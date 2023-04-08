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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Тальерес Кордоба
3:0
Конец матча
Барракас Централь
0'
17' Желтая карточка
Facundo Mater
21' Желтая карточка
Франко Алан
31' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
1:0
50' Гол
Ramon Sosa
2:0
55' Гол
Майкл Сантос
3:0
69' Гол
Ramon Sosa
90'+1
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Паскини
Николас
23
Франко
Алан
18
Вильягра
Родриго
24
Ramon
Sosa
16
Гарро
Родриго
19
Пиццини
Франсиско
9
Майкл
Сантос
1
Andres
Desabato
33
Facundo
Mater
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
3
Franco
Nicolas
Tolosa
28
Бенитес
Маркос
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
7
Колитто
Лукас
23
Адриан
Рикардо
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Барракас Централь
4-4-1-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Барракас Централь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 6 0.6
Пиццини Франсиско 3 0.3
Ramon Sosa 3 0.3
Гарро Родриго 2 0.2
Каталан Матиас 1 0.1
Juan Portillo 1 0.1
Бустос Науэль 1 0.1
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 (1) 0.4
Facundo Mater 2 0.2
Ivan Tapia 1 (1) 0.1
Carlos Martin Arce 1 0.1
Francisco Alvarez1 1 0.1
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Juan Portillo 1 1
Мартино Анджело 1 1
Франко Алан 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Эррера Гидо 1 0
Валойес Диего 1 0
Олива Кристиан 1 0
Бустос Науэль 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 3 0
Rodrigo Herrera 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Facundo Mater 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Колитто Лукас 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Барракас Централь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
1
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

10
3
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Барракас Централь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

13
4

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
22%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
40%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
6
32%
4
40%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
3
16%
2
20%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
3
43%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0
Барракас Централь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Барракас Централь

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Барракас Централь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
1
9
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
3.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
4.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
5.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
6.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
9.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
13.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
14.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
15.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
16.
Бельграно
 9 3 3 3 5 - 9 12
17.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
18.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 2 4 5 - 10 11
20.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
21.
Сармиенто
 9 2 3 4 10 - 11 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
23.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
25.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
10.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
11.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
13.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
16.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
18.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Институто Adrian Martinez 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      31'
      Carlos Martin Arce получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Андрес Десабато увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      21'
      Франко Алан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Факундо Матер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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