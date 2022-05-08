Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Команда Осасуна играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Осасуна

46' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Отличный пас сделал Кабрера Леандро из команды Эспаньол . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

45' Рамальо Чимено из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Осасуна

43' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Барха Энрике из команды Осасуна

42' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осасуна пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Эспаньол

39' Эррера Янгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Осасуна

36' Хорошую попытку сделал Брашанац Дарко . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

36' Игрок Эррера Янгель из команды Эспаньол неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Серхи Гомес из команды Эспаньол

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Эррера Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Пуадо Хавьер из команды Эспаньол делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

31' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Плохо сыграл Калеро Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Де Вильена Тонни получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Де Вильена Тонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Эрнандес Аридане из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Будимир Анте нанес удар, мяч был парирован, но Диего Лопес не удержал его в руках.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Эспаньол

17' Игрок Брашанац Дарко из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

17' ШАНС! Брашанац Дарко вышел один на один с голкипером...

16' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Осасуна

13' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

11' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

11' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Санчес Мануэль из команды Осасуна делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

6' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Круз Хуан из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Выглядело как неплохой момент. Санчес Мануэль из команды Осасуна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

2' Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эспаньол начинает с центра поля