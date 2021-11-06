Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Unipol Domus
10
Педро
Жоао
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Аталанта
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
70%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
26 матчей
34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (2)
|0.55
|Кейта Бальде
|2
|0.18
|Касерес Мартин
|1
|0.09
|Чеппители Лука
|1
|0.09
|Паволетти Леонардо
|1
|0.09
|Дейола Алессандро
|1
|0.09
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|6 (2)
|0.55
|Иличич Йосип
|3
|0.27
|Малиновский Руслан
|2
|0.18
|Пашалич Марио
|1
|0.09
|Муриэль Луис
|1
|0.09
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.09
|Толой Рафаэл
|1
|0.09
|Де Рон Мартен
|1
|0.09
|Госенс Робин
|1
|0.09
|Пикколи Роберто
|1
|0.09
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Педро Жоао
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Касерес Мартин
|1
|1
|Годин Диего
|2
|0
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Демирал Мерих
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
4
33%
2
11%
61-75
1
8%
6
33%
76-90
Пропущено
24
16
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
13%
3
19%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
25%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1
Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0
Аталанта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 3
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри - Аталанта
Исход игры
Кальяри
3.6% (5)
Ничья
4.4% (6)
Аталанта
92% (126)
Тотал 2.5
Больше
78.79% (104)
Меньше
21.21% (28)
Обе команды забьют
Да
81.06% (107)
Нет
18.94% (25)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
59.9% (82)
0:2 Аталанта
11.7% (16)
1:3 Аталанта
10.9% (15)
0:1 Аталанта
4.4% (6)
1:1 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:0 Кальяри
1.5% (2)
2:3 Аталанта
1.5% (2)
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