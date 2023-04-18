Тур: 12.
1:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолGonzalo Bettini
53' Желтая карточкаСентурион Максимилиано
83' Желтая карточкаFlabian Londono
90' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
90' Желтая карточкаAlejandro Medina I
90' Желтая карточкаLucas Souto
90'+14
Ход матча
13'
1:0
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
16
Мелано
Лукас
28
Пенья
Фелипе
15
Franco
Vega
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Мелано ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
17 Jean Rosso
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Franco VegaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
77 Куэста Хуан
-
-
-
-
22 Brian Guzman
-
-
16 Tomas Sives
-
Главный тренер: Carlos Ruiz
История личных встреч
Сармиенто
Арсенал Саранди
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.4
0
Среднее время на гол
64
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.2
Среднее время на гол
60
450
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.43
0.14
Тотал матчей
1.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
63
630
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|4 (2)
|0.33
|Мелано Лукас
|3
|0.25
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.17
|Лисандро Лопес III
|2
|0.17
|Gonzalo Bettini
|1
|0.08
|Manuel Monaco
|1
|0.08
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леал Луиш
|3
|0.25
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.17
|Santiago Toloza
|2
|0.17
|Tiago Banega
|1
|0.08
|Спорле Адриан
|1
|0.08
|Facundo Pons
|0
|0
|Lucas Brochero
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Лисандро Лопес III
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Emiliano Mendez
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Мелано Лукас
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Ayrton Cougo
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Lucas Souto
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Ignacio Gariglio
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Joaquin Pombo
|1
|1
|Facundo Pons
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Flabian Londono
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Результаты матчей
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Арсенал Саранди
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
2
Сармиенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Арсенал Саранди
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
3
3
Сармиенто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Арсенал Саранди
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
4
40%
1
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
4
44%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
10
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
6
46%
2
20%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
4
33%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2
Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0
Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0
Результаты матчей
Сармиенто
Арсенал Саранди
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сармиенто
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
23
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
48
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|12 - 9
|21
|7.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|14 - 13
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|10 - 11
|18
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|0:1
|12
|5
|1
|6
|11 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|8 - 13
|15
|18.
|12
|3
|6
|3
|15 - 11
|15
|19.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|20.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|21.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|23.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|7 - 13
|12
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|12
|1
|8
|3
|10 - 13
|11
|26.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|27.
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|28.
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|9.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|15.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|16.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|18.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|24.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|25.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|15.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|20.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|1:0
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6