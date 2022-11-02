Тур: 13. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Гиуа Антонио
История личных встреч
Болонья
Торино
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.9
Среднее время на гол
60
100
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.9
1.2
Среднее время на гол
47
75
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.7
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
85
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|7 (3)
|0.58
|Барроу Муса
|2
|0.17
|Фергюсон Льюис
|2
|0.17
|Сориано Роберто
|1
|0.08
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.08
|Домингес Николас
|1
|0.08
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|3
|0.25
|Миранчук Алексей
|2
|0.17
|Санабрия Антонио
|2
|0.17
|Радоньич Неманья
|1
|0.08
|Джиджи Коффи
|1
|0.08
|Эйна Ола
|1
|0.08
|Лукич Саша
|1
|0.08
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.08
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Медель Гари
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Орсолини Риккардо
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Барроу Муса
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван
|2
|2
|Линетти Кароль
|5
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
2
Болонья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Торино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
5
4
Болонья
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
75%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
5
42%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2
Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0
Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1
Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3
Результаты матчей
Болонья
Торино
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Тоталы голов в матче
Болонья
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Аталанта
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|8.
|Удинезе
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|14.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 24
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|16.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|19.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья - Торино
Исход игры
Болонья
21.7% (10)
Ничья
43.5% (20)
Торино
34.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (16)
Меньше
63.64% (28)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (19)
1:2 Торино
19.6% (9)
2:1 Болонья
10.9% (5)
1:0 Болонья
8.7% (4)
0:1 Торино
8.7% (4)
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