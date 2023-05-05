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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Анже
 
Позже
Монако

История личных встреч

Анже
Монако

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л2
2:2
Л2
1:2
Л2
1:2
К
4:3
Л2
1:3

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.7

Среднее время на гол

75
128

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.35
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенталеб Набиль 4 (2) 0.12
Буфаль Софиан 4 (2) 0.12
Эну Адриен 4 0.12
Сима Абдалла 3 0.09
Салама Амин 3 0.09
Блажич Миха 2 0.06
Дьони Лои 2 0.06
Ньяне Ибраима 2 0.06
Тиуб Сада 1 0.03
Шабанович Халид 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.52
Эмболо Брель 12 0.36
Головин Александр 7 0.21
Дьятта Крепен 4 0.12
Бен Сехир Элиссе 4 0.12
Дисаси Аксель 3 0.09
Фолланд Кевин 3 0.09
Марипан Гильермо 3 0.09
Фофана Юссуф 2 0.06
Боаду Мирон 2 0.06
Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 7 0
Бенталеб Набиль 4 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Тиуб Сада 3 0
Абделли Химад 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Валери Ян 2 0
Камара Усман 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 5 1
Фофана Юссуф 3 2
Марипан Гильермо 4 1
Бен-Йеддер Виссам 4 0
Головин Александр 4 0
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Анже
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Монако
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

15
10
Анже
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Монако
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

36
19

Волевые поражения

4
33
Анже
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Монако
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

37
22

Волевые поражения

19
43

Голы по времени матча

Забито

18
30
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
5
28%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
7
39%
8
27%
76-90

Пропущено

32
19
17 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
6
19%
1
5%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
3
9%
6
32%
61-75
6
19%
4
21%
76-90

Забито

12
38
8 В 1-м тайме 21
4 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
1
8%
8
21%
1-15
3
25%
7
18%
16-30
4
33%
6
16%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
2
17%
8
21%
61-75
2
17%
3
8%
76-90

Пропущено

37
29
21 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
7
19%
3
10%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
10
27%
6
21%
31-45
6
16%
5
17%
46-60
6
16%
3
10%
61-75
4
11%
9
31%
76-90

Забито

30
68
14 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 35
6 Забивали первыми 22
13 Не забивали 5
6
20%
10
15%
1-15
3
10%
11
16%
16-30
5
17%
12
18%
31-45
2
7%
12
18%
46-60
5
17%
12
18%
61-75
9
30%
11
16%
76-90

Пропущено

69
48
38 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 29
25 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 24
13
19%
4
8%
1-15
8
12%
7
15%
16-30
17
25%
8
17%
31-45
12
17%
7
15%
46-60
9
13%
9
19%
61-75
10
14%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ренн - Анже 4:2 Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0
Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2
Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0

Результаты матчей

Анже
Монако

Точный счет

1:2
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:2
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
2
13 раз 39%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анже
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
10
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
15
1
3
13
1.5
12
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
29
4
6
27
1.5
22
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 Заявка 33 21 7 5 61 - 32 70
3.
Ланс
 Заявка 33 20 9 4 55 - 25 69
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Анже - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 18 минут.

    Главный судья: Стина Жереми

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Анже.
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    • Прогнозы 42
    Анже 7.1% (3)
    X 2.4% (1)
    Монако 90.5% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Монако
    6.80
    6.40
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Анже - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Анже - Монако

    Исход игры
    Анже
    7.1% (3)
    Ничья
    2.4% (1)
    Монако
    90.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    40.5% (17)
    0:2 Монако
    19% (8)
    0:1 Монако
    16.7% (7)
    1:3 Монако
    7.1% (3)
    2:1 Анже
    4.8% (2)
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    Монако
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