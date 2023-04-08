Тур: 10.
3:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаFacundo Mater
21' Желтая карточкаФранко Алан
31' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
1:0
50' ГолRamon Sosa
2:0
55' ГолМайкл Сантос
3:0
69' ГолRamon Sosa
90'+1
Ход матча
17'
21'
50'
1:0
55'
2:0
69'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
23
Франко
Алан
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Tomas Olmos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
11 Alan Cantero
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Барракас Централь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|6
|0.6
|Пиццини Франсиско
|3
|0.3
|Ramon Sosa
|3
|0.3
|Гарро Родриго
|2
|0.2
|Каталан Матиас
|1
|0.1
|Juan Portillo
|1
|0.1
|Бустос Науэль
|1
|0.1
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4 (1)
|0.4
|Facundo Mater
|2
|0.2
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.1
|Carlos Martin Arce
|1
|0.1
|Francisco Alvarez1
|1
|0.1
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Juan Portillo
|1
|1
|Мартино Анджело
|1
|1
|Франко Алан
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Валойес Диего
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|3
|0
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Facundo Mater
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Барракас Централь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
1
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
10
3
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Барракас Централь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
13
4
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
22%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
40%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
6
32%
4
40%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
3
16%
2
20%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
3
43%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0
Барракас Централь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Барракас Централь
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Барракас Централь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
64
19
37
19
19
19
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Институто
|Adrian Martinez
|5