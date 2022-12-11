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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Зюйдтироль
0:0
Конец матча
Тернана
0'
7' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
63' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
78' Желтая карточка
Кассата Франческо
90'+4

Ход матча

7'
 
Кулибали Мамаду
14'
Ровер Маттео
Де Коль Филиппо
 
20'
Берра Филиппо
Simone Davi
 
46'
Помпетти Марко
Николусси Кавилья Ханс
 
46'
 
Пагера Фабрицио
Фалетти Сесар
58'
 
Кассата Франческо
Кулибали Мамаду
63'
 
Пагера Фабрицио
70'
 
Коррадо Никколо
Мартелла Бруно
78'
 
Кассата Франческо
85'
 
Агацци Давиде
Петтинари Стефано
88'
Маркони Микеле
Маццокки Симоне
 
88'
Сьега Николас
Daniele Casiraghi
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 317 Количество передач 541
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
17
Daniele
Casiraghi
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
87
Мартелла
Бруно
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
10
Фалетти
Сесар
21
Партипило
Антони
32
Петтинари
Стефано
Зюйдтироль
4-4-2
Тернана
4-3-1-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СC
1:1
СC
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 5 0.29
Ровер Маттео 4 (2) 0.24
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.12
Giovanni Zaro 2 0.12
Маццокки Симоне 2 0.12
Де Коль Филиппо 1 0.06
Карретта Мирко 1 0.06
Fabian Tait 1 0.06
Николусси Кавилья Ханс 1 0.06
Белардинелли Лука 0 0
Маркони Микеле 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 4 0.24
Фавилли Андреа 4 0.24
Палумбо Антонио 2 0.12
Кулибали Мамаду 2 0.12
Фалетти Сесар 2 (2) 0.12
Доннарумма Альфредо 1 0.06
Петтинари Стефано 1 0.06
Ди Таккио Франческо 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Коррадо Никколо 1 0.06
Моро Рауль 1 0.06
Агацци Давиде 0 0
Дефенди Марино 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 3 1
Giovanni Zaro 4 0
Помпетти Марко 4 0
Мазиелло Андреа 3 0
Берра Филиппо 3 0
Fabian Tait 3 0
Де Коль Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Ровер Маттео 2 0
Маркони Микеле 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Крочата Джованни 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 5 0
Ди Таккио Франческо 4 0
Партипило Антони 4 0
Кассата Франческо 4 0
Фавилли Андреа 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Пагера Фабрицио 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Петтинари Стефано 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

9
5
Зюйдтироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Тернана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

8
7
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Тернана
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

17
12

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
35%
6
27%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
29%
6
38%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
7
33%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2
Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2
Тернана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0
Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3

Результаты матчей

Зюйдтироль
Тернана

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
4.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
5.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
9.
Пиза
 16 5 7 4 26 - 20 22
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
13.
Беневенто
 1:0 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 0:1 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
14.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
15.
Читтаделла
 0:1 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Беневенто
 1:0 9 2 3 4 7 - 10 9
18.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 1:0 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
11.
Читтаделла
 0:1 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
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Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
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