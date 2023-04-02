Тур: 9.
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаGabriel Gudino
32' Желтая карточкаNicolas Cordero
1:0
47' ГолMatias Rojas II
52' Желтая карточкаМура Факундо
2:0
56' ГолАуче Габриэль
2:1
71' ГолNicolas Cordero
90' Желтая карточкаNicolas Reniero
90' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
90'+6
Ход матча
30'
32'
47'
1:0
52'
56'
2:0
71'
2:1
90'
34
Мура
Факундо
16
Опасо
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Juan GautoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кастро ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Enzo Luna
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Уракан
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.43
Среднее время на гол
40
210
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
0.9
Среднее время на гол
70
100
Всего голов
31
12
Голов в среднем за матч
1.82
0.71
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
127
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|5 (1)
|0.56
|Ауче Габриэль
|2
|0.22
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.22
|Gonzalo Piovi
|2
|0.22
|Герреро Паоло
|1
|0.11
|Мура Факундо
|1
|0.11
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Cordero
|4
|0.44
|Gabriel Gudino
|3
|0.33
|Juan Gauto
|1
|0.11
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.11
|Matias Coccaro
|1 (1)
|0.11
|Тобио Фернандо
|1
|0.11
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.11
|Santiago Hezze
|1
|0.11
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Герреро Паоло
|1
|0
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Tomas Aviles
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patricio Pizarro
|2
|1
|Lucas Abraham Chavez
|3
|0
|Тобио Фернандо
|1
|1
|Гастон Сауро
|1
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Matias Coccaro
|2
|0
|Nicolas Cordero
|2
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Santiago Hezze
|1
|0
|Agostino Spina
|1
|0
|Santiago Lujan
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
3
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
7
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Уракан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
8%
3
21%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0
Уракан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0
Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Институто - Уракан 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Уракан - Юпанки 4:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Патронато Парана - Уракан 3:2 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Уракан - Банфилд 3:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Уракан
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
54
36
27
27
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3