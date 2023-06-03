Тур: 38. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
13' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
1:0
28' ГолБалогун Фоларин
44' Желтая карточкаЛеруа Лео
1:1
54' ГолВахи Элю
1:2
59' ГолНорден Арно
Ход матча
13'
28'
1:0
44'
54'
1:1
59'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
216 Количество передач 192
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
43
Кейта
Чейк
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюня
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
43 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Fallou Fall
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тамаш ТибоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
33 Геген АксельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Монпелье
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.4
1.42
Среднее время на гол
64
63
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.36
1.41
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
66
63
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|21 (6)
|0.55
|Манетси Маршал
|7
|0.18
|Ито Дзюня
|6
|0.16
|Флипс Алексис
|4
|0.11
|Каюсте Йенс
|3
|0.08
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.05
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|17 (1)
|0.45
|Саванье Тежи
|12 (6)
|0.32
|Норден Арно
|8
|0.21
|Мауасса Фет
|5
|0.13
|Мавидиди Стефи
|4
|0.11
|Хазри Вахби
|4
|0.11
|Коцца Николя
|2
|0.05
|Жермен Валер
|2
|0.05
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сако Фалае
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|3
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|5
|2
|Абдельамид Юнис
|6
|0
|Манетси Маршал
|6
|0
|Балогун Фоларин
|5
|0
|Ито Дзюня
|3
|1
|Флипс Алексис
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Бузи Максим
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Кейта Шейк I
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Fallou Fall
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|8
|1
|Саванье Тежи
|4
|3
|Ферри Жордан
|6
|1
|Леруа Лео
|7
|0
|Хазри Вахби
|5
|1
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Куяте Кики
|5
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Сако Фалае
|3
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
14
Реймс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Монпелье
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
21
Волевые поражения
15
20
Реймс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Монпелье
50%
50%
16 побед 16 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
24% (9)
41% (15)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
16
21
Волевые поражения
23
34
Голы по времени матча
Забито
27
34
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
23 Не забивали 22
6
22%
8
24%
1-15
6
22%
4
12%
16-30
2
7%
5
15%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
6
22%
7
21%
76-90
Пропущено
20
31
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
15%
4
13%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
2
10%
8
26%
61-75
5
25%
6
19%
76-90
Забито
19
29
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
4
21%
4
14%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
3
16%
2
7%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
6
32%
9
31%
76-90
Пропущено
20
29
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
15%
3
10%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
3
15%
5
17%
61-75
4
20%
10
34%
76-90
Забито
46
63
23 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 34
21 Забивали первыми 21
11 Не забивали 5
10
22%
12
19%
1-15
8
17%
10
16%
16-30
5
11%
7
11%
31-45
6
13%
7
11%
46-60
5
11%
11
17%
61-75
12
26%
16
25%
76-90
Пропущено
40
60
18 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 27
6
15%
7
12%
1-15
3
8%
4
7%
16-30
9
23%
12
20%
31-45
8
20%
8
13%
46-60
5
13%
13
22%
61-75
9
23%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0
Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3
Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4
Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1
Результаты матчей
Реймс
Монпелье
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
10 раз 53%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
1
17 раз 46%
2
8 раз 22%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реймс
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
172
711
712
414
316
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
153
316
810
217
414
118
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
325
1027
1522
631
730
334
433
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|38
|27
|5
|6
|89 - 39
|86
|2.
|2:0 Заявка
|38
|25
|9
|4
|67 - 28
|84
|3.
|0:0 Заявка
|38
|22
|8
|8
|67 - 39
|74
|4.
|1:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|65 - 43
|69
|5.
|2:1 Заявка
|38
|21
|5
|12
|69 - 39
|68
|6.
|0:0 Заявка
|38
|19
|9
|10
|69 - 56
|66
|7.
|1:3 Заявка
|38
|18
|8
|12
|65 - 47
|62
|8.
|3:1 Заявка
|38
|15
|13
|10
|48 - 37
|58
|9.
|2:2 Заявка
|38
|16
|9
|13
|44 - 49
|57
|10.
|2:1 Заявка
|38
|15
|10
|13
|52 - 53
|55
|11.
|1:1 Заявка
|38
|12
|16
|10
|45 - 43
|52
|12.
|1:1 Заявка
|38
|14
|6
|18
|63 - 62
|48
|13.
|0:0 Заявка
|38
|12
|10
|16
|49 - 56
|46
|14.
|1:2 Заявка
|38
|11
|11
|16
|44 - 54
|44
|15.
|1:2 Заявка
|38
|9
|13
|16
|51 - 59
|40
|16.
|1:0 Заявка
|38
|7
|15
|16
|37 - 55
|36
|17.
|0:2 Заявка
|38
|8
|11
|19
|34 - 62
|35
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|6
|26
|22 - 74
|24
|19.
|0:1 Заявка
|38
|4
|11
|23
|44 - 81
|23
|20.
|0:1 Заявка
|38
|4
|6
|28
|33 - 81
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|2:1 Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|1:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|2:2 Заявка
|19
|13
|3
|3
|45 - 24
|42
|5.
|1:3 Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|1:1 Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 21
|31
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|36 - 31
|31
|9.
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|10.
|2:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|11.
|3:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|12.
|1:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|13.
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 26
|23
|16.
|1:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|17.
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 27
|22
|18.
|0:1 Заявка
|19
|1
|10
|8
|18 - 30
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|9 - 30
|13
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|32 - 15
|40
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|2:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|26 - 15
|32
|5.
|3:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|6.
|2:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|7.
|1:3 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 28
|27
|8.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 18
|26
|9.
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|34 - 33
|24
|10.
|2:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|11.
|2:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 25
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|1:1 Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|14.
|1:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|1:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 33
|18
|16.
|1:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|0:0 Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|13 - 45
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|29 (5)
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|Верратти Марко
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|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:2 Монпелье
Исход игры
Реймс
52.1% (61)
Ничья
33.3% (39)
Монпелье
14.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
71.93% (82)
Нет
28.07% (32)
Популярный счёт
2:1 Реймс
24.8% (29)
1:1 Ничья
23.9% (28)
1:0 Реймс
18.8% (22)
1:2 Монпелье
12% (14)
2:2 Ничья
7.7% (9)
2:0 Реймс
4.3% (5)
0:2 Монпелье
2.6% (3)
3:2 Реймс
1.7% (2)
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