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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 9.
Расинг Авельянеда
2:1
Конец матча
Уракан
0'
30' Желтая карточка
Gabriel Gudino
32' Желтая карточка
Nicolas Cordero
1:0
47' Гол
Matias Rojas II
52' Желтая карточка
Мура Факундо
2:0
56' Гол
Ауче Габриэль
2:1
71' Гол
Nicolas Cordero
90' Желтая карточка
Nicolas Reniero
90' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
90'+6
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
16
Опасо
Оскар
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
10
Matias
Rojas
II
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
18
Гастон
Сауро
14
Guillermo
Benitez1
8
Gabriel
Gudino
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
33
Juan
Gauto
9
Nicolas
Cordero
30
Jonas
Acevedo
Расинг Авельянеда
4-3-3
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Уракан

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
С
1:0
С
3:1
С
4:0
ТМК
4:3
П
1:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:4
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

22
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.43

Среднее время на гол

40
210

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
0.9

Среднее время на гол

70
100

Всего голов

31
12

Голов в среднем за матч

1.82
0.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
127

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 5 (1) 0.56
Ауче Габриэль 2 0.22
Ромеро Максимильяно 2 0.22
Gonzalo Piovi 2 0.22
Герреро Паоло 1 0.11
Мура Факундо 1 0.11
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Cordero 4 0.44
Gabriel Gudino 3 0.33
Juan Gauto 1 0.11
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.11
Matias Coccaro 1 (1) 0.11
Тобио Фернандо 1 0.11
Гарро Хуан Фернандо 1 0.11
Santiago Hezze 1 0.11
Federico Fattori 0 0
Lucas Merolla 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Guillermo Benitez1 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карбонеро Йохан 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Сигали Леонардо 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Juan Caceres 0 1
Герреро Паоло 1 0
Инсуа Эмилиано 1 0
Jonathan Galvan 1 0
Пильюд Иван 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Matias Rojas II 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Tomas Aviles 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patricio Pizarro 2 1
Lucas Abraham Chavez 3 0
Тобио Фернандо 1 1
Гастон Сауро 1 1
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Gabriel Gudino 2 0
Matias Coccaro 2 0
Nicolas Cordero 2 0
Lucas Merolla 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Guillermo Benitez1 1 0
Santiago Hezze 1 0
Agostino Spina 1 0
Santiago Lujan 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
3
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
7
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Уракан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
8%
3
21%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0
Уракан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0
Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Институто - Уракан 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Уракан - Юпанки 4:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Патронато Парана - Уракан 3:2 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Уракан - Банфилд 3:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Уракан

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
4
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
7.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
8.
Ланус
 9 4 2 3 11 - 8 14
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 12 - 8 13
11.
Институто
 8 3 4 1 11 - 8 13
12.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
13.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
14.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
15.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
16.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
17.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
18.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 11 - 13 10
19.
Банфилд
 8 2 3 3 4 - 6 9
20.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
22.
Сармиенто
 8 2 2 4 10 - 11 8
23.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 2 4 4 - 10 8
25.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
9.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
16.
Институто
 4 1 3 0 4 - 2 6
17.
Банфилд
 4 1 3 0 1 - 0 6
18.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
19.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
22.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
28.
Колон
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Атлетико Платенсе
 3 1 1 1 4 - 5 4
15.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
18.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
19.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 2 - 6 2
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Весь список
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    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Ауче Габриэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      52'
      Мура Факундо получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Морено Анибал сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Матиас Рохас бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      32'
      Николас Кордеро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Габриэль Гудино получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Juan Gauto сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Николас Кордеро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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