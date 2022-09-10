Стадион: Арена Львов
2:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолБрагару Максим
26' Желтая карточкаСелин Евгений
30' Желтая карточкаНаумец Владислав
61' Желтая карточкаГладкий Александр
1:1
74' ГолШвед Марьян
80' Желтая карточкаФили Реалдо
90' Желтая карточкаСалюк Владимир
90' Желтая карточкаТраоре Лассина
2:1
90' ГолОчеретько Олег
90'+13
Ход матча
9'
26'
30'
74'
80'
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Петряк ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бобко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Черноморец Од
24 матча
100%
24 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
29 матчей
82.8%
10.3%
6.9%
24 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.1%
34.5%
3.4%
18 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Швед Марьян
|1
|0.25
|Конопля Ефим
|1
|0.25
|Бондаренко Артём
|1
|0.25
|Очеретько Олег
|1
|0.25
|Степаненко Тарас
|0
|0
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.25
|Брагару Максим
|1
|0.25
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Мудрик Михаил
|0
|1
|Траоре Лассина
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|2
|0
|Салюк Владимир
|2
|0
|Гладкий Александр
|1
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Фили Реалдо
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0
Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0
Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|3.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|4.
|Колос Ковалёвка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Металлист
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|7.
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Металлист-1925
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Минай
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|15.
|Динамо Киев
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Металлист-1925
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|8.
|Минай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Металлист
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Металлист
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Львов
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Колос Ковалёвка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|0
|0
|2.
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|3
|1
|0
|3.
|Металлист
|Прядун Максим
|2
|0
|1
|4.
|Заря
|Русин Назарий
|2
|0
|1
|5.
|Александрия
|Цуриков Андрей
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
|0
|3.
|Заря
|Назарина Егор
|3
|0
|4.
|Заря
|Вантух Роман
|1
|1
|5.
|Кривбасс
|Вернидуб Виталий
|2
|0
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 2:1 Черноморец Од
Исход игры
Шахтёр Донецк
97.4% (111)
Ничья
1.8% (2)
Черноморец Од
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
27.03% (30)
Нет
72.97% (81)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
44.7% (51)
2:1 Шахтёр Донецк
16.7% (19)
3:0 Шахтёр Донецк
13.2% (15)
1:0 Шахтёр Донецк
12.3% (14)
3:1 Шахтёр Донецк
7% (8)
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