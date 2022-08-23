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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Черноморец Од
0:1
Конец матча
Верес
0'
0:1
22' Гол
Клёц Дмитрий
43' Желтая карточка
Вовченко Семён
0:1
48' Не забитый пенальти
Дахновский Виталий
66' Желтая карточка
Пасич Геннадий
90' Желтая карточка
Манджрекар Джеймс
90' Желтая карточка
Мирошник Роман
90'+5
12
Непогодов
Дмитрий
79
Салюк
Владимир
6
Манджрекар
Джеймс
3
Ермаков
Виталий
89
Политыло
Сергей
28
Фили
Реалдо
14
Кравченко
Сергей
33
Селин
Евгений
45
Брагару
Максим
20
Гладкий
Александр
11
Штогрин
Андрей
47
Когут
Богдан
71
Шестаков
Сергей
33
Мирошник
Роман
3
Вовченко
Семён
42
Пасич
Евгений
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
89
Гайдучик
Николай
Черноморец Од
Верес

История личных встреч

Черноморец Од
Верес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПД
4:0
ПД
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 1 1
Пасич Евгений 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошник Роман 1 0
Пасич Геннадий 1 0
Вовченко Семён 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1
Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1
Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Колос Ковалёвка 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кривбасс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Колос Ковалёвка 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ворскла 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кривбасс 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Металлист-1925 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верес 0 - 0
16. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Черноморец Од 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кривбасс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Semen Vovchenko получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Шестаков Сергей уходит с поля. Гагун Роман выходит вместо него
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Клёц Дмитрий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Черноморец Од 74.3% (81)
    X 21.1% (23)
    Верес 4.6% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Черноморец Од 0:1 Верес онлайн

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    Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Верес

    Исход игры
    Черноморец Од
    74.3% (81)
    Ничья
    21.1% (23)
    Верес
    4.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.47% (27)
    Меньше
    74.53% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    41.51% (44)
    Нет
    58.49% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Черноморец Од
    41.3% (45)
    2:1 Черноморец Од
    22% (24)
    1:1 Ничья
    16.5% (18)
    2:0 Черноморец Од
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    0:1 Верес
    2.8% (3)
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