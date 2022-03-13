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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 45876
Атлетик Б
0'
8' Желтая карточка
Юри Берчиче
16' Желтая карточка
Беренгер Алекс
1:0
20' Гол
Иглесиас Борха
25' Желтая карточка
Песселья Херман
28' Желтая карточка
Миранда Хуан
76' Желтая карточка
Руибаль Айтор
77' Желтая карточка
Уильямс Нико
80' Красная карточка
Фекир Набиль
80' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
80' Желтая карточка
Сансет Ойян
80' Желтая карточка
Каналес Серхио
90'+8

Ход матча

8'
 
Юри Берчиче
16'
 
Беренгер Алекс
20'
Иглесиас Борха
(Миранда Хуан)
1:0
25'
Песселья Херман
 
28'
Миранда Хуан
 
58'
 
Баленсиага Микель
Юри Берчиче
59'
 
Уильямс Нико
Уильямс Иньяки
70'
Руибаль Айтор
Миранда Хуан
 
71'
 
Саррага Ойер
Весга Микель
73'
Карвалью Вилльям
Иглесиас Борха
 
76'
Руибаль Айтор
 
77'
 
Уильямс Нико
80'
Фекир Набиль
 
80'
 
Де Маркос Оскар
80'
 
Сансет Ойян
80'
Каналес Серхио
 
84'
 
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
84'
 
Серрано Нико
Венседор Унай
88'
Гонсалес Эдгар
Акуоку Поль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 114
Бетис 54.4% (62)
X 35.1% (40)
Атлетик Б 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
4
Акуоку
Поль
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
Бетис
4-2-3-1
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Атлетик Б

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.46
Виллиан Жозе 8 (3) 0.29
Иглесиас Борха 8 (2) 0.29
Фекир Набиль 6 0.21
Каналес Серхио 4 0.14
Морено Алекс 4 0.14
Карвалью Вилльям 1 0.04
Тельо Кристиан 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Гонсалес Эдгар 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 7 0.25
Сансет Ойян 6 0.21
Гарсия Рауль 4 0.14
Муньяин Икер 3 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 3 0.11
Вивиан Даниэль 2 0.07
Беренгер Алекс 1 0.04
Де Маркос Оскар 1 0.04
Весга Микель 1 0.04
Серрано Нико 1 0.04
Саррага Ойер 1 (1) 0.04
Лекуе Иньиго 0 0
Юри Берчиче 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 7 1
Гидо Родригес 7 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Песселья Херман 4 1
Хуанми Мигель 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 7 2
Гарсия Дани 7 0
Беренгер Алекс 7 0
Саррага Ойер 5 0
Йерай Альварес 4 0
Уильямс Нико 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Муньяин Икер 2 0
Юри Берчиче 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Весга Микель 1 0
Нуньес Унай 1 0
Сансет Ойян 1 0
Петхарроман Алекс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
11
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
4
14%
0
0%
1-15
7
25%
3
27%
16-30
4
14%
1
9%
31-45
4
14%
2
18%
46-60
5
18%
3
27%
61-75
4
14%
2
18%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
3
13%
5
25%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
6
30%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
6
38%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Забито

52
31
27 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 11
7
13%
5
16%
1-15
11
21%
4
13%
16-30
9
17%
2
6%
31-45
8
15%
3
10%
46-60
6
12%
9
29%
29%
61-75
11
21%
8
26%
76-90

Пропущено

33
28
18 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
5
15%
7
25%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
9
27%
7
25%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
8
24%
2
7%
61-75
5
15%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1
Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
5. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
6. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 28 12 9 7 28 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес 0:0 Заявка 28 5 8 15 21 - 44 23
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
6. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
7. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
8. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 14 7 5 2 10 - 6 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес 0:0 Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес 0:0 Заявка 14 1 4 9 11 - 29 7
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Бетис 54.4% (62)
X 35.1% (40)
Атлетик Б 10.5% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бетис 1:0 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 1:0 Атлетик Б

Исход игры
Бетис
54.4% (62)
Ничья
35.1% (40)
Атлетик Б
10.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (36)
2:1 Бетис
27.2% (31)
1:0 Бетис
18.4% (21)
1:2 Атлетик Б
8.8% (10)
2:0 Бетис
5.3% (6)
3:1 Бетис
1.8% (2)
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