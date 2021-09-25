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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
1:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Атлетико М
0'
1:0
4' Гол
Лагуардия Виктор
17' Желтая карточка
Савич Стефан
31' Желтая карточка
Силла Мамаду
36' Желтая карточка
Н'Диайе Лум
54' Желтая карточка
Триппьер Киран
55' Желтая карточка
Кондогбия Жоффрей
85'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
4
Миазга
Мэтт
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
21
Агиррегабириа
Мартин
15
Мойя
Антонио
6
Н'Диайе
Лум
11
Риоха
Луис
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
7
Силла
Мамаду
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
14
Льоренте
Маркос
4
Кондогбия
Жоффрей
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
8
Гризманн
Антуан
Алавес
4-4-2
Атлетико М
3-5-2

Ход матча

4'
Лагуардия Виктор
(Дуарте Рубен)
1:0
17'
 
Савич Стефан
31'
Силла Мамаду
 
36'
Н'Диайе Лум
 
54'
 
Триппьер Киран
55'
 
Кондогбия Жоффрей
60'
 
Кунья Матеус
Кондогбия Жоффрей
60'
 
Лоди Ренан
Карраско Янник
60'
 
Корреа Анхель
Триппьер Киран
61'
Хоселу Санмартин
Силла Мамаду
 
61'
Пельистри Факундо
Де ла Фуэнте Мигель
 
61'
 
Эррера Эктор
Эрмосо Марио
74'
 
Врсалько Шиме
Льоренте Маркос
79'
Пина Томас
Мойя Антонио
 
79'
Тачи
Дуарте Рубен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

История личных встреч

Алавес
Атлетико М

2 матча

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

0%
150%
-50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
150%
-50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:4
П
3:0
П
0:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лагуардия Виктор 1 0.17
Хоселу Санмартин 1 (1) 0.17
Дуарте Рубен 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 3 0.43
Суарес Луис 3 0.43
Лемар Тома 1 0.14
Карраско Янник 1 0.14
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 3 1
Лежён Флорьян 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Лагуардия Виктор 1 0
Химо Наварро 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Силла Мамаду 1 0
Миазга Мэтт 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мойя Антонио 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Хименес Хосе 3 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 0 0 0 100% (1) 0
 Атлетико М 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эспаньол 1:0 Алавес Алавес 0:2 Осасуна Валенсия 3:0 Алавес Алавес 0:1 Мальорка
Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хетафе 1:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетико М 0:0 Порту Эспаньол 1:2 Атлетико М
Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 5 1 0 21 - 8 16
2. Атлетико М 0:1 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
3. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4. Севилья Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Валенсия Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Барселона Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
8. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
9. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10. Осасуна Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11. Мальорка Заявка 6 2 2 2 4 - 9 8
12. Вильярреал Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
13. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Кадис Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Алавес 1:0 Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 11 - 3 6
4. Севилья Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Атлетико М 0:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Алавес 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
19. Алавес 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Валенсия Альдерете Омар 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Алавес 0.7% (1)
X 0.7% (1)
Атлетико М 98.6% (141)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Атлетико М
8.50
4.30
7.01
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Алавес 1:0 Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Алавес 1:0 Атлетико М

Исход игры
Алавес
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Атлетико М
98.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (49)
Меньше
65.49% (93)
Обе команды забьют
Да
31.69% (45)
Нет
68.31% (97)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
34.3% (49)
0:2 Атлетико М
30.1% (43)
1:2 Атлетико М
22.4% (32)
1:3 Атлетико М
6.3% (9)
0:3 Атлетико М
3.5% (5)
1:4 Атлетико М
1.4% (2)
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