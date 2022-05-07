Стадион: Визит Мальорка Эстади
0:1
6' ГолСуарес Луис
1:1
28' ГолСальва Севилья
45' Желтая карточкаРаильо Антонио
45' Желтая карточкаМаффео Пабло
1:2
46' ГолЭскудеро Серхио
1:3
55' ГолПуэртас Антонио
2:3
58' ГолРаильо Антонио
60' Желтая карточкаДуарте Домингуш
67' Желтая карточкаВальент Мартин
2:4
69' ГолВидаль Молина
2:5
78' ГолУзуни Мюрто
83' Желтая карточкаПетрович Ньегош
2:6
90' ГолВидаль Молина
Ход матча
6'
0:1
28'
1:1
45'
45'
46'
1:2
53'
55'
1:3
58'
2:3
60'
67'
69'
2:4
78'
2:5
83'
90'
2:6
Статистика матча
-
2 Голы 6
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хопп МэттьюНападающий
-
19 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Этеки ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
14 Аресо МатиасНападающий
- Нападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
-
24 Узуни МюртоНападающий
-
Главный тренер: Каранка Айтор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Гранада
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальва Севилья
|5 (4)
|0.14
|Мурики Ведат
|4 (2)
|0.11
|Родригес Даниэль
|3
|0.09
|Анхель Луис
|2
|0.06
|Фернандо Ниньо
|2
|0.06
|Пратс Абдон
|2
|0.06
|Раильо Антонио
|2
|0.06
|Баба Иддрису
|2
|0.06
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Кубо Такефуса
|1
|0.03
|Санчес Антонио
|1
|0.03
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|10
|0.29
|Суарес Луис III
|8
|0.23
|Пуэртас Антонио
|6
|0.17
|Мачис Дарвин
|4
|0.11
|Милья Луис
|3 (3)
|0.09
|Эскудеро Серхио
|2
|0.06
|Санчес Герман
|2
|0.06
|Рочина Рубен
|1
|0.03
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Ариас Сантьяго
|1
|0.03
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|Виктор Диаз
|1
|0.03
|Узуни Мюрто
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
|Кини Марин
|0
|0
|Петрович Ньегош
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|9
|0
|Руссо Франко
|5
|2
|Маффео Пабло
|8
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Раильо Антонио
|7
|0
|Коста Хауме
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Рейна Маноло
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Мурики Ведат
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Анхель Луис
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Гренье Клеман
|1
|0
|Сальва Севилья
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|10
|1
|Кини Марин
|10
|0
|Дуарте Домингуш
|6
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Виктор Диаз
|5
|0
|Петрович Ньегош
|5
|0
|Суарес Луис III
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Эскудеро Серхио
|4
|0
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|Милья Луис
|4
|0
|Узуни Мюрто
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Аарон Эскандель
|1
|1
|Видаль Молина
|2
|0
|Мачис Дарвин
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Этеки Ян
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
22
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
2
11%
4
18%
1-15
7
39%
2
9%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
1
6%
8
36%
76-90
Пропущено
24
30
6 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
17%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
8%
6
20%
31-45
6
25%
8
27%
46-60
6
25%
5
17%
61-75
6
25%
5
17%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
7%
2
9%
1-15
4
29%
4
18%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
6
27%
61-75
7
50%
9
41%
76-90
Пропущено
38
28
14 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
2
5%
3
11%
1-15
8
21%
5
18%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
6
16%
2
7%
61-75
13
34%
9
32%
76-90
Забито
32
44
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 12
3
9%
6
14%
1-15
11
34%
6
14%
16-30
3
9%
3
7%
31-45
1
3%
3
7%
46-60
6
19%
9
20%
61-75
8
25%
17
39%
76-90
Пропущено
62
58
20 В 1-м тайме 24
42 Во 2-м тайме 34
21 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 28
6
10%
6
10%
1-15
8
13%
8
14%
16-30
6
10%
10
17%
31-45
11
18%
13
22%
46-60
12
19%
7
12%
61-75
19
31%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1
Гранада
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гранада - Сельта 1:1 Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2
Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|63 - 34
|66
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 38
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 39
|41
|12.
|Сельта
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 38
|40
|13.
|Эльче
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 45
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 37
|36
|16.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|17.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|18.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка 2:6 Гранада
Исход игры
Мальорка
68.2% (73)
Ничья
22.4% (24)
Гранада
9.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
25.49% (26)
Меньше
74.51% (76)
Обе команды забьют
Да
44.12% (45)
Нет
55.88% (57)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
43.9% (47)
2:1 Мальорка
18.7% (20)
1:1 Ничья
18.7% (20)
1:2 Гранада
4.7% (5)
2:0 Мальорка
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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