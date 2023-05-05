Тур: 34. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Стина Жереми
История личных встреч
Анже
Монако
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
20 матчей
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.7
Среднее время на гол
75
128
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.35
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенталеб Набиль
|4 (2)
|0.12
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.12
|Эну Адриен
|4
|0.12
|Сима Абдалла
|3
|0.09
|Салама Амин
|3
|0.09
|Блажич Миха
|2
|0.06
|Дьони Лои
|2
|0.06
|Ньяне Ибраима
|2
|0.06
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|Шабанович Халид
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.52
|Эмболо Брель
|12
|0.36
|Головин Александр
|7
|0.21
|Дьятта Крепен
|4
|0.12
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.12
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|Фолланд Кевин
|3
|0.09
|Марипан Гильермо
|3
|0.09
|Фофана Юссуф
|2
|0.06
|Боаду Мирон
|2
|0.06
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|7
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|1
|Блажич Миха
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Тиуб Сада
|3
|0
|Абделли Химад
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Эну Адриен
|2
|0
|Валери Ян
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|5
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Марипан Гильермо
|4
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|0
|Головин Александр
|4
|0
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Результаты матчей
Анже
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Монако
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
15
10
Анже
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Монако
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
36
19
Волевые поражения
4
33
Анже
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Монако
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
37
22
Волевые поражения
19
43
Голы по времени матча
Забито
18
30
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
5
28%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
7
39%
8
27%
76-90
Пропущено
32
19
17 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
6
19%
1
5%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
3
9%
6
32%
61-75
6
19%
4
21%
76-90
Забито
12
38
8 В 1-м тайме 21
4 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
1
8%
8
21%
1-15
3
25%
7
18%
16-30
4
33%
6
16%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
2
17%
8
21%
61-75
2
17%
3
8%
76-90
Пропущено
37
29
21 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
7
19%
3
10%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
10
27%
6
21%
31-45
6
16%
5
17%
46-60
6
16%
3
10%
61-75
4
11%
9
31%
76-90
Забито
30
68
14 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 35
6 Забивали первыми 22
13 Не забивали 5
6
20%
10
15%
1-15
3
10%
11
16%
16-30
5
17%
12
18%
31-45
2
7%
12
18%
46-60
5
17%
12
18%
61-75
9
30%
11
16%
76-90
Пропущено
69
48
38 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 29
25 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 24
13
19%
4
8%
1-15
8
12%
7
15%
16-30
17
25%
8
17%
31-45
12
17%
7
15%
46-60
9
13%
9
19%
61-75
10
14%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ренн - Анже 4:2 Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0
Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2
Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0
Результаты матчей
Анже
Монако
Точный счет
1:2
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:2
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
2
13 раз 39%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Анже
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
314
107
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
151
313
124
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
294
627
2211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|61 - 32
|70
|3.
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|55 - 25
|69
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|66 - 50
|61
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|60 - 40
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|55 - 36
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|9.
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|40 - 31
|48
|10.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|11.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 35
|47
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|48 - 55
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|37 - 48
|35
|15.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|35 - 48
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|27 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
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|Лилль
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|Лион
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|Реймс
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|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Прогнозы на матч Анже - Монако
Исход игры
Анже
7.1% (3)
Ничья
2.4% (1)
Монако
90.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
58.97% (23)
Нет
41.03% (16)
Популярный счёт
1:2 Монако
40.5% (17)
0:2 Монако
19% (8)
0:1 Монако
16.7% (7)
1:3 Монако
7.1% (3)
2:1 Анже
4.8% (2)
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