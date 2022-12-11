Тур: 17. Стадион: Stadio M. Druso.
0:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаКулибали Мамаду
63' Желтая карточкаПагера Фабрицио
78' Желтая карточкаКассата Франческо
90'+4
Ход матча
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
317 Количество передач 541
-
37 Владение мячом, % 63
24
Simone
Davi
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ровер Маттео
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моро РаульНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
История личных встреч
Зюйдтироль
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|5
|0.29
|Ровер Маттео
|4 (2)
|0.24
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.12
|Giovanni Zaro
|2
|0.12
|Маццокки Симоне
|2
|0.12
|Де Коль Филиппо
|1
|0.06
|Карретта Мирко
|1
|0.06
|Fabian Tait
|1
|0.06
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.06
|Белардинелли Лука
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|4
|0.24
|Фавилли Андреа
|4
|0.24
|Палумбо Антонио
|2
|0.12
|Кулибали Мамаду
|2
|0.12
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.12
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.06
|Петтинари Стефано
|1
|0.06
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Коррадо Никколо
|1
|0.06
|Моро Рауль
|1
|0.06
|Агацци Давиде
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|3
|1
|Giovanni Zaro
|4
|0
|Помпетти Марко
|4
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Берра Филиппо
|3
|0
|Fabian Tait
|3
|0
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Белардинелли Лука
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Ди Таккио Франческо
|4
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Кассата Франческо
|4
|0
|Фавилли Андреа
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
9
5
Зюйдтироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Тернана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
8
7
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Тернана
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
17
12
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
35%
6
27%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
29%
6
38%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
7
33%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2
Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2
Тернана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0
Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3
Результаты матчей
Зюйдтироль
Тернана
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
35
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
611
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|25 - 10
|35
|2.
|17
|10
|2
|5
|29 - 16
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|18 - 13
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|5.
|16
|6
|8
|2
|25 - 16
|26
|6.
|16
|6
|6
|4
|19 - 20
|24
|7.
|17
|5
|8
|4
|19 - 22
|23
|8.
|16
|6
|5
|5
|21 - 17
|23
|9.
|16
|5
|7
|4
|26 - 20
|22
|10.
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|11.
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|24 - 23
|21
|13.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|16 - 20
|20
|15.
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|16.
|0:1
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|17.
|17
|3
|8
|6
|20 - 22
|17
|18.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|19.
|17
|3
|7
|7
|17 - 27
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|15.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|7 - 10
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|17.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|18.
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|6.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|13.
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|8
|0
|6
|2
|6 - 10
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|20.
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7