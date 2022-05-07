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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Мальорка
2:6
Конец матча
Гранада
0'
0:1
6' Гол
Суарес Луис
1:1
28' Гол
Сальва Севилья
45' Желтая карточка
Раильо Антонио
45' Желтая карточка
Маффео Пабло
1:2
46' Гол
Эскудеро Серхио
1:3
55' Гол
Пуэртас Антонио
2:3
58' Гол
Раильо Антонио
60' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
67' Желтая карточка
Вальент Мартин
2:4
69' Гол
Видаль Молина
2:5
78' Гол
Узуни Мюрто
83' Желтая карточка
Петрович Ньегош
2:6
90' Гол
Видаль Молина
90'+6

Ход матча

6'
0:1
Суарес Луис
28'
Сальва Севилья
(Мурики Ведат)
1:1
45'
Раильо Антонио
 
45'
Маффео Пабло
 
46'
1:2
Эскудеро Серхио
51'
 
Видаль Молина
Суарес Луис
53'
Ли Кан Ин
Пратс Абдон
 
55'
1:3
Пуэртас Антонио
(Видаль Молина)
58'
Раильо Антонио
(Маффео Пабло)
2:3
60'
 
Дуарте Домингуш
62'
 
Гоналон Максим
Кольядо Алекс
62'
 
Узуни Мюрто
Мачис Дарвин
67'
Вальент Мартин
 
68'
Санчес Антонио
Родригес Даниэль
 
68'
Анхель Луис
Сальва Севилья
 
69'
2:4
Видаль Молина
(Гоналон Максим)
76'
 
Санчес Герман
Пуэртас Антонио
77'
 
Ариас Сантьяго
Эскудеро Серхио
78'
2:5
Узуни Мюрто
83'
 
Петрович Ньегош
85'
Оливан Бриан
Коста Хауме
 
85'
Льябрес Хавьер
Кубо Такефуса
 
90'
2:6
Видаль Молина
(Кини Марин)

Статистика матча

  • 2 Голы 6
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Мальорка 68.2% (73)
X 22.4% (24)
Гранада 9.3% (10)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Команды равны на данный момент, посмотрим кто вытащит этот матч, здесь я пойду всему вопреки и рискну... Ещё
BEEFS #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
18
Коста
Хауме
17
Кубо
Такефуса
12
Баба
Иддрису
8
Сальва
Севилья
14
Родригес
Даниэль
9
Пратс
Абдон
7
Мурики
Ведат
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
3
Эскудеро
Серхио
5
Милья
Луис
18
Петрович
Ньегош
10
Пуэртас
Антонио
35
Кольядо
Алекс
11
Мачис
Дарвин
9
Суарес
Луис
III
Мальорка
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Гранада

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
2:3
П
1:2
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 5 (4) 0.14
Мурики Ведат 4 (2) 0.11
Родригес Даниэль 3 0.09
Анхель Луис 2 0.06
Фернандо Ниньо 2 0.06
Пратс Абдон 2 0.06
Раильо Антонио 2 0.06
Баба Иддрису 2 0.06
Маффео Пабло 1 0.03
Ли Кан Ин 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 10 0.29
Суарес Луис III 8 0.23
Пуэртас Антонио 6 0.17
Мачис Дарвин 4 0.11
Милья Луис 3 (3) 0.09
Эскудеро Серхио 2 0.06
Санчес Герман 2 0.06
Рочина Рубен 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Виктор Диаз 1 0.03
Узуни Мюрто 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кини Марин 0 0
Петрович Ньегош 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 9 0
Руссо Франко 5 2
Маффео Пабло 8 0
Родригес Даниэль 7 0
Раильо Антонио 7 0
Коста Хауме 5 1
Оливан Бриан 6 0
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Мурики Ведат 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Вальент Мартин 4 0
Анхель Луис 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Санчес Антонио 2 0
Гренье Клеман 1 0
Сальва Севилья 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 10 1
Кини Марин 10 0
Дуарте Домингуш 6 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Виктор Диаз 5 0
Петрович Ньегош 5 0
Суарес Луис III 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Эскудеро Серхио 4 0
Пуэртас Антонио 4 0
Милья Луис 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Видаль Молина 2 0
Мачис Дарвин 2 0
Абрам Луис 2 0
Этеки Ян 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Ариас Сантьяго 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
2
11%
4
18%
1-15
7
39%
2
9%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
1
6%
8
36%
76-90

Пропущено

24
30
6 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
17%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
8%
6
20%
31-45
6
25%
8
27%
46-60
6
25%
5
17%
61-75
6
25%
5
17%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
7%
2
9%
1-15
4
29%
4
18%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
6
27%
61-75
7
50%
9
41%
76-90

Пропущено

38
28
14 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
2
5%
3
11%
1-15
8
21%
5
18%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
6
16%
2
7%
61-75
13
34%
9
32%
76-90

Забито

32
44
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 12
3
9%
6
14%
1-15
11
34%
6
14%
16-30
3
9%
3
7%
31-45
1
3%
3
7%
46-60
6
19%
9
20%
61-75
8
25%
17
39%
76-90

Пропущено

62
58
20 В 1-м тайме 24
42 Во 2-м тайме 34
21 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 28
6
10%
6
10%
1-15
8
13%
8
14%
16-30
6
10%
10
17%
31-45
11
18%
13
22%
46-60
12
19%
7
12%
61-75
19
31%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1
Гранада
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гранада - Сельта 1:1 Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4 Севилья - Гранада 4:2
Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 34 19 9 6 63 - 34 66
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 34 17 7 10 56 - 38 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
8. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия 0:0 Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
12. Сельта Заявка 34 10 10 14 37 - 38 40
13. Эльче Заявка 34 10 9 15 37 - 45 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
17. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
18. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
8. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия 0:0 Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
10. Валенсия 0:0 Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
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    Прогнозы 107
    Мальорка 68.2% (73)
    X 22.4% (24)
    Гранада 9.3% (10)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Команды равны на данный момент, посмотрим кто вытащит этот матч, здесь я пойду всему вопреки и рискну... Ещё
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    Прогнозы на матч Мальорка 2:6 Гранада

    Исход игры
    Мальорка
    68.2% (73)
    Ничья
    22.4% (24)
    Гранада
    9.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.49% (26)
    Меньше
    74.51% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    44.12% (45)
    Нет
    55.88% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    43.9% (47)
    2:1 Мальорка
    18.7% (20)
    1:1 Ничья
    18.7% (20)
    1:2 Гранада
    4.7% (5)
    2:0 Мальорка
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
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