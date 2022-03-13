Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде

96' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

96' Nico Serrano из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

94' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

93' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

92' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Гидо Родригес из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде

88' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Матч возобновлен

87' Акуоку Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Отличный пас сделал Нико Уильямс из команды Атлетик Б . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

85' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Тактическая замена. Венседор Унай уходит с поля и его заменяет Nico Serrano

84' Тактическая замена. Сансет Ойян уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

82' Песселья Херман нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

82' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Матч возобновлен

80' Рефери не любит споров - именно за это Каналес Серхио сейчас получил желтую

80' Рефери не любит споров - именно за это Сансет Ойян сейчас получил желтую

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Фекир Набиль оказался удален с поля

78' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

77' Судья подбегает и показывает Нико Уильямс из команды Атлетик Б отложенную желтую карточку за фол.

77' Акуоку Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Руибаль Айтор получил желтую карточку от судьи

75' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

69' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Удар от ворот произведет Бетис

67' Нико Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

66' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

65' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Муньяин Икер нанес удар, мяч был парирован, но Руй Силва не удержал его в руках.

63' Отличные скиллы показывает Муньяин Икер , обводя своих соперников

63' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

62' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Бетис выполняет удар от ворот.

59' Нико Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

57' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

56' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Иглесиас Борха наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

54' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

51' Голкипер мог бы сыграть и получше

48' Сегодняшная посещаемость составляет 45876 болельщиков

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля