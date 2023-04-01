Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

82' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Нико Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

77' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Хетафе

77' Йерай Альварес нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

77' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Нико Уильямс из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.

76' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Де Маркос Оскар пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

74' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Хетафе

73' Тактическая замена. Мунир Эль-Хаддади уходит с поля и его заменяет Анхель Альгобиа

72' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Тактическая замена. Гурусета Горка уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

66' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Хетафе

66' Вивиан Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

64' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Муньяин Икер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Хетафе

63' Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

60' Удар от ворот произведет Хетафе

60' Матч возобновлен

60' Тактическая замена. Саррага Ойер уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Мунир Эль-Хаддади не смог попасть в створ ударом издали

54' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

52' Саррага Ойер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Хетафе

51' Гарсия Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Хетафе

48' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.