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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15264
Алавес
0'
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Лежён Флорьян
1:0
11' Гол
Пратс Абдон
24' Желтая карточка
Баба Иддрису
35' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
45' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
2:0
45' Гол
Мурики Ведат
57' Желтая карточка
Эдгар Мендес
2:1
73' Гол в свои ворота
Раильо Антонио
73' Желтая карточка
Н'Диайе Лум
83' Желтая карточка
Мурики Ведат
90' Желтая карточка
Гвидетти Йон
90' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
90'+10

Ход матча

5'
 
Лежён Флорьян
11'
Пратс Абдон
(Маффео Пабло)
1:0
24'
Баба Иддрису
 
35'
 
Гарсия Мануэль
45'
 
Эскаланте Гонсало
45'
Мурики Ведат
(Родригес Даниэль)
2:0
54'
Батталья Родриго
Баба Иддрису
 
57'
 
Эдгар Мендес
60'
 
Пельистри Факундо
Эдгар Мендес
60'
 
Де ла Фуэнте Мигель
Эскаланте Гонсало
68'
Гонсалес Джованни
Пратс Абдон
 
68'
Ли Кан Ин
Оливан Бриан
 
73'
2:1
Раильо Антонио
73'
 
Н'Диайе Лум
73'
 
Пина Томас
Н'Диайе Лум
82'
Санчес Антонио
Сальва Севилья
 
82'
Фернандо Ниньо
Кубо Такефуса
 
83'
Мурики Ведат
 
90'
 
Гвидетти Йон
Химо Наварро
90'
 
Агиррегабириа Мартин
Дуарте Рубен
90'
 
Гвидетти Йон
90'
 
Агиррегабириа Мартин

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 25 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 40 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Новости
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
17
Кубо
Такефуса
8
Сальва
Севилья
12
Баба
Иддрису
14
Родригес
Даниэль
7
Мурики
Ведат
9
Пратс
Абдон
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эскаланте
Гонсало
6
Н'Диайе
Лум
17
Эдгар
Мендес
14
Гарсия
Мануэль
II
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Мальорка
4-4-1-1
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Алавес

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 4 (4) 0.12
Мурики Ведат 4 (2) 0.12
Родригес Даниэль 3 0.09
Анхель Луис 2 0.06
Фернандо Ниньо 2 0.06
Пратс Абдон 2 0.06
Баба Иддрису 2 0.06
Маффео Пабло 1 0.03
Ли Кан Ин 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 13 (6) 0.39
Эскаланте Гонсало 3 0.09
Лагуардия Виктор 2 0.06
Н'Диайе Лум 2 0.06
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 9 0
Руссо Франко 5 2
Родригес Даниэль 7 0
Коста Хауме 5 1
Маффео Пабло 6 0
Оливан Бриан 6 0
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Мурики Ведат 5 0
Раильо Антонио 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Анхель Луис 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Санчес Антонио 2 0
Сальва Севилья 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 10 1
Н'Диайе Лум 9 0
Лежён Флорьян 7 1
Лагуардия Виктор 7 0
Эскаланте Гонсало 5 0
Химо Наварро 4 0
Эдгар Мендес 4 0
Пина Томас 3 0
Риоха Луис 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Хави Лопеc 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Гарсия Мануэль II 2 0
Мойя Антонио 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Тачи 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 26
2
13%
2
18%
1-15
6
38%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
31%
2
18%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Пропущено

18
39
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
3
17%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
2
11%
5
13%
31-45
4
22%
7
18%
46-60
5
28%
5
13%
61-75
4
22%
12
31%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
1
8%
2
15%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
46%
4
31%
76-90

Пропущено

36
18
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 11
2
6%
3
17%
1-15
7
19%
3
17%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
4
11%
3
17%
46-60
6
17%
4
22%
61-75
13
36%
5
28%
76-90

Забито

29
24
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
12 Не забивали 16
3
10%
4
17%
1-15
10
34%
2
8%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
7
24%
5
21%
76-90

Пропущено

54
57
18 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 27
5
9%
8
14%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
6
11%
5
9%
31-45
8
15%
10
18%
46-60
11
20%
9
16%
61-75
17
31%
17
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0
Алавес
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1
Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 23 6 3 66 - 28 75
2. Атлетико М Заявка 32 18 6 8 59 - 39 60
3. Барселона Заявка 31 17 9 5 60 - 32 60
4. Севилья Заявка 32 16 12 4 46 - 25 60
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 32 15 10 7 32 - 30 55
7. Вильярреал 2:0 Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 32 45
9. Осасуна Заявка 32 12 8 12 33 - 41 44
10. Валенсия 0:2 Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Сельта Заявка 32 10 9 13 36 - 35 39
12. Эспаньол Заявка 32 10 9 13 37 - 44 39
13. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
14. Райо Вальекано Заявка 31 9 7 15 32 - 38 34
15. Хетафе Заявка 32 7 11 14 29 - 37 32
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
18. Гранада Заявка 32 6 11 15 36 - 56 29
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 32 5 10 17 39 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 16 11 3 2 31 - 15 36
4. Вильярреал 2:0 Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
6. Реал Сосьедад Заявка 16 9 5 2 12 - 6 32
7. Эспаньол Заявка 16 9 4 3 23 - 16 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия 0:2 Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 20 21
16. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 16 3 7 6 21 - 25 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 2 2 32 - 15 38
2. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
3. Барселона Заявка 16 7 7 2 28 - 18 28
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
6. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Валенсия 0:2 Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
9. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
10. Атлетик Б Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал 2:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
16. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
17. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
18. Хетафе Заявка 16 0 7 9 8 - 22 7
19. Райо Вальекано Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
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Где смотреть матч Мальорка 2:1 Алавес онлайн

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