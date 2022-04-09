Испания: Ла Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 16603
0:1
43' ГолГарсия Рауль
50' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
1:1
60' ГолПедраса Альфонсо
81' Желтая карточкаМанди Аисса
85' Желтая карточкаПетхарроман Алекс
90' Желтая карточкаГарсия Дани
90' Желтая карточкаСансет Ойян
Ход матча
43'
0:1
50'
60'
1:1
81'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы
-
5 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
7 Угловые
-
1 Офсайды
-
16 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
60 Владение мячом, %
Владение мячом
25
Орье
Серж
22
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
23
Гомес
Мойсес
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Орье СержЗащитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Атлетик Б
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|8 (2)
|0.26
|Морено Херард
|8 (1)
|0.26
|Пино Йереми
|6
|0.19
|Тригерос Мануэль
|5
|0.16
|Диа Булайе
|5
|0.16
|Торрес Пау II
|4
|0.13
|Морено Альберто
|3
|0.1
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.06
|Чуквезе Саму
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|7
|0.23
|Сансет Ойян
|6
|0.19
|Гарсия Рауль
|5
|0.16
|Муньяин Икер
|3 (1)
|0.1
|Иньиго Мартинес
|3
|0.1
|Беренгер Алекс
|2
|0.06
|Вивиан Даниэль
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Весга Микель
|1
|0.03
|Серрано Нико
|1
|0.03
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.03
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Орье Серж
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|7
|2
|Гарсия Дани
|8
|0
|Беренгер Алекс
|7
|0
|Йерай Альварес
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Весга Микель
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Петхарроман Алекс
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
12
17 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
5
14%
0
0%
1-15
4
11%
3
25%
16-30
8
23%
2
17%
31-45
5
14%
2
17%
46-60
3
9%
3
25%
61-75
10
29%
2
17%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 19
0
0%
5
22%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
5
36%
2
9%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
5
36%
7
30%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
7%
7
39%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
4
22%
76-90
Забито
49
35
23 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
5
10%
5
14%
1-15
5
10%
5
14%
16-30
13
27%
4
11%
31-45
6
12%
3
9%
46-60
5
10%
9
26%
61-75
15
31%
9
26%
76-90
Пропущено
30
31
12 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
4
13%
8
26%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
3
10%
3
10%
46-60
7
23%
2
6%
61-75
8
27%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3
Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2
Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|31
|22
|6
|3
|62 - 26
|72
|2.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|28 - 34
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|15.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|16.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Вильярреал
73.1% (79)
Ничья
23.1% (25)
Атлетик Б
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.34% (47)
Меньше
55.66% (59)
Обе команды забьют
Да
66.04% (70)
Нет
33.96% (36)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37% (40)
1:0 Вильярреал
25% (27)
1:1 Ничья
22.2% (24)
2:0 Вильярреал
5.6% (6)
1:2 Атлетик Б
2.8% (3)
3:1 Вильярреал
2.8% (3)
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