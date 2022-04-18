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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 89
Вильярреал 83.1% (74)
X 10.1% (9)
Валенсия 6.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Валенсия
1.50
4.87
7.26
Все Коэффициенты
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
17
Ло
Чельсо
Джовани
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
21
Пино
Йереми
9
Алькасер
Пако
15
Данджума
Арно
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
24
Джюмарт
Эрай
32
Васкес
Хесус
10
Солер
Карлос
23
Мориба
Илайкс
8
Рачич
Урош
11
Кошта
Элдер
19
Дуро
Уго
22
Андре
Маркос
Вильярреал
4-3-3
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Валенсия

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

32 матча

37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 9 (1) 0.28
Данджума Арно 8 (2) 0.25
Тригерос Мануэль 6 0.19
Пино Йереми 6 0.19
Диа Булайе 5 0.16
Торрес Пау II 4 0.13
Морено Альберто 3 0.09
Парехо Даниэль 2 (1) 0.06
Чуквезе Саму 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.34
Солер Карлос 11 (7) 0.34
Дуро Уго 6 0.19
Макси Гомес 3 0.09
Гайя Хосе 2 0.06
Габриэль Паулиста 2 0.06
Альдерете Омар 2 0.06
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Коклен Франсис 3 0
Орье Серж 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 12 0
Фулкье Димитри 10 0
Дьякаби Муктар 10 0
Гильямон Уго 8 1
Гайя Хосе 7 1
Макси Гомес 6 1
Мориба Илайкс 5 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Вальехо Ману 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Андре Маркос 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
20
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
5
14%
2
10%
1-15
4
11%
3
15%
16-30
8
23%
4
20%
31-45
5
14%
5
25%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
10
29%
3
15%
76-90

Пропущено

16
27
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
19%
7
26%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
3
19%
7
26%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 18
1
6%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
8
32%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
5
33%
5
28%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Забито

51
45
25 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
6
12%
5
11%
1-15
6
12%
5
11%
16-30
13
25%
8
18%
31-45
6
12%
11
24%
46-60
5
10%
5
11%
61-75
15
29%
29%
11
24%
76-90

Пропущено

31
45
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
4
13%
7
16%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
5
16%
6
13%
31-45
3
10%
6
13%
46-60
8
26%
9
20%
61-75
8
26%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0
Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1
Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 23 6 3 66 - 28 75
2. Атлетико М Заявка 32 18 6 8 59 - 39 60
3. Барселона Заявка 31 17 9 5 60 - 32 60
4. Севилья Заявка 32 16 12 4 46 - 25 60
5. Бетис Заявка 32 17 6 9 56 - 37 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал Заявка 32 13 10 9 51 - 31 49
8. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 32 45
9. Осасуна Заявка 32 12 8 12 33 - 41 44
10. Валенсия Заявка 32 10 12 10 44 - 46 42
11. Сельта Заявка 32 10 9 13 36 - 35 39
12. Эспаньол Заявка 32 10 9 13 37 - 44 39
13. Эльче Заявка 32 9 8 15 35 - 44 35
14. Райо Вальекано Заявка 31 9 7 15 32 - 38 34
15. Хетафе Заявка 32 7 11 14 29 - 37 32
16. Кадис Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
17. Гранада Заявка 32 6 11 15 36 - 56 29
18. Мальорка Заявка 32 7 8 17 27 - 53 29
19. Алавес Заявка 32 6 7 19 25 - 53 25
20. Леванте Заявка 32 5 10 17 39 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 16 11 3 2 31 - 15 36
4. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
5. Вильярреал Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
13. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
14. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
15. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 2 2 32 - 15 38
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Валенсия Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
9. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
10. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
16. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
17. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
18. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
19. Райо Вальекано Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20. Алавес Заявка 16 1 3 12 12 - 35 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2022, осталось 10 часов 19 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 89
    Вильярреал 83.1% (74)
    X 10.1% (9)
    Валенсия 6.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Валенсия
    1.50
    4.87
    7.26
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вильярреал - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Вильярреал - Валенсия

    Исход игры
    Вильярреал
    83.1% (74)
    Ничья
    10.1% (9)
    Валенсия
    6.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.16% (42)
    Меньше
    46.84% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    62.03% (49)
    Нет
    37.97% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    39.3% (35)
    1:0 Вильярреал
    23.6% (21)
    2:0 Вильярреал
    9% (8)
    1:1 Ничья
    7.9% (7)
    3:1 Вильярреал
    3.4% (3)
    1:2 Валенсия
    3.4% (3)
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