья
6.1% (2)
2:0 Ахмат
6.1% (2)
3:1 Ахмат
6.1% (2)
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