Стадион: Корнелья-Эль Прат
История личных встреч
Эспаньол
Валенсия
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
28 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
8 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|16 (5)
|0.44
|Пуадо Хавьер
|4
|0.11
|Дардер Серхи
|3
|0.08
|Кабрера Леандро
|2
|0.06
|Видаль Алеш
|2
|0.06
|Ману Морланес
|2
|0.06
|Рибаудо Нико
|2
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Лэй У
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.31
|Солер Карлос
|11 (7)
|0.31
|Дуро Уго
|7
|0.19
|Макси Гомес
|3
|0.08
|Гайя Хосе
|2
|0.06
|Габриэль Паулиста
|2
|0.06
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Алеш
|10
|0
|Баре Кейди
|9
|0
|Рауль де Томас
|5
|2
|Педроса Адриа
|8
|0
|Эррера Янгель
|6
|1
|Ману Морланес
|6
|1
|Кабрера Леандро
|7
|0
|Хиль Оскар II
|7
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Лопес Диего
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Калеро Фернандо
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Дидак Вилья
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|14
|0
|Гильямон Уго
|10
|2
|Дьякаби Муктар
|11
|0
|Гайя Хосе
|7
|2
|Фулкье Димитри
|10
|0
|Мориба Илайкс
|7
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Дуро Уго
|2
|1
|Кошта Элдер
|3
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Андре Маркос
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Джюмарт Эрай
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
20
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
7
30%
4
20%
31-45
5
22%
5
25%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
3
13%
3
15%
76-90
Пропущено
19
29
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
21%
8
28%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
5
26%
2
7%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
4
21%
7
24%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
3
19%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
4
25%
6
23%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
8
31%
76-90
Пропущено
33
22
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
9
27%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
9
27%
7
32%
76-90
Забито
39
46
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
5
13%
5
11%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
8
21%
8
17%
31-45
9
23%
11
24%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
8
21%
11
24%
76-90
Пропущено
52
51
26 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 23
9
17%
8
16%
1-15
6
12%
7
14%
16-30
11
21%
6
12%
31-45
12
23%
7
14%
46-60
1
2%
9
18%
61-75
13
25%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2
Валенсия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1
Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|26
|6
|4
|79 - 30
|84
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|68 - 36
|72
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 41
|67
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|51 - 29
|66
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|60 - 40
|61
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|37 - 34
|59
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|60 - 35
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|41 - 35
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|37 - 47
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|45 - 52
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 41
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 44
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|39 - 52
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|37 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 38
|38
|16.
|Гранада
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|44 - 59
|37
|17.
|Кадис
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|33 - 50
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|32 - 62
|33
|19.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|30 - 61
|31
|20.
|Леванте
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|44 - 73
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 13
|43
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 18
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|13.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 44
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол - Валенсия
Исход игры
Эспаньол
12.9% (4)
Ничья
54.8% (17)
Валенсия
32.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
35.48% (11)
Меньше
64.52% (20)
Обе команды забьют
Да
83.87% (26)
Нет
16.13% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.4% (15)
1:2 Валенсия
22.6% (7)
2:1 Эспаньол
9.7% (3)
0:1 Валенсия
6.5% (2)
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