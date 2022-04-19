Второй тайм

100' Обе команды могли выиграть сегодня, но Мальорка вырывает победу

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

100' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

98' Игрок команды Алавес совершает фол

98' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

97' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

97' Рефери не любит споров - именно за это Агиррегабириа Мартин сейчас получил желтую

96' Рефери не любит споров - именно за это Гвидетти Йон сейчас получил желтую

96' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

96' Хорошую попытку сделал Пельистри Факундо . Удар в створ, но вратарь начеку

96' Хоселу Санмартин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

96' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Назначен штрафной. Пострадал Пельистри Факундо , его свалил Антонио Санчес.

94' Фернандо Ниньо наказан за толчок Пина Томас

94' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Фернандо Ниньо имел все шансы забить, но Фернандо Пачеко сделал отличный сейв!

93' ШАНС! Фернандо Ниньо вышел один на один с голкипером...

93' Фернандо Ниньо из команды Мальорка идет с мячом вперед на обострение...

93' Родригес Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом

93' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Маффео Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Мурики Ведат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Мурики Ведат из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Вальент Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Мальорка

85' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Гонсалес Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Антонио Санчес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Антонио Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Мурики Ведат получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Удар от ворот произведет Мальорка

82' Тактическая замена. Кубо Такефуса уходит с поля и его заменяет Фернандо Ниньо

82' Тактическая замена. Сальва Севилья уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

81' Де ла Фуэнте Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Мальорка

79' Хоселу Санмартин не смог попасть в створ ударом издали

79' Риоха Луис из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

79' Батталья Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Забив гол, Алавес сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

73' Г О О О О Л - Раильо Антонио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

73' Хоселу Санмартин из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

73' Отличные скиллы показывает Н'Диайе Лум , обводя своих соперников

73' Гонсалес Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хоселу Санмартин из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

71' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Команда Мальорка довольна результатом к этому моменту.

70' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Мальорка

69' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Батталья Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Батталья Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Алавес выполняет удар от ворот.

59' Мурики Ведат из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Эдгар Мендес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Сальва Севилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хороший удар издали нанес Эскаланте Гонсало , но отличный сейв сделал Серхио Рико. Угловой.

56' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

54' Мальорка выполняет удар от ворот.

54' Эдгар Мендес из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' О, нет. Из многообещающей позиции Мурики Ведат из команды Мальорка наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

52' Алавес выполняет удар от ворот.

51' Кубо Такефуса не смог попасть в створ ударом издали

51' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Мальорка

48' Сальва Севилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

47' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота