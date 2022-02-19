Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Шюко-Арена Зрители: 10000
35' Желтая карточкаЕккель Пауль
1:0
53' ГолОкугава Масая
78' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
Ход матча
35'
53'
1:0
78'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
16
Кунце
Фабиан
23
Серра
Янни
10
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арминия
Унион Берлин
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
5.6%
55.6%
38.8%
1 победа 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.35
|Виммер Патрик
|3
|0.13
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.13
|Серра Янни
|2
|0.09
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.09
|Ласм Бриан
|2
|0.09
|Кастро Гонсало
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.39
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.22
|Прёмель Гриша
|4
|0.17
|Гисельман Нико
|3
|0.13
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.09
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.09
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Бекер Шеральдо
|1
|0.04
|Баумгартль Тимо
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|Харагути Генки
|0
|0
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Нильссон Йоаким
|3
|0
|Притль Мануэль
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Клос Фабиан
|1
|1
|Василиадис Себастиан
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Хедира Рани
|5
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Еккель Пауль
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Баумгартль Тимо
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Мёхвальд Кевин
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
4
33%
4
25%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
5
31%
4
22%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
1
6%
5
28%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
3
27%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Забито
22
31
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
3
14%
5
16%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
6
27%
6
19%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
5
23%
4
13%
76-90
Пропущено
29
29
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
1
3%
6
21%
1-15
7
24%
7
24%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
8
28%
2
7%
61-75
3
10%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2
Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2
Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|57 - 36
|46
|3.
|Байер Л
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|60 - 39
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 35
|37
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 26
|37
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 31
|34
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|8.
|Майнц
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 26
|34
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|23
|8
|9
|6
|34 - 37
|33
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|33 - 34
|32
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 35
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|27 - 43
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|6.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|9.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Арминия 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Арминия
18.7% (25)
Ничья
47% (63)
Унион Берлин
34.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
77.1% (101)
Нет
22.9% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (57)
1:2 Унион Берлин
18.7% (25)
0:1 Унион Берлин
9% (12)
1:0 Арминия
8.2% (11)
2:1 Арминия
7.5% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:2 Унион Берлин
3% (4)
2:0 Арминия
2.2% (3)
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