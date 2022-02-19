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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
Унион Берлин
0'
35' Желтая карточка
Еккель Пауль
1:0
53' Гол
Окугава Масая
78' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
90'+5

Ход матча

35'
 
Еккель Пауль
53'
Окугава Масая
(Виммер Патрик)
1:0
57'
 
Фогльзаммер Андреас
Хайнц Доминик
63'
Де Медина Натан
Лаурсен Якоб-Баррет
 
64'
Клос Фабиан
Серра Янни
 
75'
 
Мёхвальд Кевин
Хедира Рани
75'
 
Эндо Кейта
Авонийи Тайво
78'
 
Рюэрсон Юлиан
80'
Крюгер Флориан
Виммер Патрик
 
84'
 
Бехренс Кевин
Михель Свен
84'
 
Гисельман Нико
Ощипка Бастиан
84'
Кастро Гонсало
Окугава Масая
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Арминия 18.7% (25)
X 47% (63)
Унион Берлин 34.3% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
39
Василиадис
Себастиан
16
Кунце
Фабиан
20
Виммер
Патрик
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
25
Баумгартль
Тимо
33
Хайнц
Доминик
6
Рюэрсон
Юлиан
27
Бекер
Шеральдо
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
14
Авонийи
Тайво
10
Михель
Свен
Арминия
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Арминия
Унион Берлин

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

5.6%
55.6%
38.8%
1 победа 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:0
Б
5:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
4:4
Б2
2:0
Б2
1:1
ТМС
1:0
Б2
4:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.35
Виммер Патрик 3 0.13
Клос Фабиан 3 (2) 0.13
Серра Янни 2 0.09
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.09
Ласм Бриан 2 0.09
Кастро Гонсало 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.39
Крузе Макс 5 (3) 0.22
Прёмель Гриша 4 0.17
Гисельман Нико 3 0.13
Фогльзаммер Андреас 2 0.09
Рюэрсон Юлиан 2 0.09
Бехренс Кевин 1 0.04
Бекер Шеральдо 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Харагути Генки 0 0
Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Хедира Рани 5 0
Прёмель Гриша 4 0
Бекер Шеральдо 3 0
Еккель Пауль 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Баумгартль Тимо 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Мёхвальд Кевин 1 0
Шефер Андраш 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
4
33%
4
25%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
5
31%
4
22%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
1
6%
5
28%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
3
27%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Забито

22
31
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
3
14%
5
16%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
6
27%
6
19%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
5
23%
4
13%
76-90

Пропущено

29
29
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
1
3%
6
21%
1-15
7
24%
7
24%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
8
28%
2
7%
61-75
3
10%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2
Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2
Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 23 11 4 8 45 - 35 37
5. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
6. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
7. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
8. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
9. Кёльн 0:0 Заявка 23 8 9 6 34 - 37 33
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 23 8 8 7 33 - 34 32
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 23 4 7 12 27 - 43 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Кёльн 0:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 15 22
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн 0:0 Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
14. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Арминия 18.7% (25)
X 47% (63)
Унион Берлин 34.3% (46)
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Где смотреть матч Арминия 1:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Арминия 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Арминия
18.7% (25)
Ничья
47% (63)
Унион Берлин
34.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
77.1% (101)
Нет
22.9% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (57)
1:2 Унион Берлин
18.7% (25)
0:1 Унион Берлин
9% (12)
1:0 Арминия
8.2% (11)
2:1 Арминия
7.5% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:2 Унион Берлин
3% (4)
2:0 Арминия
2.2% (3)
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