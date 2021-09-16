США: МЛС 2021
Портленд Тимберс
2:2
Конец матча
Стадион: Провиденс
Колорадо Рэпидс
31' Желтая карточкаБланко Себастьян
31' Желтая карточкаТрасти Остон
33' Желтая карточкаТуилома Билл
42' Вторая желтая карточкаТуилома Билл
0:1
64' ГолЛьюис Джонатан
66' Желтая карточкаКайе Марк-Энтони
67' Желтая карточкаПаредес Кристиан
1:1
67' ГолМора Фелипе
82' Желтая карточкаКларк Стив
1:2
87' ГолБарриос Майкл
88' Желтая карточкаАбубакар Лалас
2:2
90' ГолБланко Себастьян
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
31'
31'
33'
42'
64'
66'
67'
67'
1:1
82'
87'
1:2
88'
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мора Фелипе
|10 (1)
|0.42
|2.
|Асприлья Дайрон
|5 (1)
|0.21
|3.
|Эбобисс Жереми
|4
|0.17
|4.
|Бланко Себастьян
|3
|0.13
|5.
|Чара Йимми
|3
|0.13
|6.
|Лориа Марвин
|2
|0.08
|7.
|Валери Диего
|2 (1)
|0.08
|8.
|Уильямсон Эрик
|1
|0.04
|9.
|Туилома Билл
|1
|0.04
|10.
|George Fochive
|1
|0.04
|11.
|Паредес Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|13.
|Чара Диего
|0
|0
|14.
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|15.
|Жупарич Дарио
|0
|0
|16.
|Браво Клаудио III
|0
|0
|17.
|Бонилья Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Майкл
|7
|0.3
|2.
|Рубио Диего
|4
|0.17
|3.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.17
|4.
|Льюис Джонатан
|4 (1)
|0.17
|5.
|Бассетт Коул
|3
|0.13
|6.
|Гальван Бриан
|2
|0.09
|7.
|Розенберри Киган
|2
|0.09
|8.
|Абубакар Лалас
|2
|0.09
|9.
|Бенезе Николя
|1
|0.04
|10.
|Акоста Келлин
|1
|0.04
|11.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.04
|12.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|13.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.04
|14.
|Баджи Доминик
|1
|0.04
|15.
|Прайс Джек
|0
|0
|16.
|Мескида Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жупарич Дарио
|8
|0
|2.
|Чара Диего
|4
|1
|3.
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|4.
|Туилома Билл
|3
|1
|5.
|Валери Диего
|4
|0
|6.
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|7.
|Браво Клаудио III
|4
|0
|8.
|Бланко Себастьян
|3
|0
|9.
|Паредес Кристиан
|3
|0
|10.
|Бонилья Пабло
|3
|0
|11.
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|12.
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|13.
|Кларк Стив
|1
|0
|14.
|Лориа Марвин
|1
|0
|15.
|Бодили Блейк
|1
|0
|16.
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|17.
|Santiago Moreno
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|2.
|Прайс Джек
|6
|0
|3.
|Абубакар Лалас
|5
|0
|4.
|Уорнер Коллен
|4
|0
|5.
|Рубио Диего
|4
|0
|6.
|Трасти Остон
|4
|0
|7.
|Гальван Бриан
|3
|0
|8.
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|9.
|Мескида Николас
|2
|0
|10.
|Акоста Келлин
|2
|0
|11.
|Барриос Майкл
|2
|0
|12.
|Розенберри Киган
|2
|0
|13.
|Бассетт Коул
|2
|0
|14.
|Намли Юнес
|1
|0
|15.
|Бейташур Стивен
|1
|0
|16.
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|17.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|18.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|19.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|20.
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портленд Тимберс
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|Колорадо Рэпидс
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс Остин 3:1 Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|39 - 33
|34
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 28
|33
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|24 - 31
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 28
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 42
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1 Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 37
|38
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|8.
|Реал Солт-Лейк
|3:3 Заявка
|24
|8
|7
|9
|39 - 35
|31
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|24 - 29
|31
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3 Заявка
|24
|6
|10
|8
|28 - 34
|28
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:1 Заявка
|25
|4
|11
|10
|28 - 37
|23
|14.
|Остин
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|22 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3:3 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|14.
|Остин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 17
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 19
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|3:3 Заявка
|12
|2
|3
|7
|19 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:1 Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|10
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0