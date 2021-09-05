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США: МЛС 2021

2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
4' Желтая карточка
Абубакар Лалас
61' Желтая карточка
Ремеди Эрик
81' Желтая карточка
Мескида Николас
84' Желтая карточка
Аланис Освальдо
85' Желтая карточка
Прайс Джек
0:1
89' Гол
Баджи Доминик
90'+6
1
Марцинковски
Джеймс
2
Luciano
Andres
Abecasis
15
Бисон
Таннер
4
Аланис
Освальдо
13
Натан
Рафаэл
93
Жудсон
5
Ремеди
Эрик
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
14
Юилл
Джексон
6
Салинас
Ши
11
Эбобисс
Жереми
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
66
Эстевес
Лукас
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
32
Уорнер
Коллен
52
Гальван
Бриан
12
Барриос
Майкл
9
Шиньяшики
Андре
26
Бассетт
Коул
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Хавьер-Эдуардо 5 0.23
2. Кауэлл Кейд 4 0.18
3. Эспиноса Кристиан 2 0.09
4. Вондоловски Крис 2 0.09
5. Натан Рафаэл 2 0.09
6. Юилл Джексон 2 0.09
7. Эбобисс Жереми 1 0.05
8. Марье Поль 1 0.05
9. Киканович Бенджамин 1 0.05
10. Аланис Освальдо 1 (1) 0.05
11. Салинас Ши 0 0
12. Юнгвирт Флориан 0 0
13. Фьерро Карлос 0 0
14. Luciano Andres Abecasis 0 0
15. Бисон Таннер 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Майкл 5 0.24
2. Рубио Диего 4 0.19
3. Шиньяшики Андре 4 0.19
4. Бассетт Коул 3 0.14
5. Льюис Джонатан 3 (1) 0.14
6. Гальван Бриан 2 0.1
7. Розенберри Киган 2 0.1
8. Абубакар Лалас 2 0.1
9. Акоста Келлин 1 0.05
10. Кайе Марк-Энтони 1 0.05
11. Винс Сэмюэл 1 0.05
12. Уилсон Дэнни 1 0.05
13. Баджи Доминик 1 0.05
14. Прайс Джек 0 0
15. Бенезе Николя 0 0
16. Мескида Николас 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Ремеди Эрик 9 0
2. Лопес Хавьер-Эдуардо 6 0
3. Натан Рафаэл 4 1
4. Жудсон 4 1
5. Эспиноса Кристиан 4 0
6. Вондоловски Крис 2 1
7. Luciano Andres Abecasis 3 0
8. Лопес Маркос IV 3 0
9. Кауэлл Кейд 3 0
10. Фьерро Карлос 1 1
11. Салинас Ши 2 0
12. Риос Андрес 2 0
13. Аланис Освальдо 2 0
14. Марье Поль 2 0
15. Юнгвирт Флориан 1 0
16. Эбобисс Жереми 1 0
17. Марцинковски Джеймс 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Уилсон Дэнни 6 0
2. Прайс Джек 6 0
3. Рубио Диего 4 0
4. Абубакар Лалас 4 0
5. Уорнер Коллен 3 0
6. Трасти Остон 3 0
7. Шиньяшики Андре 3 0
8. Мескида Николас 2 0
9. Акоста Келлин 2 0
10. Розенберри Киган 2 0
11. Гальван Бриан 2 0
12. Бассетт Коул 2 0
13. Намли Юнес 1 0
14. Бейташур Стивен 1 0
15. Ярброуг Вильям 1 0
16. Барриос Майкл 1 0
17. Льюис Джонатан 1 0
18. Винс Сэмюэл 1 0
19. Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 4.76% (1) 23.81% (5)
 Колорадо Рэпидс 10% (3) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 24 16 4 4 45 - 28 52
2. Орландо Сити Заявка 22 10 8 4 33 - 26 38
3. Нэшвилл Заявка 22 9 11 2 37 - 21 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 21 10 4 7 37 - 22 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
9. Интер Майами Заявка 21 7 5 9 22 - 31 26
10. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 21 3 8 10 21 - 38 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 22 12 6 4 35 - 19 42
2. Колорадо Рэпидс Заявка 21 12 5 4 31 - 20 41
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 23 11 7 5 37 - 26 40
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Портленд Тимберс Заявка 22 9 3 10 31 - 39 30
8. Реал Солт-Лейк Заявка 22 8 6 8 34 - 29 30
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 22 7 8 7 29 - 32 29
10. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 22 6 8 8 24 - 30 26
12. Даллас Заявка 23 6 7 10 32 - 36 25
13. Остин Заявка 22 5 4 13 21 - 31 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 23 3 10 10 24 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 9 0 5 4 6 - 11 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
4. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
5. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
9. Сиэтл Саундерс Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 11 3 5 3 13 - 15 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Интер Майами Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
5. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
7. Коламбус Кру Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Портленд Тимберс Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
12. Остин Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 11 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 10 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 6'
    Эбобисс Жереми уходит с поля. Кейд Коуэлл выходит вместо него
  • 6'
    Абубакар Лалас уходит с поля. Мур Дрю выходит вместо него
  • Желтая карточка
    4'
    Абубакар Лалас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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