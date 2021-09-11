  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 5 0.71
2. Топалов Дмитрий 2 0.29
3. Вьюнник Богдан 1 0.14
4. Микитишин Артур 1 0.14
5. Denys Svityukha 1 0.14
6. Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.14
7. Стасюк Пётр 0 0
8. Кащук Алексей 0 0
9. Мампаси Марк 0 0
10. Хромей Михаил 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 5 (1) 0.71
2. Патрик Алан 2 0.29
3. Степаненко Тарас 1 0.14
4. Манор Соломон 1 0.14
5. Дентиньо 1 0.14
6. Корниенко Виктор 1 0.14
7. Фернандо Педро 1 0.14
8. Педриньо II 1 0.14
9. Судаков Георгий 1 0.14
10. Мудрик Михаил 0 0
11. Кривцов Сергей 0 0
12. Исмаили Гонсалвес 0 0
13. Марлос Ромеро 0 0
14. Матвиенко Николай 0 0
15. Додо Домилсон 0 0
16. Конопля Ефим 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Мампаси Марк 4 0
2. Мишнёв Дмитрий 3 0
3. Шостак Денис 3 0
4. Кащук Алексей 1 1
5. Драмбаев Aлександр 1 1
6. Чоботенко Сергей 2 0
7. Клименко Владислав 2 0
8. Кулаков Андрей 2 0
9. Вьюнник Богдан 2 0
10. Микицей Станислав 1 0
11. Стасюк Пётр 1 0
12. Чех Максим 1 0
13. Микитишин Артур 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 2 1
2. Тете 2 0
3. Додо Домилсон 0 1
4. Антонио Маркос 1 0
5. Кривцов Сергей 1 0
6. Марлос Ромеро 1 0
7. Майкон Барберан 1 0
8. Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 18.18% (2) 18.18% (2) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)
 Шахтёр Донецк 21.43% (3) 0 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Ингулец 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:4 Заря Мариуполь 2:3 Черноморец Од
Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако
Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Шахтёр Донецк: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Премьер-лига
Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Кубок Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:6 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Мариуполь Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Кубок Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Десна Заявка 7 4 1 2 11 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Рух Львов Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Колос Ковалёвка Заявка 6 1 2 3 3 - 12 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 7 1 1 5 11 - 16 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Десна Селин Евгений 4 0
5. Львов Ньярко Эрнест 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Мариуполь 2.6% (1)
    X 0% (0)
    Шахтёр Донецк 97.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мариуполь
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    20.00
    8.40
    1.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мариуполь - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Мариуполь - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Мариуполь
    2.6% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Шахтёр Донецк
    97.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (21)
    Нет
    44.74% (17)
    Популярный счёт
    0:2 Шахтёр Донецк
    30.8% (12)
    1:2 Шахтёр Донецк
    30.8% (12)
    1:3 Шахтёр Донецк
    17.9% (7)
    0:3 Шахтёр Донецк
    7.7% (3)
    0:1 Шахтёр Донецк
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     