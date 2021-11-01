Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Г О О О О Л - Арнаутович Марко забивает с правой ноги!

96' Отличные скиллы показывает Сансоне Никола , обводя своих соперников

96' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

96' Матч возобновится спорным мячом

95' Хики Аарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Хики Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Перейро Гастон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

94' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Рефери не любит споров - именно за это Паволетти Леонардо сейчас получил желтую

93' Безумный фол. Перейро Гастон грубо играет против соперника. Пострадал Luis Binks

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Матч возобновлен

91' Медель Гари грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

90' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Касерес Мартин оказался удален с поля

89' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Теате Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Кальяри

84' Близко! Сансоне Никола нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

83' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Болонья

82' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

82' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Болонья выполняет удар от ворот.

79' Игрок Жуан Педро из команды Кальяри неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

77' Болонья выполняет удар от ворот.

76' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Болонья

75' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Игрок Касерес Мартин из команды Кальяри выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

73' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Сванберг Маттиас уходит с поля и его заменяет Luis Binks

72' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Хики Аарон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Тактическая замена. Андреа Карбони уходит с поля и его заменяет Касерес Мартин

68' Рефери не любит споров - именно за это Жуан Педро сейчас получил желтую

67' Удар от ворот произведет Кальяри

66' Сориано Роберто не смог попасть в створ ударом издали

66' Арнаутович Марко нанес удар, мяч был парирован, но Алессио Краньо не удержал его в руках.

64' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Болонья

62' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

62' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

61' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Болонья выполняет удар от ворот.

58' Удар от ворот произведет Кальяри

58' Арнаутович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Стротман Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Болонья выполняет удар от ворот.

55' Игрок Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

55' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ликояннис Хараламбос и Жуан Педро из команды Кальяри

52' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Жуан Педро возвращается на поле.

49' Матч возобновлен

49' Г О О О О Л - Де Сильвестри Лоренцо забивает с правой ноги!

49' Ох, нехорошо это выглядит. Жуан Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Жуан Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

46' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...