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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
23' Гол
Кампас Хаминтон
90' Желтая карточка
Ayrton Costa
90'+10
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
7
Монтойя
Вальтер
45
Kevin
Ortiz
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Alejo
Veliz
33
Рей
Родриго
24
Sergio
Barreto
2
Joaquin
Laso
3
Элисальде
Эдгар
19
Luciano
Gomez
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
9
Каутеруссио
Мартин
21
Javier
Vallejo
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
3:0
ЛП
1:2
С
5:0
С
1:2
С
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
2:0
ТМ(
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:2
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Среднее время на гол

65
144

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Среднее время на гол

55
102

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 4 0.36
Victor Malcorra 2 (1) 0.18
Jhonatan Candia 2 0.18
Кампас Хаминтон 1 0.09
Francis Mac Allister 1 0.09
Damian Alberto Martinez 1 0.09
Комар Хуан 1 0.09
Gino Infantino 1 0.09
Laurtaro Giaccone 1 0.09
Alan Rodriguez2 0 0
Facundo Mallo 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 4 (3) 0.36
Mateo Barcia 1 0.09
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.09

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 5 1
Carlos Quintana 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Facundo Mallo 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Монтойя Вальтер 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Броун Хорхе 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Gino Infantino 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Alejo Veliz 1 0
Alejo Toledo 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 5 0
Sergio Barreto 3 1
Joaquin Laso 2 1
Javier Vallejo 2 1
Sergio Ortiz 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Перес Дамиан 2 0
Mateo Barcia 2 0
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
1
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

4
4
Росарио Сентраль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
0
0%
1
100%
1-15
5
56%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
3
60%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
3
21%
2
33%
1-15
6
43%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2
Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Бельграно
 11 5 3 3 10 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
10.
Расинг Авельянеда
 11 5 2 4 14 - 12 17
11.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
12.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
15.
Бока Хуниорс
 11 4 2 5 13 - 11 14
16.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
17.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 11 3 3 5 13 - 17 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 6 4 8 - 12 9
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
10.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
15.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
16.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
17.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
19.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
20.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
21.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
22.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
16.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
17.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
19.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
21.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
22.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
23.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
24.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Виктор Малькорра сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Кампас Хаминтон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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