Тур: 27. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 43782 Главный судья: Иглесиас Хавьер
0'
90'+4
Ход матча
82'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
13 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
19
Саррага
Ойер
10
Муньяин
Икер
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иру АндерВратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Malcom Ares
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Хетафе
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед
29 матчей
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
10.3%
72.4%
17.3%
3 победы 21 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.57
0.87
Среднее время на гол
57
103
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.79
Среднее время на гол
84
114
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.31
0.83
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
68
108
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|8 (1)
|0.3
|Гурусета Горка
|6
|0.22
|Уильямс Иньяки
|5
|0.19
|Уильямс Нико
|4
|0.15
|Весга Микель
|3 (2)
|0.11
|Беренгер Алекс
|3
|0.11
|Гарсия Рауль
|2
|0.07
|Юри Берчиче
|1
|0.04
|Йерай Альварес
|1
|0.04
|Иньиго Мартинес
|1
|0.04
|Вивиан Даниэль
|1
|0.04
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Муньяин Икер
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (4)
|0.48
|Майораль Борха
|6
|0.22
|Аленья Карлес
|2
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.07
|Альварес Гастон
|2
|0.07
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|Иглесиас Хуан
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|6
|1
|Йерай Альварес
|5
|1
|Эррера Андер
|3
|1
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Весга Микель
|4
|0
|Вивиан Даниэль
|4
|0
|Саррага Ойер
|4
|0
|Сансет Ойян
|2
|1
|Гарсия Дани
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|9
|1
|Аленья Карлес
|9
|1
|Дьене Даконам
|7
|0
|Альварес Гастон
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Милья Луис
|4
|1
|Альдерете Омар
|5
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|1
|Унал Энес
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
9
Атлетик Б
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хетафе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
15
14
Атлетик Б
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Хетафе
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
19
23
Голы по времени матча
Забито
20
12
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
15%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
5
42%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
22%
2
12%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
12%
3
18%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
4
27%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
7
39%
3
20%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Забито
37
29
21 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
5
14%
4
14%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
8
22%
5
17%
31-45
4
11%
5
17%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
7
19%
10
34%
76-90
Пропущено
27
32
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
5
19%
6
19%
1-15
7
26%
3
9%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
7
26%
6
19%
61-75
4
15%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0
Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Валенсия - Атлетик Б 1:3
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2
Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Хетафе
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
59
68
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
58
211
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
189
1017
819
720
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|17.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|20.
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Кадис
|Алехо Иван
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Хетафе
Исход игры
Атлетик Б
90.6% (115)
Ничья
8.7% (11)
Хетафе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.26% (54)
Меньше
55.74% (68)
Обе команды забьют
Да
50.82% (62)
Нет
49.18% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
40.9% (52)
1:0 Атлетик Б
33.9% (43)
2:0 Атлетик Б
12.6% (16)
1:1 Ничья
6.3% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!