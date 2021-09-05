США: МЛС 2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
Конец матча
Стадион: PayPal Park
Колорадо Рэпидс
4' Желтая карточкаАбубакар Лалас
61' Желтая карточкаРемеди Эрик
81' Желтая карточкаМескида Николас
84' Желтая карточкаАланис Освальдо
85' Желтая карточкаПрайс Джек
0:1
89' ГолБаджи Доминик
15
Бисон
Таннер
13
Натан
Рафаэл
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бассетт КоулНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
61'
63'
81'
84'
85'
89'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|5
|0.23
|2.
|Кауэлл Кейд
|4
|0.18
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.09
|4.
|Вондоловски Крис
|2
|0.09
|5.
|Натан Рафаэл
|2
|0.09
|6.
|Юилл Джексон
|2
|0.09
|7.
|Эбобисс Жереми
|1
|0.05
|8.
|Марье Поль
|1
|0.05
|9.
|Киканович Бенджамин
|1
|0.05
|10.
|Аланис Освальдо
|1 (1)
|0.05
|11.
|Салинас Ши
|0
|0
|12.
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|13.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|14.
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|15.
|Бисон Таннер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Майкл
|5
|0.24
|2.
|Рубио Диего
|4
|0.19
|3.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.19
|4.
|Бассетт Коул
|3
|0.14
|5.
|Льюис Джонатан
|3 (1)
|0.14
|6.
|Гальван Бриан
|2
|0.1
|7.
|Розенберри Киган
|2
|0.1
|8.
|Абубакар Лалас
|2
|0.1
|9.
|Акоста Келлин
|1
|0.05
|10.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.05
|11.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|12.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.05
|13.
|Баджи Доминик
|1
|0.05
|14.
|Прайс Джек
|0
|0
|15.
|Бенезе Николя
|0
|0
|16.
|Мескида Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|9
|0
|2.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|6
|0
|3.
|Натан Рафаэл
|4
|1
|4.
|Жудсон
|4
|1
|5.
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|6.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|7.
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|8.
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|9.
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|10.
|Фьерро Карлос
|1
|1
|11.
|Салинас Ши
|2
|0
|12.
|Риос Андрес
|2
|0
|13.
|Аланис Освальдо
|2
|0
|14.
|Марье Поль
|2
|0
|15.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|16.
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|17.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|2.
|Прайс Джек
|6
|0
|3.
|Рубио Диего
|4
|0
|4.
|Абубакар Лалас
|4
|0
|5.
|Уорнер Коллен
|3
|0
|6.
|Трасти Остон
|3
|0
|7.
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|8.
|Мескида Николас
|2
|0
|9.
|Акоста Келлин
|2
|0
|10.
|Розенберри Киган
|2
|0
|11.
|Гальван Бриан
|2
|0
|12.
|Бассетт Коул
|2
|0
|13.
|Намли Юнес
|1
|0
|14.
|Бейташур Стивен
|1
|0
|15.
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|16.
|Барриос Майкл
|1
|0
|17.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|18.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|19.
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|Колорадо Рэпидс
|10% (3)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|20% (6)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 28
|52
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|33 - 26
|38
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|22
|9
|11
|2
|37 - 21
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|37 - 22
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 31
|26
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 38
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 19
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|31 - 20
|41
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|37 - 26
|40
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|31 - 39
|30
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 29
|30
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|29 - 32
|29
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 30
|26
|12.
|Даллас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|32 - 36
|25
|13.
|Остин
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|21 - 31
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|24 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 11
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|11
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1