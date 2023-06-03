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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Реймс
1:2
Второй тайм: 61'
Монпелье
0'
13' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:0
28' Гол
Балогун Фоларин
44' Желтая карточка
Леруа Лео
1:1
54' Гол
Вахи Элю
1:2
59' Гол
Норден Арно

Ход матча

13'
Абдельамид Юнис
 
28'
Балогун Фоларин
(Фоке Томас)
1:0
44'
 
Леруа Лео
54'
1:1
Вахи Элю
(Саванье Тежи)
59'
1:2
Норден Арно

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 216 Количество передач 192
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 117
Реймс 52.1% (61)
X 33.3% (39)
Монпелье 14.5% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Монпелье
3.85
4.80
4.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
43
Кейта
Чейк
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
39
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
Реймс
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Монпелье

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
0:4
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:1
К
1:0
Л2
2:2
Л2
0:4
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.4
1.42

Среднее время на гол

64
63

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.36
1.41

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

66
63

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 21 (6) 0.55
Манетси Маршал 7 0.18
Ито Дзюня 6 0.16
Флипс Алексис 4 0.11
Каюсте Йенс 3 0.08
Думбия Камори 2 (1) 0.05
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Агбаду Эммануэль 0 0
Зенели Арбер 0 0
Фоке Томас 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 17 (1) 0.45
Саванье Тежи 12 (6) 0.32
Норден Арно 8 0.21
Мауасса Фет 5 0.13
Мавидиди Стефи 4 0.11
Хазри Вахби 4 0.11
Коцца Николя 2 0.05
Жермен Валер 2 0.05
Силла Иссиага 1 0.03
Сако Фалае 1 0.03
Ферри Жордан 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 3
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Абдельамид Юнис 6 0
Манетси Маршал 6 0
Балогун Фоларин 5 0
Ито Дзюня 3 1
Флипс Алексис 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Бузи Максим 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Уильям Стилл 2 0
Кейта Шейк I 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Fallou Fall 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 8 1
Саванье Тежи 4 3
Ферри Жордан 6 1
Леруа Лео 7 0
Хазри Вахби 5 1
Жюльен Кристофер 5 0
Куяте Кики 5 0
Шотар Жорис 4 0
Сако Фалае 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Реймс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
14
Реймс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Монпелье
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
21

Волевые поражения

15
20
Реймс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Монпелье
50%
50%
16 побед 16 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
24% (9)
41% (15)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

16
21

Волевые поражения

23
34

Голы по времени матча

Забито

27
34
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
23 Не забивали 22
6
22%
8
24%
1-15
6
22%
4
12%
16-30
2
7%
5
15%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
6
22%
7
21%
76-90

Пропущено

20
31
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
15%
4
13%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
2
10%
8
26%
61-75
5
25%
6
19%
76-90

Забито

19
29
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
4
21%
4
14%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
3
16%
2
7%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
6
32%
9
31%
76-90

Пропущено

20
29
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
15%
3
10%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
3
15%
5
17%
61-75
4
20%
10
34%
76-90

Забито

46
63
23 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 34
21 Забивали первыми 21
11 Не забивали 5
10
22%
12
19%
1-15
8
17%
10
16%
16-30
5
11%
7
11%
31-45
6
13%
7
11%
46-60
5
11%
11
17%
61-75
12
26%
16
25%
76-90

Пропущено

40
60
18 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 27
6
15%
7
12%
1-15
3
8%
4
7%
16-30
9
23%
12
20%
31-45
8
20%
8
13%
46-60
5
13%
13
22%
61-75
9
23%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0
Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3
Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4
Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1

