Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Эстадио де ла Керамика
21
Пино
Йереми
24
Джюмарт
Эрай
32
Васкес
Хесус
10
Солер
Карлос
11
Кошта
Элдер
19
Дуро
Уго
22
Андре
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
-
32 Васкес ХесусЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Валенсия
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
32 матча
37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|9 (1)
|0.28
|Данджума Арно
|8 (2)
|0.25
|Тригерос Мануэль
|6
|0.19
|Пино Йереми
|6
|0.19
|Диа Булайе
|5
|0.16
|Торрес Пау II
|4
|0.13
|Морено Альберто
|3
|0.09
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.06
|Чуквезе Саму
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.34
|Солер Карлос
|11 (7)
|0.34
|Дуро Уго
|6
|0.19
|Макси Гомес
|3
|0.09
|Гайя Хосе
|2
|0.06
|Габриэль Паулиста
|2
|0.06
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Орье Серж
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|12
|0
|Фулкье Димитри
|10
|0
|Дьякаби Муктар
|10
|0
|Гильямон Уго
|8
|1
|Гайя Хосе
|7
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Мориба Илайкс
|5
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Дуро Уго
|2
|1
|Кошта Элдер
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
20
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
5
14%
2
10%
1-15
4
11%
3
15%
16-30
8
23%
4
20%
31-45
5
14%
5
25%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
10
29%
3
15%
76-90
Пропущено
16
27
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
19%
7
26%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
3
19%
7
26%
76-90
Забито
16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 18
1
6%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
8
32%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
5
33%
5
28%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Забито
51
45
25 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
6
12%
5
11%
1-15
6
12%
5
11%
16-30
13
25%
8
18%
31-45
6
12%
11
24%
46-60
5
10%
5
11%
61-75
15
29%
29%
11
24%
76-90
Пропущено
31
45
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
4
13%
7
16%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
5
16%
6
13%
31-45
3
10%
6
13%
46-60
8
26%
9
20%
61-75
8
26%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0
Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1
Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|66 - 28
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|59 - 39
|60
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|60 - 32
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|46 - 25
|60
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|56 - 37
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|51 - 31
|49
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 41
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|44 - 46
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 35
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|37 - 44
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 44
|35
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|32 - 38
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|29 - 37
|32
|16.
|Кадис
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|17.
|Гранада
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|36 - 56
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|27 - 53
|29
|19.
|Алавес
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 53
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|39 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 15
|36
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|13.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|14.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|15.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|32 - 15
|38
|2.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|16.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Алавес
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|12 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Вильярреал - Валенсия
Исход игры
Вильярреал
83.1% (74)
Ничья
10.1% (9)
Валенсия
6.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.16% (42)
Меньше
46.84% (37)
Обе команды забьют
Да
62.03% (49)
Нет
37.97% (30)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
39.3% (35)
1:0 Вильярреал
23.6% (21)
2:0 Вильярреал
9% (8)
1:1 Ничья
7.9% (7)
3:1 Вильярреал
3.4% (3)
1:2 Валенсия
3.4% (3)
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