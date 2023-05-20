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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Нант
0:3
Конец матча
Монпелье
0'
20' Желтая карточка
Мерлин Квентин
0:1
38' Гол
Ферри Жордан
0:2
47' Гол
Норден Арно
49' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
57' Желтая карточка
Молле Флоран
77' Желтая карточка
Блас Людовик
0:3
88' Гол
Сако Фалае
90'+5

Ход матча

5'
Мохамед Мостафа
Делор Анди
 
20'
Мерлин Квентин
 
38'
0:1
Ферри Жордан
(Саванье Тежи)
47'
0:2
Норден Арно
(Шотар Жорис)
49'
Мутуссами Самуэль
 
56'
Stredair Appuah
Паллуа Николя
 
57'
Молле Флоран
 
70'
 
Мавидиди Стефи
Хазри Вахби
71'
 
Леруа Лео
Саванье Тежи
77'
Блас Людовик
 
78'
Коко Маркус
Блас Людовик
 
78'
 
Сент-Люс Тео
Мауасса Фет
79'
Сиссоко Мусса
Мерлин Квентин
 
86'
 
Сахо Мамаду
Куяте Кики
88'
0:3
Сако Фалае
(Шотар Жорис)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 364 Количество передач 510
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Нант 50% (59)
X 36.4% (43)
Монпелье 13.6% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
28
Сентонз
Фабьен
29
Мерлин
Квентин
25
Молле
Флоран
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
99
Делор
Анди
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
27
Мауасса
Фет
99
Хазри
Вахби
Нант
3-4-2-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Монпелье

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
КЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
0:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Среднее время на гол

76
110

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.23
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
86

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.22
Блас Людовик 7 (2) 0.19
Саймон Мозес 5 (1) 0.14
Ганаго Игнатиус 4 0.11
Гессан Эванн 3 0.08
Сиссоко Мусса 2 0.06
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 17 (1) 0.47
Саванье Тежи 10 (5) 0.28
Норден Арно 8 0.22
Мауасса Фет 5 0.14
Мавидиди Стефи 4 0.11
Хазри Вахби 4 0.11
Коцца Николя 2 0.06
Жермен Валер 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Сако Фалае 1 0.03
Ферри Жордан 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 8 0
Жиротто Андрей 7 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Жоао Виктор 4 0
Сентонз Фабьен 4 0
Блас Людовик 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Молле Флоран 3 0
Саймон Мозес 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Коко Маркус 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Мерлин Квентин 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 8 1
Саванье Тежи 4 3
Ферри Жордан 6 1
Хазри Вахби 5 1
Леруа Лео 6 0
Жюльен Кристофер 5 0
Куяте Кики 5 0
Шотар Жорис 4 0
Сако Фалае 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Нант
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

11
14
Нант
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Монпелье
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

22
18

Волевые поражения

7
20
Нант
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (9)
54% (19)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Монпелье
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
26% (9)
43% (15)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

24
18

Волевые поражения

18
34

Голы по времени матча

Забито

20
31
5 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
0
0%
8
26%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
7
35%
6
19%
61-75
5
25%
6
19%
76-90

Пропущено

22
31
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
9%
4
13%
1-15
6
27%
3
10%
16-30
2
9%
6
19%
31-45
5
23%
4
13%
46-60
4
18%
8
26%
61-75
3
14%
6
19%
76-90

Забито

17
27
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
26 Не забивали 19
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
4
24%
2
7%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
7
41%
9
33%
76-90

Пропущено

26
26
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
5
19%
3
12%
1-15
6
23%
1
4%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
6
23%
9
35%
76-90

Забито

37
58
11 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 19
15 Не забивали 5
1
3%
11
19%
1-15
4
11%
9
16%
16-30
6
16%
6
10%
31-45
5
14%
6
10%
46-60
9
24%
11
19%
61-75
12
32%
15
26%
76-90

Пропущено

48
57
25 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
7
15%
7
12%
1-15
12
25%
4
7%
16-30
6
13%
12
21%
31-45
7
15%
7
12%
46-60
7
15%
12
21%
61-75
9
19%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5
Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2
Монпелье
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0
Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2

Результаты матчей

Нант
Монпелье

Точный счет

2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 40%
1
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
17 раз 49%
2
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нант
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
16
2
6
11
1.5
6
12
2
15
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
3
4
14
1.5
7
10
1
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
14
0.5
Больше Меньше
30
5
10
25
1.5
13
22
3
32
2.5
6
29
1
34
3.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 35 22 7 6 65 - 35 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 35 17 9 9 60 - 41 60
6.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
7.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 Заявка 35 3 5 27 29 - 77 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 17 1 2 14 11 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Нант заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Нант: 43%, Монпелье: 57%.
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    94'
    Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Жиротто Андрей успешно блокирует удар.
  • 94'
    Норден Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Сако Фалае из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Нант пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 92'
    Мохамед Мостафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Нант начинает контратаку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Нант 50% (59)
    X 36.4% (43)
    Монпелье 13.6% (16)
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