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США: МЛС 2021

2021
Портленд Тимберс
2:2
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
31' Желтая карточка
Бланко Себастьян
31' Желтая карточка
Трасти Остон
33' Желтая карточка
Туилома Билл
42' Вторая желтая карточка
Туилома Билл
0:1
64' Гол
Льюис Джонатан
66' Желтая карточка
Кайе Марк-Энтони
67' Желтая карточка
Паредес Кристиан
1:1
67' Гол
Мора Фелипе
82' Желтая карточка
Кларк Стив
1:2
87' Гол
Барриос Майкл
88' Желтая карточка
Абубакар Лалас
2:2
90' Гол
Бланко Себастьян
90'+7
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
9
Мора
Фелипе
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
14
Кайе
Марк-Энтони
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
6
Абубакар
Лалас
52
Гальван
Бриан
7
Льюис
Джонатан
9
Шиньяшики
Андре
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мора Фелипе 10 (1) 0.42
2. Асприлья Дайрон 5 (1) 0.21
3. Эбобисс Жереми 4 0.17
4. Бланко Себастьян 3 0.13
5. Чара Йимми 3 0.13
6. Лориа Марвин 2 0.08
7. Валери Диего 2 (1) 0.08
8. Уильямсон Эрик 1 0.04
9. Туилома Билл 1 0.04
10. George Fochive 1 0.04
11. Паредес Кристиан 1 0.04
12. Ванранкин Хосе Карлос 0 0
13. Чара Диего 0 0
14. Мабьяла Ларрис 0 0
15. Жупарич Дарио 0 0
16. Браво Клаудио III 0 0
17. Бонилья Пабло 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Майкл 7 0.3
2. Рубио Диего 4 0.17
3. Шиньяшики Андре 4 0.17
4. Льюис Джонатан 4 (1) 0.17
5. Бассетт Коул 3 0.13
6. Гальван Бриан 2 0.09
7. Розенберри Киган 2 0.09
8. Абубакар Лалас 2 0.09
9. Бенезе Николя 1 0.04
10. Акоста Келлин 1 0.04
11. Кайе Марк-Энтони 1 0.04
12. Винс Сэмюэл 1 0.04
13. Уилсон Дэнни 1 0.04
14. Баджи Доминик 1 0.04
15. Прайс Джек 0 0
16. Мескида Николас 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Жупарич Дарио 8 0
2. Чара Диего 4 1
3. Мабьяла Ларрис 5 0
4. Туилома Билл 3 1
5. Валери Диего 4 0
6. Ванранкин Хосе Карлос 4 0
7. Браво Клаудио III 4 0
8. Бланко Себастьян 3 0
9. Паредес Кристиан 3 0
10. Бонилья Пабло 3 0
11. Самбрано Ренсо 2 0
12. Асприлья Дайрон 2 0
13. Кларк Стив 1 0
14. Лориа Марвин 1 0
15. Бодили Блейк 1 0
16. Уильямсон Эрик 1 0
17. Santiago Moreno 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Уилсон Дэнни 6 0
2. Прайс Джек 6 0
3. Абубакар Лалас 5 0
4. Уорнер Коллен 4 0
5. Рубио Диего 4 0
6. Трасти Остон 4 0
7. Гальван Бриан 3 0
8. Шиньяшики Андре 3 0
9. Мескида Николас 2 0
10. Акоста Келлин 2 0
11. Барриос Майкл 2 0
12. Розенберри Киган 2 0
13. Бассетт Коул 2 0
14. Намли Юнес 1 0
15. Бейташур Стивен 1 0
16. Ярброуг Вильям 1 0
17. Кайе Марк-Энтони 1 0
18. Льюис Джонатан 1 0
19. Винс Сэмюэл 1 0
20. Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портленд Тимберс 19.35% (6) 12.9% (4) 16.13% (5) 19.35% (6) 16.13% (5) 16.13% (5)
 Колорадо Рэпидс 9.68% (3) 16.13% (5) 12.9% (4) 22.58% (7) 22.58% (7) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс Остин 3:1 Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Портленд Тимберс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 23 10 5 8 41 - 27 35
5. Ди Си Юнайтед Заявка 24 10 4 10 39 - 33 34
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
7. Атланта Юнайтед Заявка 24 8 9 7 32 - 28 33
8. Интер Майами Заявка 23 9 5 9 24 - 31 32
9. Коламбус Кру Заявка 25 8 6 11 29 - 34 30
10. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 22 6 5 11 25 - 28 23
12. Цинциннати Заявка 23 4 8 11 23 - 42 20
13. Торонто Заявка 24 3 6 15 26 - 50 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 24 11 5 8 37 - 37 38
5. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
6. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
7. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
8. Реал Солт-Лейк 3:3 Заявка 24 8 7 9 39 - 35 31
9. Миннесота Юнайтед Заявка 23 8 7 8 24 - 29 31
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Заявка 24 6 10 8 28 - 34 28
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо 1:1 Заявка 25 4 11 10 28 - 37 23
14. Остин Заявка 24 5 4 15 22 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
4. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
5. Реал Солт-Лейк 3:3 Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
6. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо 1:1 Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Заявка 12 3 4 5 16 - 18 13
14. Остин Заявка 11 3 2 6 15 - 17 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
8. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 1 2 8 11 - 19 5
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
10. Реал Солт-Лейк 3:3 Заявка 12 2 3 7 19 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо 1:1 Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 10 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Туилома Билл получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    33'
    Туилома Билл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Трасти Остон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Бланко Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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