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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 43782 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Атлетик Б
0:0
Конец матча
Хетафе
0'
90'+4

Ход матча

59'
Сансет Ойян
Беренгер Алекс
 
59'
Уильямс Нико
Саррага Ойер
 
59'
Весга Микель
Гарсия Дани
 
70'
Гарсия Рауль
Гурусета Горка
 
72'
 
Аленья Карлес
Максимович Неманья
73'
 
Порту Кристиан
Дамиан Суарес
73'
 
Альгобия Анхель
Мунир Эль-Хаддади
82'
Капа Андер
Де Маркос Оскар
 
82'
 
Латаса Хуан
Унал Энес
86'
 
Вильяр Гонсало
Милья Луис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Атлетик Б 90.6% (115)
X 8.7% (11)
Хетафе 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агиррезабала
Жульен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
19
Саррага
Ойер
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
6
Дуарте
Домингуш
15
Альдерете
Омар
22
Дамиан
Суарес
21
Иглесиас
Хуан
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
17
Мунир
Эль-Хаддади
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Атлетик Б
4-2-3-1
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Атлетик Б
Хетафе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед

29 матчей

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

10.3%
72.4%
17.3%
3 победы 21 ничья 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
3:1
П
4:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:0
П
0:0
П
2:2
П
3:0
П
2:2
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.57
0.87

Среднее время на гол

57
103

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.79

Среднее время на гол

84
114

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.31
0.83

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

68
108

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 8 (1) 0.3
Гурусета Горка 6 0.22
Уильямс Иньяки 5 0.19
Уильямс Нико 4 0.15
Весга Микель 3 (2) 0.11
Беренгер Алекс 3 0.11
Гарсия Рауль 2 0.07
Юри Берчиче 1 0.04
Йерай Альварес 1 0.04
Иньиго Мартинес 1 0.04
Вивиан Даниэль 1 0.04
Де Маркос Оскар 0 0
Муньяин Икер 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (4) 0.48
Майораль Борха 6 0.22
Аленья Карлес 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Альварес Гастон 2 0.07
Дамиан Суарес 1 0.04
Иглесиас Хуан 1 0.04
Дуарте Домингуш 0 0
Порту Кристиан 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 6 1
Йерай Альварес 5 1
Эррера Андер 3 1
Де Маркос Оскар 4 0
Весга Микель 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Саррага Ойер 4 0
Сансет Ойян 2 1
Гарсия Дани 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Муньяин Икер 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гурусета Горка 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Паредес Айтор 1 0
Уильямс Нико 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 9 1
Аленья Карлес 9 1
Дьене Даконам 7 0
Альварес Гастон 5 1
Порту Кристиан 4 1
Милья Луис 4 1
Альдерете Омар 5 0
Арамбарри Мауро 3 1
Унал Энес 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Мата Хайме 3 0
Вильяр Гонсало 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Максимович Неманья 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
9
Атлетик Б
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хетафе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

15
14
Атлетик Б
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Хетафе
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

19
23

Голы по времени матча

Забито

20
12
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
15%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
5
42%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
22%
2
12%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
12%
3
18%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
4
27%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
7
39%
3
20%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Забито

37
29
21 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
5
14%
4
14%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
8
22%
5
17%
31-45
4
11%
5
17%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
7
19%
10
34%
76-90

Пропущено

27
32
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
5
19%
6
19%
1-15
7
26%
3
9%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
7
26%
6
19%
61-75
4
15%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0
Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Валенсия - Атлетик Б 1:3
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2
Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Хетафе

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
6
8
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
2
11
3
10
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
18
9
10
17
1.5
8
19
7
20
2.5
1
26
4
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
10.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
11.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 27 8 7 12 31 - 42 31
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
16.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
17.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
18.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
19.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
11.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
15.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Кадис Алехо Иван 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сансет Ойян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Дьене Даконам из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Анхель Альгобиа выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 64%, Хетафе: 36%.
  • 94'
    Альдерете Омар успешно блокирует удар.
  • 93'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Офсайд
    93'
    Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде
  • 91'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Дьене Даконам из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 64%, Хетафе: 36%.
  • 90'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Атлетик Б 90.6% (115)
    X 8.7% (11)
    Хетафе 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Атлетик Б
    90.6% (115)
    Ничья
    8.7% (11)
    Хетафе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.26% (54)
    Меньше
    55.74% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    50.82% (62)
    Нет
    49.18% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    40.9% (52)
    1:0 Атлетик Б
    33.9% (43)
    2:0 Атлетик Б
    12.6% (16)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
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