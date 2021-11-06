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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
 
Позже

Стадион:
Аталанта
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
12
Белланова
Рауль
14
Дейола
Алессандро
16
Стротман
Кевин
8
Марин
Рэзван
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
1
Муссо
Хуан
28
Демирал
Мерих
15
Де
Рон
Мартен
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
18
Малиновский
Руслан
88
Пашалич
Марио
91
Сапата
Дуван
Кальяри
4-4-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Кальяри
Аталанта

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
70%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

26 матчей

34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:1
К
3:1
СA
5:2
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (2) 0.55
Кейта Бальде 2 0.18
Касерес Мартин 1 0.09
Чеппители Лука 1 0.09
Паволетти Леонардо 1 0.09
Дейола Алессандро 1 0.09
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Белланова Рауль 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 6 (2) 0.55
Иличич Йосип 3 0.27
Малиновский Руслан 2 0.18
Пашалич Марио 1 0.09
Муриэль Луис 1 0.09
Дзаппакоста Давиде 1 0.09
Толой Рафаэл 1 0.09
Де Рон Мартен 1 0.09
Госенс Робин 1 0.09
Пикколи Роберто 1 0.09
Миранчук Алексей 0 0
Демирал Мерих 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Педро Жоао 3 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 1 1
Годин Диего 2 0
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Кейта Бальде 1 0
Марин Рэзван 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Белланова Рауль 1 0
Карбони Андреа 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Демирал Мерих 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
4
33%
2
11%
61-75
1
8%
6
33%
76-90

Пропущено

24
16
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
13%
3
19%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
25%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1
Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0
Аталанта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 10 1 0 23 - 3 31
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
10. Болонья Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
11. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
12. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
16. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
17. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 11 минут.

    Главный судья: Marco Piccinini

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 139
    Кальяри 3.6% (5)
    X 5% (7)
    Аталанта 91.4% (127)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Аталанта
    6.60
    5.15
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Кальяри - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Кальяри - Аталанта

    Исход игры
    Кальяри
    3.6% (5)
    Ничья
    4.4% (6)
    Аталанта
    92% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.79% (104)
    Меньше
    21.21% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    81.06% (107)
    Нет
    18.94% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    59.9% (82)
    0:2 Аталанта
    11.7% (16)
    1:3 Аталанта
    10.9% (15)
    0:1 Аталанта
    4.4% (6)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    1:0 Кальяри
    1.5% (2)
    2:3 Аталанта
    1.5% (2)
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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