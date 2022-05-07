Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Мальорка выполняет удар от ворот.

88' Гоналон Максим из команды Гранада наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

88' Узуни Мюрто из команды Гранада делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

88' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Мурики Ведат бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

86' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Гранада

85' Мурики Ведат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Гранада

84' Антонио Санчес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Петрович Ньегош тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Мурики Ведат наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

82' Машимиану Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Отличные скиллы показывает Кубо Такефуса , обводя своих соперников

81' Удар от ворот произведет Гранада

80' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Г О О О О Л - Узуни Мюрто первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

78' Плохо сыграл Антонио Санчес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Удар от ворот произведет Гранада

77' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Эскудеро Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Эскудеро Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Плохо сыграл Дуарте Домингуш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Анхель Луис бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

71' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Антонио Санчес из команды Мальорка отправил кросс в штрафную...

69' Г О О О О Л - Видаль Молина из команды Гранада правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

68' Дуарте Домингуш из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

68' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Тактическая замена. Родригес Даниэль уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

67' Вальент Мартин получил желтую карточку от судьи

66' Мальорка выполняет удар от ворот.

66' Сальва Севилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Пуэртас Антонио из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Мальорка выполняет удар от ворот.

63' Узуни Мюрто из команды Гранада не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Петрович Ньегош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Дуарте Домингуш получил желтую карточку от судьи

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Г О О О О Л - Пуэртас Антонио из команды Гранада забил фантастический гол левой пяткой!

54' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Г О О О О Л - Эскудеро Серхио забивает ударом с левой ноги!

46' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота