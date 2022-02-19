Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Арминия вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Арминия

93' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Крюгер Флориан не смог попасть в створ ударом издали

92' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Бехренс Кевин нанес удар головой, но Штефан Ортега спокойно отбил мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Крюгер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Арминия

84' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Андреас Люте отбил мяч на угловой после удара Шёпф Алессандро из штрафной площади.

81' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Бруннер Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Рюэрсон Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков

74' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Игра в одни ворота сейчас. Унион Берлин доминирует и владеет мячом

72' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Нильссон Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Удар от ворот произведет Арминия

66' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Штефан Ортега отбил мяч на угловой после удара Авонийи Тайво из штрафной площади.

63' Серра Янни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

58' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Хайнц Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Хайнц Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Команда Арминия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Г О О О О Л - Окугава Масая забивает с правой ноги!

53' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

51' Арминия выполняет удар от ворот.

51' Михель Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удар от ворот произведет Арминия

49' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля