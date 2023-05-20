Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Г О О О О Л - Сако Фалае забивает с правой ноги!

87' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Монпелье

86' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

85' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Нант

77' Блас Людовик получил желтую карточку от судьи

76' Удар от ворот произведет Монпелье

76' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Сако Фалае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Норден Арно пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

71' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Монпелье

68' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Stredair Appuah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Удар от ворот произведет Нант

66' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

65' Удар от ворот произведет Монпелье

65' Stredair Appuah не смог попасть в створ ударом издали

64' Удар от ворот произведет Монпелье

64' Оооо... вот это был удар! Блас Людовик должен был забить с этой позиции.

64' Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Stredair Appuah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Оооо... вот это был удар! Норден Арно должен был забить с этой позиции.

59' Хорошую попытку сделал Норден Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Шотар Жорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Молле Флоран получил желтую карточку от судьи

57' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Монпелье

55' Сентонз Фабьен из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

54' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Удар от ворот произведет Нант

53' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мутуссами Самуэль получил желтую карточку от судьи

47' Г О О О О Л - Норден Арно забивает с левой ноги!

46' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника