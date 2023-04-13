Тур: 11.
1:0
Конец матча
Ход матча
23'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
79 Ayrton CostaПолузащитник
-
30 Mateo BarciaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Monzon
История личных встреч
Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.63
Среднее время на гол
65
144
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Среднее время на гол
55
102
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|4
|0.36
|Victor Malcorra
|2 (1)
|0.18
|Jhonatan Candia
|2
|0.18
|Кампас Хаминтон
|1
|0.09
|Francis Mac Allister
|1
|0.09
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.09
|Комар Хуан
|1
|0.09
|Gino Infantino
|1
|0.09
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.09
|Alan Rodriguez2
|0
|0
|Facundo Mallo
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|4 (3)
|0.36
|Mateo Barcia
|1
|0.09
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.09
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|5
|1
|Carlos Quintana
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Facundo Mallo
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Монтойя Вальтер
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|5
|0
|Sergio Barreto
|3
|1
|Joaquin Laso
|2
|1
|Javier Vallejo
|2
|1
|Sergio Ortiz
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Перес Дамиан
|2
|0
|Mateo Barcia
|2
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
1
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
4
4
Росарио Сентраль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
0
0%
1
100%
1-15
5
56%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
3
60%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
9
11
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
3
21%
2
33%
1-15
6
43%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2
Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
47
29
110
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6