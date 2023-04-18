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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Сармиенто
1:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
1:0
13' Гол
Gonzalo Bettini
53' Желтая карточка
Сентурион Максимилиано
83' Желтая карточка
Flabian Londono
90' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
90' Желтая карточка
Alejandro Medina I
90' Желтая карточка
Lucas Souto
90'+14
32
Sebastian
Meza
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
25
Gonzalo
Bettini
33
Gabriel
Diaz
30
Manuel
Monaco
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
7
Лисандро
Лопес
III
16
Мелано
Лукас
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
19
Сентурион
Максимилиано
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
28
Пенья
Фелипе
4
Lucas
Souto
10
Santiago
Toloza
6
Tiago
Banega
15
Franco
Vega
9
Леал
Луиш
Сармиенто
5-3-2
Арсенал Саранди
4-1-4-1

История личных встреч

Сармиенто
Арсенал Саранди

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
ПБН
0:1
ПБ
2:0
П
1:0
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.4
0

Среднее время на гол

64
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.43
0.14

Тотал матчей

1.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

63
630

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 4 (2) 0.33
Мелано Лукас 3 0.25
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.17
Лисандро Лопес III 2 0.17
Gonzalo Bettini 1 0.08
Manuel Monaco 1 0.08
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леал Луиш 3 0.25
Brian Guzman 2 (1) 0.17
Santiago Toloza 2 0.17
Tiago Banega 1 0.08
Спорле Адриан 1 0.08
Facundo Pons 0 0
Lucas Brochero 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 4 1
Лисандро Лопес III 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Гарсия Мануэль 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Sebastian Meza 3 0
Emiliano Mendez 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Manuel Monaco 2 0
Israel Damonte 0 1
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Ayrton Cougo 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Medina I 4 0
Lucas Souto 4 0
Спорле Адриан 2 1
Сентурион Максимилиано 3 0
Ignacio Gariglio 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Joaquin Pombo 1 1
Facundo Pons 2 0
Tiago Banega 2 0
Леал Луиш 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Brian Guzman 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Santiago Toloza 1 0
Flabian Londono 1 0
Tomas Sives 1 0

Результаты матчей

Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Арсенал Саранди
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
2
Сармиенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Арсенал Саранди
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

3
3
Сармиенто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Арсенал Саранди
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
4
44%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
6
46%
2
20%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
4
33%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2
Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0
Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0

Результаты матчей

Сармиенто
Арсенал Саранди

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сармиенто
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Ланус
 1:0 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
7.
Росарио Сентраль
 0:1 12 6 3 3 14 - 13 21
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
13.
Годой Крус
 0:1 12 5 1 6 11 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сармиенто
 12 4 3 5 13 - 12 15
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 12 4 3 5 8 - 13 15
18.
Велес Сарсфилд
 12 3 6 3 15 - 11 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
21.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
22.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
23.
Атлетико Тукуман
 1:0 12 2 6 4 7 - 13 12
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Колон
 12 1 8 3 10 - 13 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Арсенал Саранди
 12 2 2 8 9 - 18 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 0:1 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 1:0 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 0:1 6 3 1 2 7 - 4 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
15.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
16.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
18.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 2 2 2 5 - 7 8
23.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
24.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Ланус
 1:0 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
6.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
13.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
15.
Годой Крус
 0:1 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
20.
Росарио Сентраль
 0:1 6 1 2 3 5 - 10 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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