Результаты матчей

Реймс
Монпелье

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
10 раз 53%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
1
17 раз 46%
2
8 раз 22%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
2
7
11
1.5
7
12
4
14
2.5
3
16
2
16
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
3
3
16
1.5
8
10
2
17
2.5
4
14
1
18
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
32
5
10
27
1.5
15
22
6
31
2.5
7
30
3
34
3.5
4
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:2 Заявка 38 27 5 6 89 - 39 86
2.
Ланс
 2:0 Заявка 38 25 9 4 67 - 28 84
3.
Марсель
 0:0 Заявка 38 22 8 8 67 - 39 74
4.
Лилль
 1:0 Заявка 38 20 9 9 65 - 43 69
5.
Ренн
 2:1 Заявка 38 21 5 12 69 - 39 68
6.
Монако
 0:0 Заявка 38 19 9 10 69 - 56 66
7.
Лион
 1:3 Заявка 38 18 8 12 65 - 47 62
8.
Ницца
 3:1 Заявка 38 15 13 10 48 - 37 58
9.
Клермон
 2:2 Заявка 38 16 9 13 44 - 49 57
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 38 15 10 13 52 - 53 55
11.
Реймс
 1:1 Заявка 38 12 16 10 45 - 43 52
12.
Монпелье
 1:1 Заявка 38 14 6 18 63 - 62 48
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 38 12 10 16 49 - 56 46
14.
Брест
 1:2 Заявка 38 11 11 16 44 - 54 44
15.
Страсбург
 1:2 Заявка 38 9 13 16 51 - 59 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 38 7 15 16 37 - 55 36
17.
Осер
 0:2 Заявка 38 8 11 19 34 - 62 35
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 38 6 6 26 22 - 74 24
19.
Труа
 0:1 Заявка 38 4 11 23 44 - 81 23
20.
Анже
 0:1 Заявка 38 4 6 28 33 - 81 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 2:1 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 1:0 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 2:2 Заявка 19 13 3 3 45 - 24 42
5.
Лион
 1:3 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 1:1 Заявка 19 8 7 4 28 - 21 31
8.
Монако
 0:0 Заявка 19 9 4 6 36 - 31 31
9.
Лорьян
 2:1 Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
10.
Клермон
 2:2 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
11.
Ницца
 3:1 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
12.
Брест
 1:2 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 1:1 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 5 8 6 20 - 26 23
16.
Страсбург
 1:2 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
17.
Осер
 0:2 Заявка 19 5 7 7 17 - 27 22
18.
Труа
 0:1 Заявка 19 1 10 8 18 - 30 13
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 19 3 4 12 9 - 30 13
20.
Анже
 0:1 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:2 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 19 12 4 3 32 - 15 40
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ланс
 2:0 Заявка 19 8 8 3 26 - 15 32
5.
Ницца
 3:1 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
6.
Клермон
 2:2 Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
7.
Лион
 1:3 Заявка 19 8 3 8 30 - 28 27
8.
Лилль
 1:0 Заявка 19 7 5 7 25 - 18 26
9.
Монпелье
 1:1 Заявка 19 7 3 9 34 - 33 24
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
11.
Ренн
 2:1 Заявка 19 6 5 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Реймс
 1:1 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
14.
Брест
 1:2 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15.
Страсбург
 1:2 Заявка 19 4 6 9 26 - 33 18
16.
Нант
 1:0 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 0:2 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 0:1 Заявка 19 1 3 15 13 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 29 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Реймс Балогун Фоларин 21 (2)
Ланс Опенда Лои 20 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 12
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Cheick Keita из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    62'
    Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 62'
    Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    62'
    Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 61'
    Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.
  • 61'
    Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Монпелье: 46%.
    • 55'
      Реймс контролирует мяч.
    • 54'
      Саванье Тежи сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      54'
      ГОООООЛ - Вахи Элю Монпелье забивает ударом головой
    • 54'
      Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 53'
      Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 53'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 53'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      52'
      Де Смет Тибо из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Норден Арно.
    • 52'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 52'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 51'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Шотар Жорис выиграл воздушное противоборство у Ито Дзюня.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Монпелье: 46%.
    • 50'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 50'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Реймс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      49'
      Cheick Keita из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Вахи Элю.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 49'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Реймс контролирует мяч.
    • 47'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Cheick Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Монпелье контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 24.8% пользователей.
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    Прогнозы 117
    Реймс 52.1% (61)
    X 33.3% (39)
    Монпелье 14.5% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Монпелье
    3.85
    4.80
    4.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 1:2 Монпелье онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:2 Монпелье

    Исход игры
    Реймс
    52.1% (61)
    Ничья
    33.3% (39)
    Монпелье
    14.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    24.8% (29)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    1:0 Реймс
    18.8% (22)
    1:2 Монпелье
    12% (14)
    2:2 Ничья
    7.7% (9)
    2:0 Реймс
    4.3% (5)
    0:2 Монпелье
    2.6% (3)
    3:2 Реймс
    1.7% (2)
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