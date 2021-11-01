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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
2:0
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
40' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
1:0
49' Гол
Де Сильвестри Лоренцо
68' Желтая карточка
Педро Жоао
70' Желтая карточка
Хики Аарон
90' Красная карточка
Касерес Мартин
90' Желтая карточка
Медель Гари
90' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
2:0
90' Гол
Арнаутович Марко
90'+8
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
32
Сванберг
Маттиас
8
Домингес
Николас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
28
Краньо
Алессио
18
Нандес
Найтан
25
Дзаппа
Габриэле
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
14
Дейола
Алессандро
16
Стротман
Кевин
8
Марин
Рэзван
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
Болонья
3-4-2-1
Кальяри
5-3-2

Ход матча

40'
Сванберг Маттиас
 
49'
Де Сильвестри Лоренцо
(Медель Гари)
1:0
59'
 
Белланова Рауль
Стротман Кевин
68'
 
Педро Жоао
69'
 
Фариас Диего
Дейола Алессандро
69'
 
Касерес Мартин
Карбони Андреа
70'
Хики Аарон
 
72'
Сансоне Никола
Барроу Муса
 
72'
Бинкс Луис
Сванберг Маттиас
 
86'
Ольсен Сков Андреас
Сориано Роберто
 
88'
 
Перейро Гастон
Дзаппа Габриэле
90'
 
Касерес Мартин
90'
Медель Гари
 
90'
 
Паволетти Леонардо
90'
Арнаутович Марко
(Сансоне Никола)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Болонья
Кальяри

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
К
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу Муса 4 0.36
Арнаутович Марко 4 (1) 0.36
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.27
Теате Артур 2 0.18
Хики Аарон 2 0.18
Сванберг Маттиас 1 0.09
Сансоне Никола 0 0
Сориано Роберто 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (2) 0.55
Кейта Бальде 2 0.18
Касерес Мартин 1 0.09
Чеппители Лука 1 0.09
Паволетти Леонардо 1 0.09
Дейола Алессандро 1 0.09
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 2
Медель Гари 4 0
Хики Аарон 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Сванберг Маттиас 3 0
Домингес Николас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Арнаутович Марко 2 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Педро Жоао 3 0
Нандес Найтан 3 0
Касерес Мартин 1 1
Годин Диего 2 0
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Кейта Бальде 1 0
Марин Рэзван 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Белланова Рауль 1 0
Карбони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
8%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Забито

17
12
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
18%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
24%
3
25%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
6
35%
1
8%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
5
23%
5
21%
46-60
4
18%
3
13%
61-75
5
23%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0
Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1
Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 10 1 0 23 - 3 31
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 11 6 0 5 16 - 13 18
8. Эмполи Заявка 11 5 0 6 16 - 21 15
9. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
10. Болонья Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
11. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
12. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
18. Специя Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Болонья 80.6% (116)
X 14.6% (21)
Кальяри 4.9% (7)
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Где смотреть матч Болонья 2:0 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Болонья 2:0 Кальяри

Исход игры
Болонья
80.6% (116)
Ничья
14.6% (21)
Кальяри
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
2:1 Болонья
47.9% (69)
1:0 Болонья
17.4% (25)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:0 Болонья
7.6% (11)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Болонья
2.1% (3)
3:1 Болонья
2.1% (3)
2:3 Кальяри
1.4% (2)
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