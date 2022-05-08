Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 18903
28' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
0:1
42' ГолБарха Энрике
52' Желтая карточкаБарха Энрике
62' Желтая карточкаБрашанац Дарко
1:1
67' ГолРибаудо Нико
76' Желтая карточкаСанчес Мануэль
Ход матча
28'
42'
0:1
46'
52'
62'
67'
1:1
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
22
Видаль
Алеш
10
Дардер
Серхи
7
Лэй
У
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Осасуна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|15 (4)
|0.43
|Пуадо Хавьер
|4
|0.11
|Дардер Серхи
|3
|0.09
|Кабрера Леандро
|2
|0.06
|Видаль Алеш
|2
|0.06
|Ману Морланес
|2
|0.06
|Рибаудо Нико
|2
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Лэй У
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|8 (2)
|0.23
|Авила Эсекьель
|6 (1)
|0.17
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.14
|Гарсия Давид III
|4
|0.11
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.06
|Барха Энрике
|2
|0.06
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Алеш
|9
|0
|Баре Кейди
|9
|0
|Рауль де Томас
|5
|2
|Педроса Адриа
|8
|0
|Ману Морланес
|6
|1
|Кабрера Леандро
|7
|0
|Хиль Оскар II
|7
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Эррера Янгель
|5
|0
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Калеро Фернандо
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Дидак Вилья
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Видаль Начо
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Брашанац Дарко
|7
|0
|Гарсия Давид III
|7
|0
|Санчес Мануэль
|6
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Анхель Хосе
|3
|1
|Круз Хуан
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Торрес Роберто
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
20
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 25
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
7
30%
2
10%
31-45
5
22%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
3
13%
6
30%
76-90
Пропущено
19
23
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
21%
2
9%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
26%
5
22%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
4
21%
6
26%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
2
13%
5
29%
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
33%
3
18%
76-90
Пропущено
31
22
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
6
19%
1
5%
31-45
8
26%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
9
29%
29%
7
32%
76-90
Забито
38
37
16 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 13
4
11%
7
19%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
8
21%
6
16%
31-45
9
24%
6
16%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
8
21%
9
24%
76-90
Пропущено
50
45
25 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
8
16%
5
11%
1-15
6
12%
9
20%
16-30
11
22%
6
13%
31-45
11
22%
6
13%
46-60
1
2%
6
13%
61-75
13
26%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0
Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2
Осасуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0
Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|57 - 40
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|36 - 46
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|38 - 50
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Осасуна
Исход игры
Эспаньол
65% (67)
Ничья
23.3% (24)
Осасуна
11.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
27.72% (28)
Меньше
72.28% (73)
Обе команды забьют
Да
46.53% (47)
Нет
53.47% (54)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
37.9% (39)
2:1 Эспаньол
22.3% (23)
1:1 Ничья
18.4% (19)
0:1 Осасуна
5.8% (6)
2:0 Эспаньол
3.9% (4)
1:2 Осасуна
3.9% (4)
0:0 Ничья
3.9% (4)
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