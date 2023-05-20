Тур: 36. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Буке Рюдди
0'
20' Желтая карточкаМерлин Квентин
0:1
38' ГолФерри Жордан
0:2
47' ГолНорден Арно
49' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
57' Желтая карточкаМолле Флоран
77' Желтая карточкаБлас Людовик
0:3
88' ГолСако Фалае
90'+5
Ход матча
20'
38'
0:1
47'
0:2
57'
77'
88'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
10 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
364 Количество передач 510
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Молле
Флоран
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
99
Делор
Анди
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
27
Мауасса
Фет
99
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
99 Делор АндиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
93 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Монпелье
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
22 матча
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.18
0.82
Среднее время на гол
76
110
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.23
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
73
86
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8
|0.22
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.19
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.14
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.11
|Гессан Эванн
|3
|0.08
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
|Жоао Виктор
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
|Хаджам Жауэн
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|17 (1)
|0.47
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.28
|Норден Арно
|8
|0.22
|Мауасса Фет
|5
|0.14
|Мавидиди Стефи
|4
|0.11
|Хазри Вахби
|4
|0.11
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Жермен Валер
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сако Фалае
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|7
|0
|Антуан Комбуаре
|5
|0
|Паллуа Николя
|3
|1
|Жоао Виктор
|4
|0
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|Блас Людовик
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Коршья Себастьен
|3
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Коко Маркус
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Мерлин Квентин
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|8
|1
|Саванье Тежи
|4
|3
|Ферри Жордан
|6
|1
|Хазри Вахби
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Куяте Кики
|5
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Сако Фалае
|3
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Нант
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
11
14
Нант
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Монпелье
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
22
18
Волевые поражения
7
20
Нант
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (9)
54% (19)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Монпелье
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
26% (9)
43% (15)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
24
18
Волевые поражения
18
34
Голы по времени матча
Забито
20
31
5 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
0
0%
8
26%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
7
35%
6
19%
61-75
5
25%
6
19%
76-90
Пропущено
22
31
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
9%
4
13%
1-15
6
27%
3
10%
16-30
2
9%
6
19%
31-45
5
23%
4
13%
46-60
4
18%
8
26%
61-75
3
14%
6
19%
76-90
Забито
17
27
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
26 Не забивали 19
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
4
24%
2
7%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
7
41%
9
33%
76-90
Пропущено
26
26
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
5
19%
3
12%
1-15
6
23%
1
4%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
6
23%
9
35%
76-90
Забито
37
58
11 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 19
15 Не забивали 5
1
3%
11
19%
1-15
4
11%
9
16%
16-30
6
16%
6
10%
31-45
5
14%
6
10%
46-60
9
24%
11
19%
61-75
12
32%
15
26%
76-90
Пропущено
48
57
25 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
7
15%
7
12%
1-15
12
25%
4
7%
16-30
6
13%
12
21%
31-45
7
15%
7
12%
46-60
7
15%
12
21%
61-75
9
19%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5
Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2
Монпелье
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0
Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2
Результаты матчей
Нант
Монпелье
Точный счет
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 40%
1
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
17 раз 49%
2
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нант
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
162
611
612
215
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
143
414
710
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2114
Больше Меньше
305
1025
1322
332
629
134
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|65 - 35
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|60 - 41
|60
|6.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|7.
|Заявка
|35
|18
|5
|12
|60 - 38
|59
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|9.
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|49 - 47
|52
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 77
|22
|20.
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|29 - 77
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|11 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10