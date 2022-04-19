Испания: Ла Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Визит Мальорка Эстади Зрители: 15264
5' Undefined phrase: football_event_Лежён Флорьян
1:0
11' ГолПратс Абдон
24' Желтая карточкаБаба Иддрису
35' Желтая карточкаГарсия Мануэль
45' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
2:0
45' ГолМурики Ведат
57' Желтая карточкаЭдгар Мендес
2:1
73' Гол в свои воротаРаильо Антонио
73' Желтая карточкаН'Диайе Лум
83' Желтая карточкаМурики Ведат
90' Желтая карточкаГвидетти Йон
90' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
Ход матча
11'
1:0
24'
35'
45'
2:0
57'
73'
2:1
73'
83'
90'
Статистика матча
-
2 Голы
-
1 Удары по воротам
-
3 Удары в створ
-
0 Угловые
-
1 Офсайды
-
25 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
40 Владение мячом, %
Владение мячом
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
12
Баба
Иддрису
23
Химо
Наварро
17
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хопп МэттьюНападающий
-
19 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Алавес
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальва Севилья
|4 (4)
|0.12
|Мурики Ведат
|4 (2)
|0.12
|Родригес Даниэль
|3
|0.09
|Анхель Луис
|2
|0.06
|Фернандо Ниньо
|2
|0.06
|Пратс Абдон
|2
|0.06
|Баба Иддрису
|2
|0.06
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Кубо Такефуса
|1
|0.03
|Санчес Антонио
|1
|0.03
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|13 (6)
|0.39
|Эскаланте Гонсало
|3
|0.09
|Лагуардия Виктор
|2
|0.06
|Н'Диайе Лум
|2
|0.06
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|9
|0
|Руссо Франко
|5
|2
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Коста Хауме
|5
|1
|Маффео Пабло
|6
|0
|Оливан Бриан
|6
|0
|Рейна Маноло
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Мурики Ведат
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Анхель Луис
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Сальва Севилья
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|10
|1
|Н'Диайе Лум
|9
|0
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Лагуардия Виктор
|7
|0
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Эдгар Мендес
|4
|0
|Пина Томас
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Гарсия Мануэль II
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 26
2
13%
2
18%
1-15
6
38%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
31%
2
18%
61-75
1
6%
1
9%
76-90
Пропущено
18
39
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
3
17%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
2
11%
5
13%
31-45
4
22%
7
18%
46-60
5
28%
5
13%
61-75
4
22%
12
31%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
1
8%
2
15%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
46%
4
31%
76-90
Пропущено
36
18
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 11
2
6%
3
17%
1-15
7
19%
3
17%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
4
11%
3
17%
46-60
6
17%
4
22%
61-75
13
36%
5
28%
76-90
Забито
29
24
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
12 Не забивали 16
3
10%
4
17%
1-15
10
34%
2
8%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
7
24%
5
21%
76-90
Пропущено
54
57
18 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 27
5
9%
8
14%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
6
11%
5
9%
31-45
8
15%
10
18%
46-60
11
20%
9
16%
61-75
17
31%
17
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0
Алавес
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1
Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|66 - 28
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|59 - 39
|60
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|17
|9
|5
|60 - 32
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|16
|12
|4
|46 - 25
|60
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|32 - 30
|55
|7.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|33
|14
|10
|9
|53 - 31
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 41
|44
|10.
|Валенсия
|0:2 Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 35
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|37 - 44
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|32 - 38
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|29 - 37
|32
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|27 - 43
|31
|18.
|Гранада
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|36 - 56
|29
|19.
|Алавес
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|26 - 55
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|39 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 15
|36
|4.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|12 - 6
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 16
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|0:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 25
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|32 - 15
|38
|2.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|28 - 18
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|6.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Валенсия
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|2:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|16.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
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