Стадион: Черноморец
0:1
Конец матча
0'
0:1
22' ГолКлёц Дмитрий
43' Желтая карточкаВовченко Семён
0:1
48' Не забитый пенальтиДахновский Виталий
66' Желтая карточкаПасич Геннадий
90' Желтая карточкаМанджрекар Джеймс
90' Желтая карточкаМирошник Роман
90'+5
Ход матча
22'
0:1
43'
48'
66'
90'
28
Фили
Реалдо
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бобко ИванПолузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гук ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Черноморец Од
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|1
|1
|Пасич Евгений
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошник Роман
|1
|0
|Пасич Геннадий
|1
|0
|Вовченко Семён
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1
Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1
Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Колос Ковалёвка
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кривбасс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Колос Ковалёвка
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Кривбасс
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Металлист-1925
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верес
|0
|-
|0
|16.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Черноморец Од
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кривбасс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Верес
Исход игры
Черноморец Од
74.3% (81)
Ничья
21.1% (23)
Верес
4.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
41.51% (44)
Нет
58.49% (62)
Популярный счёт
1:0 Черноморец Од
41.3% (45)
2:1 Черноморец Од
22% (24)
1:1 Ничья
16.5% (18)
2:0 Черноморец Од
8.3% (9)
0:0 Ничья
3.7% (4)
0:1 Верес
2.8% (3)
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