Тур: 13.
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаСукуи Фернандо
45' Желтая карточкаПаскини Николас
1:0
50' ГолРольхейсер Бенхамин
61' Желтая карточкаValentin Depietri
67' Желтая карточкаDiego Barrera
77' Желтая карточкаКаталан Матиас
90'+8
Ход матча
23'
45'
50'
67'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Deian Veron
-
-
14 Eros Mancuso
-
40 Axel Atum
-
18 Juan Guasone
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
41 Tomas Olmos
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Тальерес Кордоба
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|5
|0.38
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.23
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.08
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|Годой Матиас
|1
|0.08
|Лолло Лусиано
|1
|0.08
|Jorge Rodriguez I
|1
|0.08
|Zaid Abner Romero
|1
|0.08
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|6
|0.46
|Ramon Sosa
|3
|0.23
|Пиццини Франсиско
|3
|0.23
|Бустос Науэль
|3
|0.23
|Гарро Родриго
|2
|0.15
|Каталан Матиас
|1
|0.08
|Juan Portillo
|1
|0.08
|Jose Romero
|0
|0
|Валойес Диего
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Santiago Nunez
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Juan Portillo
|1
|1
|Мартино Анджело
|1
|1
|Паскини Николас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
3
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тальерес Кордоба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
6
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Тальерес Кордоба
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
20%
6
29%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
5
33%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
310
76
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|10
|1
|2
|22 - 5
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|3.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|14 - 12
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|10 - 12
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|17.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|18.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|19.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|20.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|21.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|23.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|26.
|0:0
|13
|1
|8
|4
|9 - 13
|11
|27.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|14.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|16.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|17.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|18.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|19.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|2 - 2
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3