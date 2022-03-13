Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 45876
8' Желтая карточкаЮри Берчиче
16' Желтая карточкаБеренгер Алекс
1:0
20' ГолИглесиас Борха
25' Желтая карточкаПесселья Херман
28' Желтая карточкаМиранда Хуан
76' Желтая карточкаРуибаль Айтор
77' Желтая карточкаУильямс Нико
80' Красная карточкаФекир Набиль
80' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
80' Желтая карточкаСансет Ойян
80' Желтая карточкаКаналес Серхио
Ход матча
8'
16'
20'
1:0
25'
28'
76'
77'
80'
80'
80'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
33
Миранда
Хуан
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Атлетик Б
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|13
|0.46
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.29
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|0.29
|Фекир Набиль
|6
|0.21
|Каналес Серхио
|4
|0.14
|Морено Алекс
|4
|0.14
|Карвалью Вилльям
|1
|0.04
|Тельо Кристиан
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.04
|Родри Родриго
|1
|0.04
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Эрмосо Кике
|1
|0.04
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|7
|0.25
|Сансет Ойян
|6
|0.21
|Гарсия Рауль
|4
|0.14
|Муньяин Икер
|3 (1)
|0.11
|Иньиго Мартинес
|3
|0.11
|Вивиан Даниэль
|2
|0.07
|Беренгер Алекс
|1
|0.04
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Весга Микель
|1
|0.04
|Серрано Нико
|1
|0.04
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.04
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Юри Берчиче
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|7
|1
|Гидо Родригес
|7
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Каналес Серхио
|6
|0
|Песселья Херман
|4
|1
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|7
|2
|Гарсия Дани
|7
|0
|Беренгер Алекс
|7
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Петхарроман Алекс
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
11
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
4
14%
0
0%
1-15
7
25%
3
27%
16-30
4
14%
1
9%
31-45
4
14%
2
18%
46-60
5
18%
3
27%
61-75
4
14%
2
18%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
3
13%
5
25%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
6
30%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
6
38%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Забито
52
31
27 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 11
7
13%
5
16%
1-15
11
21%
4
13%
16-30
9
17%
2
6%
31-45
8
15%
3
10%
46-60
6
12%
9
29%
29%
61-75
11
21%
8
26%
76-90
Пропущено
33
28
18 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
5
15%
7
25%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
9
27%
7
25%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
8
24%
2
7%
61-75
5
15%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1
Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|56 - 21
|63
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Бетис
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|5.
|Барселона
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|48 - 29
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|28
|12
|9
|7
|28 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|32 - 27
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 43
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 33
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|26 - 32
|28
|16.
|Мальорка
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 45
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|28
|5
|8
|15
|21 - 44
|23
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|7.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|8.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|10 - 6
|26
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|3.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 29
|7
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Атлетик Б
Исход игры
Бетис
54.4% (62)
Ничья
35.1% (40)
Атлетик Б
10.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (36)
2:1 Бетис
27.2% (31)
1:0 Бетис
18.4% (21)
1:2 Атлетик Б
8.8% (10)
2:0 Бетис
5.3% (6)
3:1 Бетис
1.8% (2)
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