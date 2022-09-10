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Украина: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Шахтёр Донецк
2:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
0:1
9' Гол
Брагару Максим
26' Желтая карточка
Селин Евгений
30' Желтая карточка
Наумец Владислав
61' Желтая карточка
Гладкий Александр
1:1
74' Гол
Швед Марьян
80' Желтая карточка
Фили Реалдо
90' Желтая карточка
Салюк Владимир
90' Желтая карточка
Траоре Лассина
2:1
90' Гол
Очеретько Олег
90'+13
Шахтёр Донецк
Черноморец Од

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Черноморец Од

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

29 матчей

82.8%
10.3%
6.9%
24 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.1%
34.5%
3.4%
18 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
С
1:3
К
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
3:0
ПЛ
0:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Швед Марьян 1 0.25
Конопля Ефим 1 0.25
Бондаренко Артём 1 0.25
Очеретько Олег 1 0.25
Степаненко Тарас 0 0
Михайличенко Богдан 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манджрекар Джеймс 1 0.25
Брагару Максим 1 0.25
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 0
Мудрик Михаил 0 1
Траоре Лассина 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Очеретько Олег 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 2 0
Салюк Владимир 2 0
Гладкий Александр 1 0
Селин Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Фили Реалдо 1 0
Наумец Владислав 1 0
Брагару Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0
Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0
Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
3. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
4. Колос Ковалёвка 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Металлист 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Металлист-1925 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Рух Львов 4 1 0 3 4 - 6 3
10. Ингулец 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Минай 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Львов 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
15. Динамо Киев 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ворскла 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Минай 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Львов 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заря Безбородько Денис 3 0 0
2. Рух Львов Де Паула Таллес 3 1 0
3. Металлист Прядун Максим 2 0 1
4. Заря Русин Назарий 2 0 1
5. Александрия Цуриков Андрей 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кривбасс Татарков Никита 2 1
2. Колос Ковалёвка Милько Вадим 3 0
3. Заря Назарина Егор 3 0
4. Заря Вантух Роман 1 1
5. Кривбасс Вернидуб Виталий 2 0
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Наумец Владислав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Селин Евгений получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Брагару Максим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Шахтёр Донецк 97.4% (111)
    X 1.8% (2)
    Черноморец Од 0.9% (1)
    0
    выиграет Шахтёр Донецк, со счетом 3:1
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 2:1 Черноморец Од

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    97.4% (111)
    Ничья
    1.8% (2)
    Черноморец Од
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    27.03% (30)
    Нет
    72.97% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    44.7% (51)
    2:1 Шахтёр Донецк
    16.7% (19)
    3:0 Шахтёр Донецк
    13.2% (15)
    1:0 Шахтёр Донецк
    12.3% (14)
    3:1 Шахтёр Донецк
    7% (8)
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