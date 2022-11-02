  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Болонья
 
Позже
Торино

История личных встреч

Болонья
Торино

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Среднее время на гол

60
100

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.7
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 7 (3) 0.58
Барроу Муса 2 0.17
Фергюсон Льюис 2 0.17
Сориано Роберто 1 0.08
Зиркзее Джошуа 1 0.08
Домингес Николас 1 0.08
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Пош Штефан 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.25
Миранчук Алексей 2 0.17
Санабрия Антонио 2 0.17
Радоньич Неманья 1 0.08
Джиджи Коффи 1 0.08
Эйна Ола 1 0.08
Лукич Саша 1 0.08
Пеллегри Пьетро 1 0.08
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Риччи Самуэле 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнаутович Марко 3 0
Медель Гари 3 0
Домингес Николас 3 0
Сумаоро Адама 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Сансоне Никола 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Лукуми Джон 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Хоакин Соса 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван 2 2
Линетти Кароль 5 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Эйна Ола 3 0
Лукич Саша 3 0
Синго Вилфред 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Влашич Никола 1 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
2
Болонья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Торино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
4
Болонья
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
75%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
5
42%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2
Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0
Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1
Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3

Результаты матчей

Болонья
Торино

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Болонья
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
11. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
12. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
13. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
14. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
20. Кремонезе Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
14. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
15. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
16. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
14. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 4 часа 44 минуты.

    Главный судья: Гиуа Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Болонья 20.8% (10)
    X 45.8% (22)
    Торино 33.3% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Торино
    3.09
    3.38
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Болонья - Торино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Болонья - Торино

    Исход игры
    Болонья
    21.7% (10)
    Ничья
    43.5% (20)
    Торино
    34.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (19)
    1:2 Торино
    19.6% (9)
    2:1 Болонья
    10.9% (5)
    1:0 Болонья
    8.7% (4)
    0:1 Торино
    8.7% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Болонья
    Торино
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     